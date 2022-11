Saara Kaskilahdella, 24, on kuuluisat vanhemmat – näki jo varhain tähteyden ja julkisuuden huonot puolen

Näyttelijäperheestä tuleva Rantabaarin Saara Kaskilahti rakastaa näyttelemistä, mutta ei tahdo sulkea myöskään muita ovia.

Rantabaari-sarjan uudella kaudella nähtävä Saara Kaskilahti oli vain 5-vuotias, kun hänet nähtiin Uuno Turhapuro This Is My Life -elokuvassa näyttelijä-äitinsä Sari Puumalaisen ja pikkusiskonsa kanssa.

Saara on kasvanut näyttelijäperheessä, sillä myös isä Risto Kaskilahti on tunnettu näyttelijä. Risto Kaskilahti on huomannut, että ihmiset näkevät ammatista mielellään vain sen hohdokkaan puolen.

– Nuoria tuntuu kiinnostavan enemmän tähteys ja julkisuus, mutta teatterin tekeminen on todellisuudessa hyvin arkista. Teatterikoulusta tulevat tietävät, että töitä täytyy tehdä, mutta silti joutuu myös sietämään kaikenlaista. Nuorena ihmiset eivät ole aina valmiita ohjattavaksi, hän pohtii.

– On hyvä, että Saara on nähnyt läheltä huonotkin puolet.

– Ehkä juuri siinä mielessä olen ollut etuoikeutettu, että käsitys alasta on ollut hyvin realistinen, Saara sanoo.

Saara ja Risto Kaskilahti keskustelevat paljon näyttelemisestä ja toisen töistä.

Vanhemmat ovat kiinnitettyjä näyttelijöitä, mutta ystäväpiirinsä kautta Saara on nähnyt toisen puolen ammatista.

– Ystäväni ovat enimmäkseen freelancereita. Kun seuraa sivusta jatkuvaa stressiä, olen nähnyt, miten raskasta se voi olla, vaikka olen sen aiemminkin tiedostanut.

Hän opiskelee toista vuotta kasvatuspsykologiaa Helsingin yliopistossa. Opinnot eivät sulje pois näyttelemistä.

– Se tuntui loogiselta, koska on vielä vähän auki, kuinka paljon kestää ”ei kiitos” -sähköposteja. En uskalla avata vielä sieluani täysin näyttelemiselle, vaikka rakastan sitä.

Isä kuuntelee tyttären ajatuksia ylpeänä.

– Se on Saaralta fiksu veto. Yleissivistävät opinnot valmistavat hyvin mihin tahansa työhön, hän sanoo.

– Meidän perheessä on ollut aina sanaton sopimus, että me emme tyrkytä. Me kuuntelemme ja tuemme, mikä tahansa sinusta olisikaan tulossa.

Kaskilahtien perheessä keskustellaan paljon näyttelemisestä ja seurataan tiiviisti toisten töitä. Rantabaarin kuvausten ajan Saara asui vanhempiensa luona putkiremonttievakossa.

Iiris (Saara Kaskilahti) ja Mimosa (Joanna Wallinheimo) oavt Rantabaarin ystävykset.

– Sain tosi paljon tukea, apua ja kyytiä kuvauksiin. Kameran edessä oleminen oli minulle uudehkoa, mutta kesä oli hyvin onnellista aikaa, hän kiittelee.

Risto kiinnitti kesän aikana huomiota siihen, kuinka varhain tytär lähti aamulla töihin.

– Sinun piti olla jo aamulla seitsemältä maskissa! Minä en ole koskaan tottunut siihen, ja koen sen aika kovana, jos ekat otot ovat jo yhdeksältä. Kontio & Parmas -kuvauksissa pyysin, että aamuottoja olisi mahdollisimman vähän.

– Mutta onneksi olet siinäkin mielessä isin tyttö, että kun kello soi, niin sitten lähdetään.

Kollegatkin ovat huomanneet isässä ja tyttäressä samoja piirteitä.

– Kollegat, jotka on molempien kanssa tehneet töitä, puhuvat Kaskis-lähdöstä. Me olemme molemmat ulkona teatterista maskit pestyinä, kun muut alkavat vasta irrotella mikkejään, Saara paljastaa.

Rantabaari C More -suoratoistopalvelussa

Lue koko artikkeli uudesta IS Tv-lehdestä. Lehti on myynnissä 16.–22.11. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

Tilaa Tv-lehti suoraan kotiisi tai lahjaksi täältä!