Tällainen on Emmerdalen ikipahiksen Cainin näyttelijä todellisuudessa – vaimo lausuu tyhjentävän määritelmän

Emmerdale täytti 50 vuotta. Ikipahis Cainin näyttelijä Jeff Hordley kertoo parhaat muistonsa hahmosta. Vaimo Zoe Henrykin näyttelee sarjassa, mutta yhteisiä kohtauksia on kuulemma kamala tehdä.

Emmerdale täytti vastikään huimat 50 vuotta! Cain-pahista näyttelevä Jeff Hordley, 52, kertoo ajatuksiaan sarjasta, jossa on ollut mukana jo 22 vuotta.

Hän mainitsee pelottavimmaksi muistokseen parin vuoden takaisen juonenkäänteen, jossa hahmo päätyi veden varaan.

Tappelevat Cain, Nate (Jurell Carter) ja Moira (Natalie J. Robb) joutuivat järvessä veden alle.

– Haastavin kohtaukseni oli, kun Cain, Nate (Jurell Carter) ja Moira (Natalie J. Robb) joutuivat järvessä veden alle. En ollut koskaan kokeillut edes snorkkelia, ja olin jo harjoituksissa panikoida. Itse kuvauksissa pelkäsin, miten käy, ja paniikki taas hiipi. Mutta tein kohtauksen väkisin, ja lopulta siitä tuli eräs hienoimpia muistojani, Hordley sanoo.

Charmikkaan tähden näyttelemä mekaanikko Cain Dingle on Emmerdalen tunnetuimpia, paheksutuimpia ja fanitetuimpia henkilöitä. Ensimmäisen kerran hahmo nähtiin jo vuonna 1989, 14-vuotiaana. Tuolloin Hordley ei vielä esittänyt Cainia, mutta hän on ollut roolissa vuodesta 2000 lähtien.

– Muistan, kun ajoin Manchesterin-kodistani ensimmäiseen työpäivääni ja ajattelin, että tämähän on älytöntä. Minusta tulee yksi Dingleistä! Siinä oli niin ikoninen tv-perhe, että tuntui mahdottomalta ajatella itseään mukaan. Zak, Sam, Butch, Mandy, Lisa ja Marlon – ja minä?

” Jeff ei voisi olla vähempää Dingle, ei vaikka yrittäisi tosissaan.

Jeff Hordleyn vaimo miehestään

– Tein aivan ensimmäistä kohtausta Samia esittävän James Hootonin kanssa, ja onneksi hän oli ollut pitkään poissa, joten me ”veljekset” olimme hieman pihalla. Minun piti olla kohtauksessa suorastaan pirullinen, mutta oikeasti olin hyvin hermostunut, Jeff Hordley kertoo.

Jeff Hordley teki aivan ensimmäisen kohtauksensa Samia esittävän James Hootonin kanssa.

Hän nimeää tärkeimmäksi muistokseen Cainin erään dramaattisen tempauksen. Poistuessaan kuuden vuoden jälkeen väliaikaisesti sarjasta Cain kunnostautui ryöstämällä Kingeiltä miljoonia ja lentämällä karkuun. Ensin hänen tosin piti työntää Sadie (Patsy Kensit) ulos lentokoneesta.

– Kohtausta kuvattiin useita kertoja, ja oli upeaa ja haikeaa lentää tuon kauniin maaseudun yllä ja nähdä maisemat yläilmoista käsin. Se oli paras tapa lopettaa työputkeni tuolloin.

Jeff Hordley tunnetaan paitsi Cainin roolista myös sarjan Rhonan eli Zoe Henryn aviomiehenä. Pariskunta tapasi jo teatterikoulun aikoina 1994. Häitä juhlittiin vuonna 2003, ja parilla on kaksi lasta, Violet-tytär ja Stan-poika.

Juuri lasten vuoksi Cain ja Rhona kohtaavat vain hyvin harvoin Emmerdalessa. Näyttelijät ovat kertoneet ratkaisseensa lasten- ja koirienhoito-ongelmat tällä helpolla keinolla.

Zoe Henry näyttelee Rhonaa, joka on Cainin mielestä snobi.

– Rhona ja Cain ovat myös hyvin erilaisia. Cain pitää Rhonaa ylpeänä snobina. Se sopii meille, sanoo Hordley.

Zoe Henryn mukaan on suuri etu, että toinen kotona ymmärtää täysin, millaisia työpäivät voivat rankimmillaan olla. Pari lukee vuorosanojaan usein yhdessä.

– Jeff ei voisi olla vähempää Dingle, ei vaikka yrittäisi tosissaan, tuumaa vaimo.

