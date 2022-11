Tosielämän äiti ja poika ehtivät tehdä yhden yhteisen kohtauksen Salkkareissa – vieläkin heidän sukulaisuutensa tulee monille täytenä yllätyksenä

Sampsa Tuomala ja Jaana Saarinen ovat molemmat tuttuja Salatut elämät -sarjasta. Äidin esimerkki sytytti kipinän näyttelemiseen myös pojassa.

Kun Sampsa Tuomala asteli 17-vuotiaana ensimmäisen kerran Sampo Kaukovaaran rooliin, oli myös hänen äitinsä Jaana Saarinen töissä Salatut elämät -sarjassa. Jaanan hahmo Maarit Salin poistui Salkkareista kolme viikkoa myöhemmin.

– Meillä oli yksi yhteinen kohtaus, jossa olimme samaan aikaan, mutta mitään kanssakäymistä ei ikävä kyllä ollut, äiti ja poika muistelevat lähes 15 vuotta myöhemmin Salkkareiden studiolla.

Näyttelijät kertovat, että heidän sukulaisuussuhteensa tulee edelleen monille yllätyksenä.

– En usko, että Sampsa on koskaan mitään työtä saanut minun takiani. Tännekin hän tuli koekuvauksen kautta. En todella sanonut, että hae nyt sinne, Saarinen korostaa.

– Ja mitä sitten, vaikka olisinkin saanut? Jos tätä ammattia saa harjoittaa loppuelämänsä, ja jos joskus siunautuu jälkikasvua ja he valitsevat näyttelijän työn, niin aivan varmasti pusken heitä joka paikkaan ja autan, jos heitä kiinnostaa, Tuomala sanoo.

– Sinua ei kyllä ole tarvinnut puskea, Saarinen huomauttaa.

Tuomala luonnehtii kasvaneensa teatterin lämpiössä ja puvustamossa. Hän nautti siitä, kun äidin työtä pääsi näkemään läheltä ja muistelee lämpimästi teatterin taianomaista tunnelmaa.

– On ollut ihanaa, miten äiti on pienestä pitäen ottanut meitä mukaan. Uskon, että sieltä on tullut sellainen kipinä, hassuttelu ja pieni leikkisyys jo pienestä pitäen, hän pohtii.

Kun 10-vuotias Tuomala teki ensimmäinen roolinsa Pertsa ja Kilu -sarjassa, hän rakastui näyttelemiseen heti. Kipinä kyti, vaikka hän oli välillä vuosia poissa Salkkareista.

– Tein muun muassa ravintola-alalla hommia, mutta haaveilin koko ajan näyttelijän ammatista. Kun kutsu kävi takaisin, tuntui kuin olisin saanut uuden mahdollisuuden elää lapsuuden unelmaa.

Jaana Saarinen muistuttaa, että kaikissa ammateissa on hyvät ja huonot puolensa.

Myös Saarinen on näytellyt lapsesta asti tv:ssä ja myöhemmin teatterissa.

– Joku voisi sanoa, että onpa yksitoikkoista, mutta se on ollut minun tieni. Tykkään ammatistani edelleen ihan kauheasti. Ei ole ollut tarvetta vaihtaa.

Hän myöntää kuulleensa, että jotkut kollegat ovat varoitelleet lapsiaan lähtemästä alalle. Saarinen ei ole kokenut tarvetta varoitella.

– Sehän todistaisi vain, että olisin itsekin valinnut väärin.

Hän muistuttaa, että kaikissa ammateissa on puolensa – joskaan hän ei ole keksinyt omastaan niitä huonoja.

– Ainoa, mistä lapset joskus teatteriaikoina sanoivat, olivat iltatyöt. Olihan se itsellekin surullista, kun en ollut illalla laittamassa heitä nukkumaan.

Lapsia ei tarvinnut kuitenkaan kuskata varhain aamulla päiväkotiin ja iltapäivällä Saarinen oli kotona, kun he tulivat koulusta.

– Oli siinä siis lasten kannalta paljon hyvääkin.

Saarinen kertoo olevansa hämmentynyt, jos saa edelleen kommentteja Salkkarit-hahmostaan Maaritista, vaikka ehtikin työskennellä sarjassa monta vuotta.

– Ei se paha asia ole. Minulle se on kuitenkin menneisyyttä. Se oli mukavaa ja opettavaista aikaa, enkä koskaan tullut väkisin töihin, hän muistelee vuosiaan sarjassa.

Hän kertoo katsovansa toisinaan Salkkareita.

– Kyllä minä vilkuilen, mitä se poika siellä tekee. Olen hirveän ylpeä hänestä ja etenkin siitä, millainen työmoraali hänellä on. Jaamme samanlaisen käsityksen työnteosta. Työ otetaan tosissaan, muttei totisesti.

