Liikuttava kohtaaminen: Rakastetun kasarileffan tähdet tapasivat festivaalilla New Yorkissa

Paluu tulevaisuuteen -elokuvan kärkikaksikkoa esittäneet Michael J. Fox ja Christopher Lloyd muistelivat vanhoja Comic Con -tapahtumassa.

Rakastetun Paluu tulevaisuuteen -elokuvasarjan pääkaksikkona muistetut näyttelijät Michael J. Fox, 61, ja Christopher Lloyd, 83, kohtasivat pari viikkoa sitten New Yorkissa järjestetyllä Comic Con -sarjakuvafestivaalilla.

Tapaaminen oli poikkeuksellinen erityisesti Parkinsonin tautia jo kolmekymmentä vuotta sairastaneen Foxin julkisen esiintymisen takia.

Hitaasti etenevä neurologinen sairaus on jättänyt mieheen jälkensä. Fox on aiemmin kertonut, että viime vuosina taudin oireet ovat pahentuneet; hän ei esimerkiksi pysty enää soittamaan kitaraa tai kirjoittamaan.

Parkinsonin oireisiin kuuluvat muun muassa liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet.

Fox asteli New Yorkissa lavalle vaivalloisesti ja vapisten. Hän näytti hauraalta.

Silti mies esiintyi hyväntuulisena ja jutteli hilpeään sävyyn.

Päälle kahdeksankymppinen Lloyd sen sijaan näytti olevan varsin hyvissä voimissa.

Kaksikko syleili lämpimästi. Tuhatpäinen yleisö osoitti suosiotaan liikuttavasti vanhoille ystäville. Sitten he istahtivat sohvalle muistelemaan menneitä.

Tunteikkaasta kohtaamisesta kertoo muun muassa Daily Mail.

Lloyd ja Fox halasivat lämpimästi.

Keskustelu käsitteli kolmiosaista elokuvasarjaa, jossa Fox esittää Marty McFly -nimistä nuorukaista ja Lloyd tiedemies Emmett Brownia. Trilogian tunnetuin elokuva lienee sen vuonna 1985 ilmestynyt ykkösosa.

Kaksikko kehui toisiaan tapahtumassa vuolaasti, Daily Mail kertoo.

– Parasta elokuvissa oli työskentely Chrisin kanssa. Hän on vain nero, Fox ylisti kollegaansa.

– Mike on näyttelemisen kuningas, Lloyd kehaisi takaisin.

Fox nousi julkisuuteen 1980-luvun alussa Perhe on paras -tilannekomedian myötä. Lloyd puolestaan debytoi klassikkoelokuvassa Yksi lensi yli käenpesän, minkä lisäksi hänet muistetaan sellaisista 1980-90-lukujen hittielokuvista kuin Kuka viritti ansan, Roger Rabbit ja Addams Family.

Paluu tulevaisuuteen on todellinen kulttileffa, joka saa uusia faneja tämänkin päivän nuorista.

Foxilla diagnosoitiin Parkinsonin tauti vuonna 1991. Tämän jälkeen hän näytteli aktiivisesti vielä vuosituhannen taitteeseen asti.

2000-luvulla kanadalaisnäyttelijä on kuitenkin tehnyt satunnaisia rooleja. Esimerkiksi vuosina 2010–2016 hän näytteli 26 jakson verran lakisarjassa The Good Wife esittäen Louis Canning -nimistä juristia. Vuosina 2013–2014 Foxilla oli myös oma nimikkokomedia The Michael J. Fox Show, jossa hän esitti Parkinsonia sairastavaa uutisankkuria.

Enimmäkseen Fox on kuitenkin keskittynyt perhe-elämään sekä Parkinson-tutkimuksen edistämiseen. Vuonna 2010 Fox lahjoitti Helsingin yliopistolle lähes 400 000 euroa Parkinson-lääkkeiden tutkimukseen.

Lisäksi Fox on kunnostautunut kirjailijana. Niitä hän on tuottanut sanellen, koska sairaus on vienyt kirjoituskyvyn. Foxin neljäs kirja, omaelämäkerrallinen No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality, ilmestyi marraskuussa 2020.