Hordley ja Henry eivät mielellään tee yhteisiä kohtauksia. Toisinaan Cain on raivostunut Rhonalle, jota hän ei sarjassa juuri arvosta. Eräs kerta liittyi siihen, kun Cain sai selville Rhonan tehneen päätöksiä Moiran selän takana Naten maatilaan liittyen.

– Yhteiset kohtaukset ovat kamalia, Zoe Henry on todennut julkisuudessa.

Ainoa kerta, kun Hordleyn ja Henryn tosielämän suhteeseen on sarjassa vihjattu, oli kohtaus, jossa Rhona humalassa kertoo Cainin olleen ammoin hänen ihastuksensa kohde.

– On mahtavaa olla Dingle, sanoo Jeff Hordley.

Sekä Rhonan että Cainin rakkauselämä sarjassa on ollut yhtä vuoristorataa, mutta näyttelijöiden elämä sen sijaan on rauhallisen tasaista. He rakastavat viljelypalstaansa ja viettävät siellä paljon aikaa.

Vuonna 1996 Hordleylla todettiin Crohnin tauti, ja siksi näyttelijäntyö on ajoittain ollut haastavaa. Hänen äitinsä menehtyi samaan sairauteen vuonna 1979. Kuolemanpelkoa alkuun kokenut Hordley löysi oikean hoitomuodon, ja 1990-luvulla tehty leikkaus auttoi.

Vointi romahti jälleen vuonna 2002, ja Hordleyn oli lopetettava tupakointi ja minimoitava alkoholin käyttö.

Sen jälkeen pariskunta on yhdessä keskittynyt syömään terveellisesti ja luonnonmukaisesti. He kasvattavat vihanneksensa itse – eikä Hordley enää tarvitse lääkitystä.

– Emme syö enää laisinkaan prosessoituja ruokia vaan valmistamme kaiken alusta asti, sanoo Hordley, joka on esitellyt sosiaalisessa mediassa omaa satoa, muun muassa valtavia nauriita.

Cain on ollut Emmerdalessa monenlaisessa pyörityksessä, ja vanhemmiten hänestä on tullut aavistuksen lempeämpi hahmo. Edelleen Cain on kuitenkin valmis hämärähommiin, jos sellaisia on houkuttelevina tarjolla.

Hordley kuvailee työpäiviä hauskoiksi, vaikka meneillään olisi rankkoja juonenkäänteitä. Hän itse on iloinen siitä, että Cain on kehittynyt yksinäisestä sudesta osaksi yhteisöä.

– Kun tulin sarjaan takaisin muutaman vuoden tauon jälkeen, huomasin, että Cainiin oli lisätty kerroksia ja hänet oli sulautettu kylään kunnolla. Hän oli uskottava hahmo, jolla jopa oli ystäviä. Poissaoloni aikana Cainille oli kirjoitettu kokonainen tarina ja historia.

Itse 50-vuotisen juhlajakson aika koittaa Suomessa vasta ensi vuonna, mutta juonipaljastuksena kerrottakoon, että luvassa on kaikkien aikojen hirmumyrsky!

– On mahtavaa olla Dingle. Katsojat rakastavat meitä pahnanpohjimmaisia. Kaikki Dinglet ovat hauskoja ja hyvin tehtyjä hahmoja, joiden näyttelijät ovat aivan hillittömiä tyyppejä. Kun olemme perhekohtauksissa, ohjaajien täytyy hillitä meitä.

– Muistan erään perjantain, kun olimme setissä Debbien esittäjän Charley Webbin ja Charitya näyttelevän Emma Atkinsin kanssa, emmekä kyenneet lopettamaan nauramista. Aina kun katsoimme toisiamme, ratkesimme nauramaan niin, että itkimme. Ohjaaja esitti tiukkaa, mutta ei auttanut! Nauroimme kuin tuhmat koululapset.

– Varhaisimpia muistojani ovat Dinglejen aamiaiskohtaukset. Pöytä notkui paahtoleipää, makkaroita ja pekonia, ja lihoin monta kiloa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kun ottoja otettiin useita, päädyin syömään aina itseni ähkyyn.

Lisa Riley näyttelee Mandy Dingleä.

– Lämmin muisto on sekin, kun Mandy eli Lisa Riley – joka on hyvin hauska ihminen – juuri ennen kameran käynnistymistä purskautti ketsuppia Samin eli Jamesin naamaan. Sitten vain näyttelimme, soosit naamalla!

Emmerdale ma–pe MTV3 klo 18.30.

