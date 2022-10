Steve Carellin arat paikat kokivat leffan kuvauksissa kovia.

Tänään Kutosella kello 21 nähtävä komediaelokuva 40 v. ja neitsyt on yksi Steve Carrellin tunnetuimpia roolisuorituksia.

Elokuvassa Carell esittää päähenkilö Andy Stitzeria. 40-vuotias Andy on työskentelee kodinkoneliikkeessä ja harrastaa sarjakuvia sekä toimintafiguureja. Hän on tyytyväinen elämäänsä, mutta hänen ystävänsä eivät.

Andyn ystäviä vaivaa yksi asia: Andy on neitsyt.

He ryhtyvät kovasti auttamaan Andya pääsemään neitsyydestään eroon. He keksivät, että yksi keino edesauttaa Andyn naisensaantia on vahata hänen rehottavat rintakarvansa pois.

Asetelmasta syntyi herkullinen kohtaus, josta teki erityisen legendaarisen sen spontaanius. Voisi sanoa, että kohtaus tuntui erityisen aidolta.

Aitoa menoa se aika lailla olikin, kertoo elokuvasivusto Screenrant.

Sivuston mukaan Carell on kertonut, että hänen rintakarvansa vahattiin kohtauksessa oikeasti irti.

Manööveri ei tunnetusti ole mitenkään miellyttävä. Carellin kivulias huuto kohtauksessa on aitoa. Hänen suustaan tulevat hulvattomat herjaukset vahaajalle, näyttelijä Miki Mialle, olivat hetkessä keksittyjä, lukuun ottamatta absurdia huutoa ”Kelly Clarkson”, joka oli sivuston mukaan myös elokuvassa näytelleen Seth Rogenin idea.

– Senkin paskapää, vihaan sinua, Carellin hahmo karjuu vahaajaparalle vain heti perään pahoitellakseen, ettei tarkoittanut moisia solvauksia.

– Teet vain työtäsi, hän parahtaa lannistuneena.

Koko köörin pokka meinaa pettää useampaan otteeseen, mutta ammattilaiset pitävät itsensä kasassa ja improvisoivat järjettömän kohtauksen läpi. Tämän piti mennä kerralla purkkiin. Karvoja ei voisi enää liimata takaisin.

– Tuo sattui ihan yhtä paljon kuin ensimmäinenkin, Carell tokaisee kasvoillaan ilme, joka näyttää varsin vilpittömältä syrjähypyltä Andyn roolista.

Kuvassa kituu aito ihminen, ei elokuvahahmo.

40 v. ja neitsyt oli Steve Carellin läpimurtoelokuva. Hänet muistetaan myös muun muassa komediasarjasta Konttori.

Myös kohtauksen muiden näyttelijöiden reaktiot olivat totisinta totta. Esimerkiksi Romany Malconin täytyi oikeasti poistua kuvaustilanteesta, sillä se ällötti häntä liikaa.

Kuvaustilannetta hämmensi vielä enemmän se, ettei vahaajaa esittäneellä Mialla ollut hajuakaan, miten ihokarvoja vahataan. Näyttelijöiden valitsemisvaiheessa hän oli kuitenkin väittänyt toista.

Mian osaamattomuus paljastui, kun Carrelin nännin aluetta ryhdyttiin vahaamaan.

Oikeassa vahaustilanteessa nänniin tulisi laittaa vaseliinia, jotta se ei repeydy irti. Mia ei älynnyt tehdä tätä.

Onneksi joku kuvausryhmästä ehti huomata tilanteen. Kohtaus keskeytettiin ja Carrelin rintaan lisättiin vaseliinia. Carrel sai pitää nänninsä.

Ketä Carell voi syyttää kivuliaasta vahauskohtauksesta? Ei ketään muuta kuin itseään. Carell oli itse mukana käsikirjoittamassa elokuvaa ohjaaja Judd Apatow’n kanssa, ja halusi tehdä kohtauksesta niin aidon kuin mahdollista.

Se onnistui.

40 v. ja neitsyt Kutosella sunnuntaina 16.10. kello 21.