Uutuusleffan raaka sisältö oli liikaa: katsojia pyörtyi ja oksensi kesken kaiken – paikalle hälytettiin ambulanssi

Amerikassa elokuvateattereissa parhaillaan pyörivä Terrifier 2 -elokuva on ollut osalle katsojista liikaa.

Terrifier 2 -elokuva on saanut katsojat voimaan pahoin. Ohjaajan mukaan se on sekä kunnianosoitus, että ikävä asia.

Yhdysvaltalainen uutuuselokuva Terrifier 2 on saanut katsojilta hyvin ristiriitaisen vastaanoton. Entertainment Weeklyn mukaan raakaa kauhuelokuvaa on käyty katsomassa ahkerasti, mutta samaan aikaan se on aiheuttanut järkyttyneitä reaktioita. Viihdesivuston mukaan jotkut katsojat ovat jopa pyörtyneet ja voineet pahoin.

EW:n mukaan Twitteriin alkoi viime viikolla ilmestyä päivityksiä, joissa ihmiset kertoivat pahoinvoinnista elokuvan aikana. Eräs mies julkaisi tilillään kuvan, jossa ensihoitajat hoitavat hänen ystäväänsä elokuvateatterissa.

– Terrifier 2, ystäväni pyörtyi ja teatterista soitettiin ambulanssi. Suosittelen suuresti.

Toisen Twitter-käyttäjän mukaan useampi ihminen vaikutti elokuvanäytöksen aikana huonovointiselta.

– Näin juuri Terrifier 2:n. Se oli mahtava, verinen sotku. Takanani ollut mies pyörtyi ja jysähti tuoliani päin, toinen mies lähti, koska hän ei voinut hyvin. Kuulin hänen sanovan niin hänen poistuessaan teatterin ovesta. Kuulin miehen oksentavan rajusti ja kovaäänisesti vessassa.

Terrifier 2 on samannimisen elokuvan jatko-osa. Siinä seikkailee hiljainen, mutta hyvin ilmeikäs ja mielipuolinen klovni nimeltä Art the Clown. Murhaajaklovnina nähdään elokuvassa David Howard Thornton.

Slasher-tyylilajisessa elokuvassa on erittäin raakoja kohtauksia, joissa on rajua väkivaltaa, verta ja murhataan ihmisiä.

Elokuvan ohjaaja Damien Leone kertoo suhtautuvansa yleisön teatterista lähtemiseen kesken elokuvan ristiriitaisesti. Hän pitää sitä sekä eräänlaisena kunnianosoituksena, että ikävänä asiana.

– Kuulkaa, minä ottaisin mielelläni muutaman paikalta poistumisen, sillä koen sen olevan eräänlainen kunniamerkki, koska tämä on intensiivinen elokuva.

– En kuitenkaan halua, että ihmiset pyörtyvät tai satuttavat itsensä elokuvan aikana, Leone kommentoi EW:lle.

David Howard Thornton (vas.) näyttelee Terrifier-elokuvan pääosaa, mielipuolista murhaajaklovnia. Elokuvan on ohjannut Damien Leone (oik.).

Leonen mukaan katsojien olisi hyvä nähdä Terrifier 1 -elokuva ennen kuin he menevät katsomaan jatko-osan. Tällöin he tietävät, mitä on luvassa, eikä elokuvan raakuus tulisi yllätyksenä.

Ohjaaja kertoo, että ykkösosassa on mukana pahamaineinen murhakohtaus, jossa käytetään rautasahaa. Hän halusi luoda toiseen osaan vieläkin hirvittävämmän ja raaemman kohtauksen.

Leonen rajut klovnielokuvat ovat saaneet myös ison joukon faneja, jotka odottavat niiltä aina vain häijympää väkivaltaa. Ohjaajan mukaan tulossa on myös kolmas osa, joka jatkaa murhaajaklovnin tarinaa.