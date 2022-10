Tarttuvan ooga-chakan tahdissa vaippasillaan tanssinut vauva on piirtynyt monen tv-katsojan verkkokalvoille. Kun 3D-animoitu vauva teki ensiesiintymisensä televisiossa, siitä tuli hitti. Se oli internetin ensimmäisiä meemejä – vaikka meemejä ei silloin vielä edes ollut olemassa!

Tanssiva vauva oli yksi supersuosioon kohonneen lakisarjan Ally McBealin (1997–2002) omalaatuisia helmiä. Vauva edusti Allyn tikittävää biologista kelloa.

Nerokkaasti käsikirjoitettu sarja kertoo Calista Flockhartin esittämästä Ally McBealistä, joka liittyy yliopistoaikaisen kaverinsa Richard Fishin (Greg Germann) bostonilaiseen lakifirmaan. Se on täynnä outoja persoonia. Neuroottisella osakkaalla Fishillä esimerkiksi on helttafetissi ja hän viljelee ”fishismejä”.

Vilkkaan mielikuvituksen omaava Ally itse on mokailija, ja hänellä on taipumus kaatua, kun hän tapaa kiinnostavan henkilön. Eniten hän kaipaa rakkautta.

Ally (Calista Flockhart) ja Billy (Gil Bellows) ovat entiset rakastavaiset.

Samassa yhtiössä on töissä myös Allyn ex-poikaystävä Billy Thomas (Gil Bellows), josta Ally ei ole päässyt yli. Myöhemmin firmassa työskentelee myös Billyn nykyinen vaimo (Courtney Thorne-Smith)!

John Cage (Peter MacNicol) on sosiaalisesti kömpelö, mutta notkeudellaan voisi olla vaikka telinevoimistelija – sen osoittavat taidot tulla ulos unisex-vessojen kopeista. Toisinaan hän pistää pystyyn Barry White -tanssit.

David E. Kelleyn kehittämässä sarjassa musiikki on tärkeässä osassa. Laulaja Vonda Shepardin esittämät kappaleet kuljettavat juonta eteenpäin. Monien näyttelijöiden tavoin myös Shepard nousi ohjelman ansiosta tähdeksi.

Emmy- ja Golden Globe -palkitun sarjan lakifirma on hyvin seksuaalinen työympäristö. Siellä flirttaillaan, deittaillaan, ja yhdellä jos toisella on yhteistä menneisyyttä.

Deadline-verkkosivuston mukaan sarjalle on suunnitteilla jatko-osa, joka on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa.

Deadlinen tietojen mukaan kehitteillä on uusi versio suosikkisarjasta. Myös Calista Flockhartia olisi pyydetty mukaan.

Sarjan käsikirjoittaja ja vastaava tuottaja on hiljattain Mike Tysonista kertovan Mike-sarjan tehnyt Karin Gist.

Sarjassa on tarkoitus seurata nuorta mustaa naista, joka menee yliopistosta suoraan töihin alkuperäissarjan lakifirmaan. Deadlinen mukaan pääosassa olisi Ally McBealin kämppäkaverin Renée Raddickin (Lisa Nicole Carson) tytär.

Deadlinen tietojen mukaan Flockhartia olisi pyydetty jatkamaan nimiroolissa jossain muotoa ja toimimaan vastaavana tuottajana. Päätöstä hänen jatkamisestaan ei kuitenkaan luultavasti tehdä ennen kuin käsikirjoitus on valmis.

Sarjasta Golden Globe -palkinnon saanut Calista Flockhart, 57, nousi maailmanlaajuiseen megasuosioon.

Calista Flockhart 1998 voitettuaan sarjasta Golden Globe -palkinnon. Hänestä tuli sarjan ansiosta supertähti.

Ally McBealin aikoihin hän oli usein otsikoissa, ja spekuloitiin, oliko hänellä syömishäiriö. Vuosia myöhemmin hän myönsi sairastaneensa anoreksiaa sarjan teon aikoihin.

– Olin hyvin stressaantunut. Tein 15-tuntisia työpäiviä kuvauksissa ja sitten käsittelin tietoa sarjan lopetuksesta. Se oli käytännössä koko elämäni.

– Aloin syödä liian vähän, treenasin liikaa, vaadin itseltäni liian paljon ja pilasin immuunijärjestelmäni. En tainnut vain löytää aikaa syödä. Olen nykyään paljon terveempi, Flockhart kommentoi 2006.

