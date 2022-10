Pete Parkkonen avautuu tv:ssä hyytävästä hetkestä lapsuudessaan – viereen pysähtyi auto, josta kaivettiin esiin pesäpallomaila

Varo juonipaljastuksia! Pete Parkkonen joutui juoksemaan lapsena karkuun miestä, joka uhkasi häntä pesäpallomailalla.

Vain elämää -sarjassa koetaan tällä viikolla koskettavia hetkiä, kun artistit avautuvat kiusaamiskokemuksistaan.

Älä lue artikkelia pidemmälle, jos et halua nähdä juonipaljastuksia!

Sarjassa vietetään perjantaina Tommi Läntisen päivää, ja Mikko Alatalo esittää tämän Syvälle sydämeen sattuu -kappaleen, joka saa artistit herkistymään.

– Minä olen vanha pappa, ja minulla on viisi lastenlasta. Elän heidän elämäänsä koko ajan, ja seuraan jatkuvasti, miten heillä menee. Siellä on sateenkaarta ja muuta, ja tiedän, ettei ole helppoa tässä yhteiskunnassa. Kuten sanoin, täällä on helppo joutua silmätikuksi. Tämä on järkyttävä aihe! Miksei tämä muutu ollenkaan? Alatalo sanoo esityksensä jälkeen.

Pete Parkkonen myöntää, ettei hän oikeastaan edes tiedä miksi itkee, sillä monet ikävät muistot ovat hautautuneet syvälle jonnekin hänen sisimpäänsä. Eräs niistä puskee kuitenkin mieleen.

Pihtiputaalla varttunut Parkkonen, 32, kertoo pelottavasta tilanteesta lapsuudessaan. Hän pelasi lapsena lentopalloa ja oli menossa treeneihin, kun hän joutui pinkomaan pakoon liki henkensä edestä.

– Joku karvanoppa-auto ajoi ohi ja pysähtyi. Näin, kun autosta nousi mies, joka kaivoi peräkontista pesäpallomailan, Parkkonen kertoo.

– Siinä vaiheessa painoin suoraan oikealle talojen välistä metsään, ja juoksin aivan täysiä. En osannut ajatella siinä muuta kuin, että minulla on nopeat jalat ja juoksen, ja sitten unohdin asian. Olen siinäkin vaiheessa ohittanut tilanteen, enkä ajatellut, mitä tapahtui, Parkkonen kertoo.

Tarina saa muut artistit järkyttymään.

– Varmaan ihan sairaan pelottava kokemus, he toteavat.

Myös Erika Vikmanilla nousee tunteet pintaan ja hän murtuu vuolaaseen itkuun puhuessaan saamastaan kohtelusta uransa aikana. Vikman on saanut niskaansa paljon lokaa etenkin somessa ja yrittänyt kovettaa itsensä sen vuoksi.

– Some on julma, muut artistit lohduttavat.

– Mä en halua kenellekään mitään pahaa, Vikman sanoo itkunsa lomasta.

Vain elämää Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 19.30.

