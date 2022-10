Jaakko Loikkasen ”syntisen kuuma” show sai somen roihuamaan liekeissä – kaiken kruunasi lateksiasuinen Erika Vikman

Uutisankkuri Jaakko Loikkanen tarjoili Tanssii tähtien kanssa -kisassa liki täydellisen tangon.

Uutisankkuri Jaakko Loikkanen loikkasi sunnuntaina Tanssii tähtien kanssa -parketille syntisissä tunnelmissa. Hänen tangonsa kappaleena rakkaus-teemaisessa jaksossa oli Erika Vikmanin Syntisten pöytä. Vikman saapui itse esittämään hittinsä suoraan TTK-lähetykseen.

– Tässä biisissä on kaksi viestiä: rakkaus kuuluu kaikille ja toinen on se, että moralismi on vakava sairaus. Kenenkään ei pitäisi kertoa toisille mikä on oikein tai väärin rakkaudessa, Loikkanen kertoi ennen tangoaan.

Loikkanen ja hänen parinsa Ansku Bergström olivat pukeutuneet esitykseensä kokopunaisiin asuihin. Vikman puolestaan esiintyi mustassa, vartalonmyötäisessä lateksiasussa ja pinkeissä glittersaappaissa.

Mukana esityksessä olivat myös jo kisasta pudonneet tanssiopettajat Aleksi Seppänen ja Tiia Elg.

Taidokas esitys, Vikmanin tulkinta ja vierailevat tanssijat saivat tuomariston ylistämään show’ta. Jukka Haapalaisen mukaan tanssi oli napakymppi.

– Tässä oli kaikki, Haapalainen hehkutti.

Tuomariston mukaan Loikkasen asento oli parantunut aiemmista vakiotansseista ja nyt kaikki oli kohdallaan.

– En tiedä Jaakko oletko yllättänyt enemmän itsesi vai katsojat, koska tässä tulee onnistumisia lähetys toisensa jälkeen ja se huipentui tähän, Helena Ahti-Hallberg ylisti.

– Tässä tangossa ei jätetty mitään arvailujen varaan. Viestit olivat selkeät, Jorma Uotinen hymyili.

– Erika rules, Uotinen tuuletti ja lähetti Vikmanille terveisensä.

Näyttävä esitys ansaitsi lopulta täydet pisteet, kun jokainen tuomari antoi Loikkaselle kympin.

– Kymppirivi! juontaja Ernest Lawson tuuletti.

Esitys sai myös somen liekkeihin. Loikkasen tangoa hehkutettiin siellä vuolaasti liekkiemojien kera.

