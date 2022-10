Aki Palsanmäellä ja laulaja Jani Wickholmilla on tavaran hinnasta täysin eri näkemys. Talousahdinkoon ajautuneen Wickholmin aarteiden myyntisumma huutokaupassa yllättää lopulta jopa huutokauppakeisarinkin.

Maanantaina Suomen huutokauppakeisarin uudessa jaksossa Aki ja Heli Palsanmäen auto kaartaa Idolsista tutun laulaja Jani Wickholmin kotipihaan. Wickholmilla on myyntihousut jalassa, ja hän on kerännyt Palsanmäkien vierailua varten vinon pinon esineitä stetsonista vesipumppuun ja Mannerheim-kultarahaan.

– Jos sais tästä satsista vaikka 300 euroa, niin oisin aika pirun tyytyväinen, Jani Wickholm kertoo kameroille suunnitelmistaan kaupankäynnin suhteen.

Aki ja Heli tutkivat Wickholmin aarteita uteliaina. Huutokauppakeisari laskeskelee, ettei mikään tavaroista ole sellainen, joka villitsisi ostajat huutokaupassa.

– Mannerheim-juhlarahan on ennen saanut postimaksun hinnalla. Myyntihinta huutokaupassa parikymppiä, Aki arvioi.

– Uusi vesipumppu maksaa kaupassa kolmekymppiä, huutokaupassa kakskymppiä.

Jani Wickholmilla on hinnasta aivan eri näkemys.

– Haluaisin hieman perustella näin alkuun, Wickholm ilmoittaa heti kaupankäynnin aluksi.

Aki arvaa, ettei hintaneuvottelusta tule helppoa.

– Riipaiseeko rinnasta kun sanot summan vai tuleeko yrittäjäystävällinen hinta? Aki virnistää ja painaa käden teatraalisesti sydämelleen.

Laulaja Jani Wickholm hieroo kauppoja Aki ja Heli Palsanmäen kanssa Suomen huutokauppakeisarin uudessa jaksossa.

Wickholm sanoo tutkineensa hintoja jo etukäteen ja hän huomauttaa tavaroiden joukossa olevan Niran vesipumpun olevan yli 200 euron arvoinen.

– Onko se niin perkaleen arvokas? Sitten minä olin kyllä hinnassa aivan hakoteillä, Aki epäilee.

Jani Wickholm aloittaa kaupankäynnin ilmoittamalla hintapyynnökseen 350 euroa.

– Tarjoon 150 euroa kaikista, Aki vastaa hintapyyntöön.

– Ihan kiva tarjous, mutta mä vielä pysyisin siinä, että hinta alkais kakkosella, Wickholm sanoo ja esittää vastatarjouksen 280 euroa.

He vääntävät hinnasta ja lopulta Wickholm ilmoittaa olevansa valmis tekemään kaupat 220 eurolla.

– Näin se on tehtävä, Aki toteaa ja miehet lyövät kättä päälle.

Wickholm sanoo olevansa tyytyväinen kauppojen loppusummaan.

– 220 euroa on ihan passeli. Se on passeli heillekin, saadaan ehkä pientä täkyä päälle ja me päästään ostamaan uutta ruohonleikkuria, Wickholm myhäilee.

Huutokaupassa Aki Palsanmäki kokee melkoisen yllätyksen, kun Jani Wickholmin tavarat vaihtavat omistajaa komealla hinnalla. Aki ja Heli maksoivat laulajan aarteista 220 euroa, mutta huutokaupassa ne keräävät yhteensä 515 euroa.

– Voittoa tuli 295 euroa. Tänään käsipumpulla pumpattiin enemmän rahaa mitä ajattelin ennen huutokauppaa! Aki iloitsee.

Jani Wickholm on kertonut aiemmin Ilta-Sanomien haastattelussa ajautuneensa taloudelliseen ahdinkoon koronapandemian aikana, kun laulukeikat loppuivat.

Hintojen, kuten bensan, energian ja ruoan, nousulla on ollut kohtalokkaat seuraukset. Wickholm kertoi IS:lle lokakuun alussa muuttaneensa asuntovaunuun ja myyneensä kaikki tavaransa paitsi tarpeellisimmat.

– Täällä on kaikki, mitä tarvitsen. Tämä on sellainen hetki elämässä, jolloin tulen pienemmällä toimeen. Tämä on erittäin siisti ja kodikas. Ja välillä on kiva, kun tulee porukkaa käymään. Pakettiautolla pääsen liikkumaan, hän sanoi IS:lle.

Jani Wickholmin laulukeikat loppuivat kuin seinään koronapandemian takia.

Suomen huutokauppakeisari Ruudussa ja Nelosella maanantaisin klo 20.