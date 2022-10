Siim Liivik räväytti suorassa lähetyksessä uudella tyylillään – muodonmuutos sai tv-katsojat hieraisemaan silmiään

Nämä tanssit ja kappaleet nähdään sunnuntain lähetyksessä:

Maaret ja Sami, rumba: Always Remember Us This Way – Lady Gaga

Jaakko ja Ansku, tango: Syntisten pöytä – Erika Vikman

Siim ja Katri, jive: Rebel Yell – Billy Idol

Sonja ja Matti, foxtrot: I Wanna Be Loved By You – Marilyn Monroe

Benjamin ja Saana, foxtrot: All I Ask – Adele

Signmark ja Anniina, rumba: Can't Get You Out of My Head – DJ Rojas

Mikko ja Kerttu, samba: Sävel rakkauden – Brita Koivunen