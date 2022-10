Podcast: Renny Harlin puhuu villeistä vuosistaan – Julia Robertsin häät peruuntuivat yhteisen naku-uinnin jälkeen

Vastikään toistamiseen isäksi tullut Renny Harlin vieraili Tuplakääk-podcastissa muistelemassa uransa vauhdikkaimpia vaiheita.

Renny Harlinille on sattunut ja tapahtunut.

Elokuvaohjaaja Renny Harlinin, 63, elämä on ollut erilaisempaa kuin useiden meistä.

Harva on esimerkiksi viettänyt juhannusviikonloppuaan lentelemällä – ei yhdellä, vaan kahdella – helikopterilla pitkin Suomea etsien erilaisia festivaaleja mihin pelmahtaa paikalle, ja vieläpä niin, että vain toisessa helikopterissa on ollut matkustajia ja toinen on ollut täynnä lonkeroa.

Renny on.

Harva meistä on myöskään pulahtanut Kalifornian ja Nevadan osavaltioiden rajalla sijaitsevaan Tahoe-järveen naku-uinnille tähtinäyttelijä Julia Robertsin kanssa.

Renny on.

Tai näin Suomen elokuvahistorian ainut Hollywood-ohjaaja ainakin kertoo Tuplakääk-podcastin juontajille Enni Koistiselle ja Kirsikka Simbergille. Harlin vieraili podcastissa kertomassa hersyviä juttuja pitkän ja värikkään elämänsä varrelta.

Yksi herkullisimmista sattumuksista oli kovin suomalaiskansalliselta kuulostava Aatamin ja Eevan asuissa tehty uimareissu kalifornialaiseen järveen.

– Oonks mä ikinä kertonut semmoista juttua, kun olin alastonuimassa Julia Robertsin kanssa, Harlin heittää Koistiselle ja Simbergille kuin pohjustaisi vanhaa vitsiä.

– Et, juontajat vastaavat ja purskahtavat epäuskoiseen hohotukseen.

– Huh huh! Johanna, nyt korvalaput kiinni, Harlin hupailee viitaten vaimoonsa, joka mahdollisesti saattaisi olla podcast-jakson kuulolla. Sopiiko vaimon kuulla juttuja takavuosien nakuilusta supertähden kanssa?

Oli niin tai näin, sattui uintireissu Harlinin mukaan 1990-luvun alussa. Hän ja Roberts olivat ystäviä jo tuolloin. Muun muassa Pretty Womanin, Notting Hillin ja Erin Brokovichin kaltaisista klassikkoelokuvista tuttu Roberts oli tuolloin kimpassa 24-sarjastakin tunnetun Kiefer Sutherlandin kanssa.

Sutherland ja Roberts tähdittivät Joel Schumacherin ohjaamaa vuoden 1990 trilleriä Raja tuntemattomaan.

– He olivat silloin menossa naimisiin, Harlin alustaa liki pahaenteisesti.

Renny, Julia, Kiefer ja kumppanit olivat vuokranneet huvilan viikonlopuksi Tahoe-järven rannalta.

– Saunottiin, ja sitten oltiin järvessä kaikki alastonuimassa.

Enempää yksityiskohtia Harlin ei viikonlopulta kuitenkaan kerro. Sen sijaan hän veistelee:

– Mulla on kaksi juttua: oon ollut alastonuinnilla Julia Robertsin kanssa ja mulla on vieläkin kutsukortti niitten [Roberts ja Sutherland], jotka peruttiin päivää tai kahta ennen.

– Kääk, hän letkauttaa salaperäisesti juttunsa päätteeksi.

Villeinä vuosinaan Rennyn Suomen-visiitit olivat aina mediatapauksia: Hän vietti useamman juhannuksen lentelemällä ympäri maata helikopterilla ja pelmahtamalla festivaaleille pitkin maata. Tässä hän jakaa nimikirjoituksia Virtasalmen juhannusjuhlilla mukanaan huumoriyhtye Leningrad Cowboys.

Harlin kertoi Tuplakääk-juontajille myös takavuosina järjestämistään juhlista.

– Mitkä on kreiseimmät Hollywood-bileet, joissa olet ollut, juontajat kysyvät.

Sen enempää kursailematta Harlin vastaa, että hänen omansa.

– Mut tunnettiin siitä, että järkkäsin isoja juhlia.

Kun Harlin täytti 40, hän oli juuri kammennut itsensä Kurkunleikkaajien saari -elokuvan aiheuttamasta flopista takaisin parrasvaloihin Deep Blue Sea -trillerin avulla.

Juhlat ohjaajan kotikartanolla Los Angelesin kukkuloilla olivat siis paikallaan.

– Sinne tuli kaikki! Tiet olivat aivan tukossa vieraiden Ferrareista. Olin kutsunut sinne 250 henkeä. Turvamiehet päivystivät ovella, ja kertoivat radiopuhelimen välityksellä, että nyt ovella on se ja se, voiko sekin nyt päästä.

Lopulta Rennyn nelikymppisiä juhli yli tuhat ihmistä.

– Ne olivat kaikki kuuluisia – ei niitä voinut käännyttää pois! Muistan, että Kevin Costner tuli luokseni ja sanoi, että ”mä kävelin just puolitoista kilometriä mäkeä ylös, koska lähemmäs ei voinut parkkeerata. Nyt on parempi olla hyvät bileet!”

Harlin oli naimisissa näyttelijä Geena Davisin (keskellä) kanssa vuodet 1993–1998. Vaikka liitto päättyi, ovat he yhä hyviä ystäviä, Harlin vakuuttaa podcastissa. Toiseksi ystäväkseen Harlin nimeää näyttelijä Samuel L. Jacksonin (vasemmalla) – aina kuvauksissa tunnelmaa piristäneen huuliveikon, jonka ohjaaja ottaisi mukaansa jopa autiolle saarelle. Kolmikko työskenteli yhdessä vuonna 1996 ilmestyneessä elokuvassa Long Kiss Goodnight.

Harlinin bileet saattoivat kestää joskus kolmekin päivää. Niissä esiintyi bändejä, ja vieraina ravasi popjulkkisten ykkösketjua. Kun Harlin täytti 30, lauloi Rolling Stones -kukko Mick Jagger hänelle onnittelulaulun.

Rokkarit pyörivät Harlinin liepeillä muutenkin.

– Mötley Crüe, Billy Idol, [Van Halen -laulaja ] David Lee Roth... Kun asuin [Los Angelesin liepeillä] Malibussa, nauratti, kun joskus oven edessä sattui olemaan neljä punaista Ferraria. Pojat tulivat kylään grillaamaan, Harlin lohkaisee.

Harlin huolehtii juontajille, että eivät kai hänen hurjat tarinansa kuulosta liian kehuskelulta.

Ei siunkaan, Enni Koistinen kuittaa.

– Mun mielestä tuo ei kuulosta yhtään kehuskelulta, että sulla oli parhaimmat bileet, vaan mun mielestä tuo kuulostaa faktalta!

Hiljattain ensimmäisen yhteisen lapsen, Cocon, vaimonsa Johanna Harlinin kanssa saanut Renny on rauhoittunut merkittävästi noista vuosista.

– Nykyään elämäni on muuttunut täydellisesti. Ne oli niitä nuoruusvuosia. Se jotenkin kuului siihen hommaan: tein duunia ihan älyttömän kovaa, mutta sitten palkitsin itseni sillä, että halusin järkätä jotain tosi hauskaa kaikille.

– Nyt on ihan erilaiset arvot ja erilaiset hauskuudet, jotka tulevat omasta perheestä ja tuollaisesta.