Kaapista paljastuu häkellyttävä yllätys Remppa vai muutto -sarjassa – Anne Ramsay ei ole uskoa silmiään

Remppa vai muutto Suomi -sarjassa suunnataan kohti Espoon Lippajärveä, jossa kaapin paikan päättää Kirka.

Marko Paananen ja Anne Ramsay tutustuvat torstaina nähtävässä Remppa vau muutto Suomi -sarjan jaksossa Espoon Lippajärvellä sijaitsevaan 80-luvulla rakennettuun rivitaloasuntoon, jossa on 102 neliötä. Talossa asuvat Pirjo ja Seppo 7-vuotiaan Jere-pojan kanssa. Perheen vanhimmat lapset ovat muuttaneet jo pois kotoa.

Heti ovesta sisään astuessaan Ramsay ja Paananen huomaavat, mikä kodin pohjaratkaisussa mättää. Eteinen on ahdas ja täynnä pyykkejä.

– Nyt on ahdasta. Täällä on vähän tällainen tila-asia meneillään… Anne Ramsay toteaa.

Pyykkirumba jatkuu olohuoneessa ja yläkerran kylpyhuoneessa.

– Miks täälläkin on pesukone? Alakerrassakin oli pesukone, Ramsay hämmästelee.

– Pyykkiä on rappusissa, telineillä, saunassa… On konetta ylhäällä ja alhaalla. Pidän sitä erittäin hämmästyttävänä, että pesukone ja kuivuri on eri kerroksissa, Paananen toteaa.

Parivaljakko tutkii kodin säilytystiloja ja törmää todelliseen yllätykseen. Anne Ramsayn ilme on näkemisen arvoinen, kun hän avaa valkoisen kaapin ovet ja sisältä paljastuu laulaja Kirill ”Kirka” Babitzinille rakennettu "alttari”.

Alttari on täynnä Kirkan kuvia, levyjä ja erilaista fanitavaraa.

– Vau, täällä on museo! Ramsay hihkuu.

Hämmentynyt Paananen ei ole saada sanaa suustaan häkellyttävän näyn edessä.

– Anne löysi Kirka-kaapin. Kyllä se erikoinen systeemi oli, sellainen pyhättö, Paananen sanoo kameroille.

Kaapin sisällä on Kirkalle omistettu ”alttari”.

Jaksossa paljastuu, että talossa asuva Seppo on intohimoinen Kirka-fani ja hän ylläpitää Kirkan fan clubia.Hän sanoo fanittaneensa Kirkaa lapsesta saakka.

– Olin noin Jeren ikäinen kun näin Kirkan ensimmäistä kertaa telkkarissa ja jotenkin ihastuin ääneen ja koko persoonaan. Se on seurannut mua elämässä sitten koko ajan. Vaikka hän on ollut poissa jo 15 vuotta niin fan club toimii edelleen aktiivisesti ja mä vedän sitä, Seppo kertoo jaksossa.

– Tämä meidän asunto sisältää Suomen laajimman Kirka-kokoelman, Seppo myhäilee.

Kirkan kuva komeilee myös kodin ruokailutilan seinällä.

Anne Ramsay ja Marko Paananen haluavat tietää, tarvitaanko Kirka-keräilytavaroille lisää tilaa remontin tai muuton yhteydessä.

– Nyt on varmaan tärkeintä löytää sellainen asunto, johon Kirka-kaappi mahtuu myös tulevaisuudessa? Ramsay kysyy.

– Kyllä! Oivalsit, se on yksi perheenjäsen. Siitä ei luovuta, Seppo naurahtaa.