Otsikoita tehtiin myös, kun suhde 22 vuotta vanhempaan Harrison Fordiin tuli julki. Vuoden 2002 Golden Globe -gaalassa tavanneet näyttelijät menivät naimisiin 2010. Pariskunnalla on yhdessä yksi poika, Liam, jonka Flockhart adoptoi alun perin yksinään 2001.

Harrison Ford ja Calista Flockhart vuonna 2016.

Kun Ally McBeal loppui, Flockhartille tarjottiin Täydelliset naiset -sarjasta Susan Mayerin roolia, josta hän kieltäytyi.

Vuosina 2006–2011 hän näytteli Perhesiteissä. Supergirl-sarjassa Flockhartia nähtiin ahkerammin 2015–2016 ja harvakseltaan 2017–2021. Hänen on kerrottu näyttelevän Feud-sarjan toisella kaudella, jonka pitäisi nähdä päivänvalo ensi vuonna.

Flockhart näyttäytyy julkisuudessa harvoin. Tähti viihtyy mieluummin kotona perheensä kanssa kuin seurapiiritapahtumissa. Hän ei mielellään lähde näyttelemään projekteihin, joita filmataan Los Angelesin ulkopuolella.

Keväällä Flockhart nousi teatterin lavalle 20 vuoden tauon jälkeen, kun hän teki roolin Los Angelesissa esitetyssä Who's Afraid of Virginia Woolf? -näytelmässä.

Ally McBealin jälkeen moni näyttelijä on onnistunut luomaan menestyksekkään uran. Toiset ovat pysytelleet julkisuudessa myös yksityiselämän tapahtumien vuoksi.

Portia de Rossi Ally McBealin aikoihin.

Portia de Rossin, 49, roolihahmo Nelle Porteria sarjan naiset vihasivat ja miehet ihailivat. Monien yllätykseksi de Rossi paljasti sarjan päättymisen jälkeen olevansa lesbo.

Muun muassa Scandal-, Sukuvika- ja Muodon vuoksi -sarjoissa näytellyt de Rossi alkoi seurustella juontaja Ellen DeGeneresin kanssa 2004. Elokuussa heillä oli jo 14. hääpäivä.

Näyttelijä on kertonut sairastuneensa syömishäiriöön 12-vuotiaana tehdessään mallintöitä.

Hän on kertonut vuosikymmeniä kestäneen sairauden aikana laittaneensa itsensä päivä toisensa perään näkemään nälkää.

2000-luvun alkupuolella de Rossin elämän kerrotaan saavuttaneen pohjan. Tuolloin hän söi vain 300 kaloria päivässä ja harjoitteli pakkomielteisesti: hän painoi enää alle 40 kiloa.

Portia de Rossi ja Ellen DeGeneres vuonna 2020.

Vuonna 2010 ilmestyneessä omaelämäkerrassaan näyttelijä kertoo, että lopulta hänen veljensä sanat auttoivat ymmärtämään tilanteen vakavuuden.

– Hän näki minut treenaamassa kuntosalilla ja näki, kuinka sairaalloisen laiha minusta oli tullut. En ollut koskaan nähnyt hänen itkevän, mutta silloin hän murtui ja sanoi, että kuolet... Se puhkaisi minun anorektikon pakkomielteisen ajatteluni ja sai minut yrittämään tulla terveemmäksi.

Robert Downey Jr. näytteli Larrya vuosina 2000–2001.

Robert Downey Jr. näytteli hetken aikaa sarjassa Larry Paulia, Allyn ihastuksen kohdetta. Nykyisin hän on valtaisa tähti, mutta aiemmin hän lähes tuhosi uransa henkilökohtaisilla ongelmillaan.

Downey Jr. päätyi useasti pidätetyksi, vangituksi ja huumevieroituksiin. Viikkoa ennen kuin hän aloitti sarjassa, näyttelijä pääsi ulos päihdehoitolaitoksesta ja vankilasta.

Downey Jr. voitti Larryn roolista jopa Golden Globe -palkinnon.

Keväällä 2001 hän sai potkut sarjasta jäätyään kiinni jälleen tarpeeksi monta kertaa huumeista.

Robert Downey Jr. vaimonsa Susan Downeyn kanssa vuonna 2020.

