Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Suosikkiartisti palaa The Voice of Finlandiin vuosien tauon jälkeen

The Voice of Finland palaa ensi vuoden alkupuolella. Mukana on myös aiemmilta kausilta tuttu suosikkiartisti.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

The Voice of Finlanfin tähtivalmentajina nähdään tällä kertaa Elastinen, Anna Puu, Toni Wirtanen, Maija Vilkkumaa ja Sipe Santapukki.