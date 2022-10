Margot Robbie kuvasi 17 tuntia alastonkohtausta 30 miehen ympäröimänä – näin hän perusteli työtehtävän itselleen

Alasti näytteleminen vaati ”täydellistä omistautumista” roolille, Robbie kertoo.

The Wolf of Wall Street (2013) oli Margot Robbien läpimurtoelokuva.

Vuonna 2013 ilmestyneen The Wolf of Wall Street -elokuvan avioparina nähdään Leonardo DiCaprio ja Margot Robbie. Elokuvassa seurataan DiCaprion näyttelemän Jordan Belfortin luisumista kunniallisesta pörssimeklarin elämästä kohti korruptiota, huumeita, naisia ja muuta dekadenssia.

Martin Scorsesen ohjaama draama oli myös Robbien, 32, läpimurtoelokuva. Elokuvassa nähdään kohtaus, jossa Robbien esittämä Naomi Lapaglia viettelee aviomiehensä niin sanotusti Eevan asussa.

Daily Telegraph kertoo Robbien antaneen elokuvan ilmestymisen jälkeen haastattelun, jossa hän taustoittaa alastonkohtaukseen johtaneita syitä.

Ensin Robbie kertoi suhtautuneensa valkokangasnakuiluun epäröivästi. Kun ohjaaja Scorsese tarjoutui lieventämään kohtausta, tähti kuitenkin kieltäytyi.

Rooli oli vedettävä loppuun asti.

Robbiella oli ratkaisulle hyvä syy.

– Minusta alastomuus alastomuuden vuoksi on häpeällistä. Jos tällainen kohtaus on kirjoitettu vain siksi, että tyttö saadaan riisumaan yläosansa, se on ällöttävää. Sen huomaa aina, hän pohjusti.

– Samalla sekin on inhottavaa, että tilanteessa, jossa henkilö oikeassa elämässä riisuutuisi alasti, jätetään elokuvassa rintaliivit ylleen tai verhoudutaan lakanaan. On ärsyttävää, kun itsensä peittämisestä tulee koreografia.

Margot Robbie ja Leonardo DiCaprio esittivät elokuvassa pariskuntaa.

Robbie katsoi, että elokuvan kovassa maailmassa hänen hahmonsa Naomin ainut valuutta on tämän ruumis. Sitä oli myös käytettävä.

– Marty [Scorsese] ehdotti, että voisin pukeutua viettelykohtauksessa aamutakkiin. Mutta minusta hänen tuli sittenkin olla alasti. Naomin on tarkoituskin pelata kaikki korttinsa.

Intiimin kohtauksen näytteleminen ei silti ollut mitenkään helppoa, Robbie myönsi. Kuvaustilanteessa oli paikalla kolmisenkymmentä ihmistä.

– Kaikki miehiä. Ja 17 tunnin ajan minun piti teeskennellä, että hiplaan itseäni. Se oli outoa. Mutta kaikki se nolous ja absurdius on vain haudattava. Rooliin pitää omistautua täysin.

Australialainen Margot Robbie aloitti näyttelijänuransa Neighbours-tv-sarjassa vuonna 2008.

Hänet tunnetaan myös Suicide Squad -elokuvan Harley Quinn -hahmona, minkä lisäksi hän on näytellyt taitoluistelijalegenda Tonya Hardingia tämän elämäkertalokuvassa (2017), kuningatar Elisabet I:stä historiallisessa Kaksi kuningatarta -draamassa (2018) sekä traagisesti murhattua Sharon Tatea Quentin Tarantinon draamakomediassa Once Upon a Time in Hollywood (2019).