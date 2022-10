Kohutulla pikasuudelmalla oli tylyt seuraukset – näin kävi legendaarisen Dynastia-sarjan naistähdille

Carrigtonien öljyllä rikastuneesta mahtisuvusta kertova Dynastia pursui rahaa, luksusautoja, olkatoppauksia ja pöyhkeitä hiuspehkoja. Nyt se nähdään uudestaan kokonaisuudessaan Elisa Viihde Viaplaylla.

1. Linda Evans (Krystle Carrington)

Linda Evans, 79, tutustui Dynastia-vastanäyttelijäänsä John Forsytheen (1918–2010) jo 15-vuotiaana, kun Forsythe antoi hänelle ensimmäisen puheroolin. Seuraavan kerran hän näki Forsythen Dynastian kuvauspaikalla 1981.

Kahdesti eronnut ja lapseton Evans asuu nykyisin maatilallaan Washingtonin osavaltiossa. Hän vakuuttaa elävänsä nyt elämänsä onnellisinta aikaa. Hiljaiselossa viihtyvä Evans on nähty muun muassa Britannian Hell’s Kitchen -ohjelmassa 2009.

– En kaipaa niitä Dynastia-aikoja yhtään. Se oli kaunista ja varsinaista vuoristorataa, hän on sanonut Peoplelle.

Linda Evans.

Pioneers of Televisionin haastattelussa Evans kertoi, kuinka hänelle ja Forsythelle oli tärkeää, että heidän roolihahmonsa Krystle ja Blake pysyisivät uskollisina toisilleen hullunmyllyn keskellä.

Sarjan tekijät hyväksyivät tämän, mutta ottivat mukaan kaksi tähtivierailijaa Ali MacGraw’n ja Rock Hudsonin, joiden kanssa Carringtoneille viriteltiin romanssia.

Evans ihmetteli Hudsonin laihuutta, kun tämä saapui kuvauspaikalle.

Hudson selitti saaneensa vatsapöpön Aasian-matkaltaan, vaikka todellisuudessa tiesi sairastavansa aidsia.

He kuvasivat kohtauksen, jossa Krystle tippuu hevosen selästä ja Hudson tulee pelastamaan häntä antaen hänelle intohimoisen suudelman. Mutta se oli niin pikainen suukko, että se piti kuvata uudestaan.

Maailma kohahti, kun Hudson kuoli muutama kuukausi kohtauksen esittämisen jälkeen aidsiin 1985.

Kuvauspaikalla jotkut näyttelijät alkoivat vältellä Evansia pelätessään tautia. Evans itse on sanonut tunteneensa olevansa turvassa, koska väkinäisellä suudelmallaan hän tiesi Hudsonin halunneen suojella häntä.

2. Joan Collins (Alexis Carrington)

Dynastian kieroilijamatriarkkaa Alexista esittävä Joan Collins, 89, on edelleen todella hyvässä iskussa. Muisti leikkaa kuin partaveitsi!

Collinsista puhutaan usein kohutähtenä, mutta jos on elänyt miehistä ja vanhanaikaisista asenteista kiinni pitävässä elokuva- ja tv-maailmassa itsenäisenä naisena jo yli 70 vuotta, kaikkea ehtii tapahtua. Collins on ollut naimisissa viidesti. Hänen nykyinen aviomiehensä on Percy Gibson.

Joan Collins.

Dynastiassa Joan Collinsista tuli koko maailman tuntema supernarttu, jota ihailtiin mutta myös vihattiin. Jopa Donald Trump halusi mukaan Dynastiaan. Hän olisi omien sanojensa mukaan ollut upea rakastaja Alexisille, mutta jostain syystä osaa ei herunut.

3. Heather Locklear (Sammy Jo)

Heather Locklearin roolihahmo Sammy Jo eli huomattavasti kaidemmalla polulla kuin näyttelijä itse suosionsa jälkeen. Muun muassa sarjassa Melrose Place nähty Heather Locklear, 61, on kärsinyt päihderiippuvuudesta pitkään.

Hän on ollut useasti katkaisuhoidossa tai mielenterveysongelmia hoitavassa laitoksessa. Myös pidätyskuvissa poseeraaminen on tullut Locklearille tutuksi.

