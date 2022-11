Konsta Hietanen ei painosta poikaansa hakemaan rooleja, vaikka on huomannut Veetun lahjat näyttelijänä ja esiintyjänä.

Konsta Hietanen iloitsee siitä, että Veetu Hietanen on miettinyt myös muita ammatteja, vaikka näyttelijän työ kiinnostaa ja lahjojakin on.

Miki Kajanderin roolissa Salkkareissa jo useamman vuoden viihtynyt Konsta Hietanen tekee uraa myös muusikkona. Esikoispoika Veetu, 15, soittaa myös sujuvasti useita soittimia ja teki pääroolin keväällä ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Henkka & Kivimutka.

Hietanen muistetaan myös jalkapalloilijana, ja futista on kokeillut Veetukin. Vaikka isällä ja pojalla on paljon yhteistä, he korostavat, että kiinnostuksen on lähdettävä lapsesta itsestään.

– Siinä on koko ajan riski, että antaa liikaa neuvoja. Veetu sanoi joskus fudiskentällä hyvin, että ei minua kiinnosta, paljonko sinä treenasit tai pomputtelit samassa iässä. Nuoren täytyy antaa tehdä omat ratkaisunsa, korostaa Konsta, joka ei ole tuputtanut koe-esiintymisiä pojalleen, vaikka näkee tämän lahjat.

– Vaikka Veetulla on lahjoja näyttelemiseen ja esiintymiseen, niin kyllä hän on enemmän isältä kuullut, että mieti nyt vielä, kannattaako. Hän on nähnyt kotona alan raskauden ja epävarmuuden minun kauttani.

Veetulle näytteleminen on toistaiseksi näyttäytynyt mukavana hommana, vaikka myös pettymyksiin pitää tottua nuoresta pitäen. Kovakaan työ ei tuo aina haluttua roolia.

– Varsinkin jos pettymyksiä tulee monta kertaa, niin kyllä se pahalta tuntuu. Siitä ei kuitenkaan pidä lannistua, vaan yrittää uudelleen, hän sanoo.

– Täytyy sanoa rehellisesti, että Veetu osaa suhtautua paremmin kuin minä. Minä en ole vielä oppinut suhtautumaan epäonnistumiseen kypsästi, Konsta tunnustaa.

Isää ilahduttaa, että seuraavaksi lukioon tähtäävällä ysiluokkalaisella on mielessään myös muita uravaihtoehtoja – osin juuri siksi, että hän on nähnyt läheltä, millaista isän työelämä on ollut.

– Vaikka kävisi Teatterikorkean, ei välttämättä silti saa töitä. Tämän hetken suunnitelma on, että jos opiskelisi jonkun selkeän duunin ja tekisi näyttelijän hommia siinä seassa, pohtii Veetu, jota kiinnostaa tällä hetkellä ainakin pelastajan ammatti.

Vaikka Henkka & Kivimutka jätti nuoreen mieheen melkoisen kipinän näyttelemistä kohtaan, mahtuu vapaa-aikaan muutakin kuin esiintymistä ja haaveita uusista rooleista. Tällä hetkellä Veetu on innostunut brasilialaisesta jujutsusta.

– Näen pojan lahjat, mutta en silti sano, että jätä nyt se jujutsu ja keskity näyttelemiseen, Konsta korostaa.

Isä ja poika eivät ole työskennelleet vielä yhdessä, mutta toivovat, että sekin onnistuisi tulevaisuudessa. Muun muassa Salkkareiden repliikkejä he ovat harjoitelleet paljon yhdessä. Muutaman kerran Salkkareiden kuvauspaikoilla mukana ollut Veetu sanoo, että voisi itsekin kuvitella hakevansa roolia sarjasta.

– Jos tulisi sellainen rooli, mihin hakea, niin kyllä lähtisin hakemaan – ihan kuten mihin tahansa rooliin, joka kiinnostaa.

Konsta kehuu, että Veetu on loistava antamaan palautetta hänen työstään. Isä sen sijaan sanoo antaneensa pojalleen vain yhden neuvon, kun Veetu valmistautui ensimmäiseen esiintymiseensä.

– Sanoin, että valmistaudu aina todella hyvin ja ole aito. Jätkä valmistautui, ja otti yleisön. Se on ollut ensimmäinen ja ainoa vinkkini.

Konsta ja Veetu Hietanen harjoittelevat yhdessä myös Salkkareiden repliikkejä.

Myös julkisen työn mukanaan tuomasta tunnettuudesta on keskusteltu Hietasten viisilapsisessa perheessä, koska lapset tunnistetaan kotikaupungissa Lahdessa isän työn takia.

Perheenisä on helpottunut siitä, että esiintyvien nuorten saama julkisuus on nykyisin hyvin erilaista kuin silloin, kun hän itse nousi suureen suosioon Tenavatähti-kisan voiton myötä.

– Tunnettuudessa on tosi pitkä matka siihen, mitä tenavatähteys oli. Nyt on Tiktokit ja muut, kun taas silloin oli tasan yksi tunnettu lapsi.