Sittemmin Downey Jr. sai elämänsä kuntoon. Ura lähti valtaisaan nousukiitoon Iron Man -elokuvien myötä.

57-vuotias tähti on ollut Forbesin listalla maailman parhaiten tienaavana näyttelijänä. Time-lehti puolestaan on nimennyt hänet 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle.

Hän ei ole omien sanojensa mukaan käyttänyt huumeita vuoden 2003 jälkeen. Nykyisin hän on naimisissa ja hänellä on kolme lasta.

Greg Germann yhdessä vaimonsa Martha Champlin kanssa aiemmin tänä vuonna.

80-luvun puolivälistä saakka näytellyt Greg Germann, 64, on nähty huippusuosituissa ja pitkäikäisissä sarjoissa, kuten Greyn anatomia ja Kova laki.

Innokkaasti hyväntekeväisyysjärjestöissä mukana oleva Germann on toistamiseen naimisissa ja hänellä on Asa-poika.

Jane Krakowski lokakuussa 2022.

Uteliasta sihteeriä näytellyt Jane Krakowski, 54, on tähdittänyt muun muassa palkittua 30 Rock -komediasarjaa ja voittanut Tony-palkinnon Broadway-näytelmästä. Hänellä on 11-vuotias Bennett-poika.

Ally McBealin jälkeen Peter MacNicol on näytellyt muun muassa CSI: Cyber -sarjassa.

Pitkän uran televisiossa ja teatterissa luonut Peter MacNicol, 68, on pitänyt henkilökohtaisen elämänsä poissa julkisuudesta. Hän on ollut naimisissa vuodesta 1986 Martha Cummingin kanssa.

Ally McBealista Emmyn voittanut näyttelijä on tuttu kasvo myös Num3rot- ja Rouva varapresidentti -sarjoissa.

Gil Bellowsin ura on jatkunut tasaisena.

Tasaisen uran näyttelijänä tehnyt Gil Bellows, 55, lopetti suosikkisarjassa kolmannella kaudella ja siirtyi näyttelemään The Agency -sarjaan.

Myös hän on pitänyt yksityiselämänsä visusti piilossa julkisuudelta. Se tiedetään, että hän on naimisissa näyttelijä Rya Kihlstedtin kanssa ja heillä on kaksi lasta.

Lisa Nicole Carsonia ei ole nähty viime vuosina juurikaan julkisuudessa. Kuva vuodelta 2017.

Lisa Nicole Carson, 53, ei ole ollut viime vuosina paljon julkisuudessa. Hän näytteli Renée Raddickia, Allyn parasta ystävää ja kämppäkaveria.

Hän on kertonut sairastaneensa kaksisuuntaista mielialahäiriötä, jonka takia on ollut sairaalahoidossakin.

Carson päätyi lehtien otsikoihin vuonna 2000, kun hän sai kohtauksen manhattanilaisessa hotellissa.

– Siitä asti, kun vetäydyin julkisuudesta vuonna 2001, olen tehnyt pitkää ja haastavaa matkaa, Carson kertoi People-lehdelle 2015.

Hän oli pois Hollywoodista vuosikymmenen tehden sinne maltillisen paluun 2010-luvulla.

Lucy Liu on onnistunut luomaan menestyksekkään uran niin elokuvissa kuin tv-sarjoissakin.

Lucy Liu, 53, näytteli sarjassa Ling Woota, häijyä juristia. Liu on nähty mm. elokuvissa Charlien enkelit ja Kill Bill: Volume 1.

Holmes NYC -sarjaakin tähdittänyt Liu on yksinhuoltaja 6-vuotiaalle pojalleen, jonka sai sijaissynnyttäjän avulla.

Courtney Thorne-Smith vuonna 2019.

Melrose Placesta tutuksi tullut Courtney Thorne-Smith, 54, näytteli sarjassa Allyn ex-poikaystävän Billyn nykyistä vaimoa. Hän on kertonut kärsineensä syömishäiriöstä sarjan kuvausten aikana.

Suosikkisarjan jälkeen Thorne-Smithin on voinut nähdä muun muassa sarjoissa Perheen kalleudet ja Miehen puolikkaat.

40-vuotiaana äidiksi tullut näyttelijä on kirjoittanut fiktiivisen kirjan Hollywoodista.

Ally McBeal, keskiviikkona 19.10. alkaen Disney+