Viime vuonna Locklear vieraili The Drew Barrymore show’ssa selvästi paremmassa kunnossa ja hehkeänä.

Heather Locklear.

Hänen mieleensä Dynastiasta on jäänyt ihana kuvauspaikka, joka muistutti oikeaa kotia valtavine kukkalaitteineen.

Locklearilla on häntä suuresti muistuttava 24-vuotias tytär Ava Sambora yhdessä entisen Bon Jovi -muusikon Richie Samboran kanssa.

4. Catherine Oxenberg (Amanda Carrington)

Nähtiinpä sarjassa siniverisiäkin! New Yorkissa syntyneen Catherine Oxenbergin, 61, äiti on näet Jugoslavian prinsessa ja kuningas Charlesin pikkuserkku.

Catherine Oxenberg näytteli Amanda Carringtonia.

Oxenberg on kertonut Peoplelle tavanneensa ensimmäisen kerran kuningatar Elisabetin 10-vuotiaana Buckinghamin palatsissa. Hän jännitti ja mietti, mitä ihmettä juttelisi kuningattaren kanssa.

– Äiti kehotti puhumaan koirista ja hevosista, joten tein niin. Vuosia myöhemmin katsoin The Crownin ensimmäistä kautta ja näin kohtauksen, jossa Elisabet ihmettelee, miksi kukaan haluaisi puhua hänelle vain koirista ja hevosista. Purskahdin nauruun, koska sitähän äiti käski tekemään!

Catherine Oxenberg.

Viime vuodet Oxenberg on kampanjoinut pelastaakseen tyttärensä Indian, 31, NXIVM-seksikultista. Tytär nääntyi ryhmässä langanlaihaksi. India onnistui jättämään kultin seitsemän vuoden kärsimyksen jälkeen 2018.

Oxenberg on ollut kahdesti naimisissa. Avioliitto näyttelijä Casper Van Dienin kanssa päättyi 2015.

5. Pamela Bellwood (Claudia)

Pamela Bellwoodin, 71, tehtävänä oli esittää Carrigtonien poikien Stevenin ja Adamin vaimoa Claudiaa, joka hoippuroi kriiseistä toiseen.

Pamela Bellwood.

Playboyssakin poseerannut Bellwood sanoo Studio10:n haastattelussa, ettei Dynastialla ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa, mutta ihmiset nauttivat sarjan tuomasta eskapismista.

Häntä mietityttivät hahmonsa skandaalimaiset käänteet, ja hän halusi suojella Claudiaa fanikuntansa tähden. Claudia joutui alati tappeluihin, mutta hänen raskautensa esti fyysiset painit Heather Locklearin hahmon kanssa, joten he tyytyivät läimäyttelemään toisiaan poskille kohtauksissa.

Bellwood kehuu Linda Evansin omistautumista luonnonmukaisella elämälle. Joan Collinsia hän kuvailee diivaksi, jonka fani hän on yhä.

Bellwood ei kaipaa takaisin viihdebisnekseen, vaan on antanut soihdun eteenpäin ja seuraa alaa lähinnä muusikko-näyttelijäpoikansa Kerry Wheelerin kautta.

6. Pamela Sue Martin (Fallon)

Pamela Sue Martin, 69, näytteli sarjassa neljän kauden ajan Fallonia. Myöhemmin hänen tilalleen rooliin tuli Emma Samms.

Myöhemmin Emma Samms (kuvassa) korvasi Pamela Sue Martinin.

Martin joutui lähtemään Dynastiasta sairauden vuoksi. Hän on kertonut myöhemmin potevansa kroonista virtsarakon tulehdusta, joka sai hänet hylkäämään Hollywood-elämän.

– Tulin todella kuuluisaksi Dynastian aikana. Se oli minulle hieman epämukavaa, ja lopulta muutin Idahoon ja kasvatin poikani, Martin kertoi ABC:lle 2011.

Dynastia-tähdet Pamela Sue Martin (Fallon) ja John James (Jeff Colby).

Hän jatkoi vetäytymisestään huolimatta myös näyttelemistä ja on ohjannut teatteriesityksiä vielä 2000-luvullakin.

