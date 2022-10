Benjamin Peltonen ja Sami Helenius saivat TTK:ssa historiallisen korkeat pisteet: ”Kyllä tässä aikaa nöyrää poikaa on nyt”

Laulaja Benjamin Peltosen ja tanssinopettaja Sami Heleniuksen välinen huumori näkyi niin sunnuntain tanssiesityksessä kuin heidän välisessä jutustelussaankin.

Sunnuntaina Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa vietettiin parinvaihtoviikkoja, eli tähtioppilaat harjoittelivat arvottujen opettajien kanssa.

Laulaja Benjamin Peltonen teki lähetyksessä historiaa tämän viikon tanssinopettajansa Sami Heleniuksen kanssa. Illan teemana oli Euroviisut, joten tuomarit pystyivät kukin antamaan halutessaan pareille jopa kaksitoista pistettä.

Tuomarit Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg, Jorma Uotinen ja vieraileva tuomari Krista Siegfrids antoivat kaikki parille täydet pisteet.

– Kyllä tässä aikaa nöyrää poikaa on nyt. Vaikea uskoa, että näin on käynyt, Benjamin iloitsee lähetyksen jälkeen IS:n haastattelussa.

Humoristisen tanssin teemana oli kaksikon rakkaus kotikaupunkiaan kohtaan.

Laulaja itse ei osannut odottaa, että juuri hän tulisi saamaan kilpailun historian suurimmat pisteet. Yllätyksenä tuli jo se, että olisi mahdollista saada jopa kaksitoista pistettä.

– Kymppiä lähdettiin hakemaan ja nyt olemme kyllä vähän pettyneitä, ettei tullut sitä kymppiriviä. Toi oli vähän jotain muuta.

– Perus varsinaissuomalaista pessimismiä. Kymppiä haluttiin ja saatiin kaksitoista, Sami toteaa humoristisesti vieressä.

Peltonen ja Helenius saivat historiallisen korkeat pisteet, mikä tuntui heistä uskomattomalta.

Peltonen oli viime sunnuntaina onnessaan saadessaan arvonnassa Heleniuksen opettajakseen. Kaksikkoa yhdistää rakkaus heidän kotikaupunkiaan Kaarinaa kohtaan.

Se oli myös heidän humoristisen quickstepin kantavana teemana. Tanssin jälkeen jopa Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta saapui onnittelemaan ja kiittelemään parivaljakkoa tanssista.

– Tätä on odotettu, että Kaarinan pojat lyö yhteen ja se on meidän tarina sitten myös, Peltonen sanoo.

Helenius myöntää, ettei ollut ensin kaksikon vuoden 1968 Euroviisuissa kuullusta Congratulations -kappaleesta kovin innoissaan.

– Kuuntelin sitä kotona ja mietin, että mitä kulmaa tästä voisi saada. Puhuimme vähän kakusta tai paketista, ja Benjaminin piti aluksi tulla sieltä. Sitten se kääntyi siihen, että minähän sieltä sitten tulen, koska olen yllätys.

Uuden opettajan kanssa harjoitteleminen sujui Peltosen mielestä hyvin.

– Oli todella kivaa, totta kai se oli todella erilaista. Olen esimerkiksi tottunut viemään aina Saanaa, niin nyt pääsin Samin vietäväksi ja opin vähän, miltä se tuntuu. Meidän molempien huumorit kun laittoi yhteen, niin oli todella hauskaa ja rentoa.

Värikkäät asut kuvastivat kaksikon välistä huumoria.

Huumori näkyi parivaljakon esityksessäkin. Yhteisestä huumorista kehittyi myös tanssin näyttävät asut.

– Ideana on, että täydennämme toisiamme näillä vastaväreillä. Tämä on oikein pirteä. Tuo ehkä nämä meidän persoonat värikkäästi esiin, Peltonen naurahtaa.

Harjoitellessaan Peltonen kertoo käyvänsä usein askeleita läpi yksin ilman, että tanssinopettaja tanssii vieressä.

– En opi niin, että toinen on siinä koko ajan. Pitää ensin tietää mitä itse tekee, ennen kuin opettelee parin kanssa.

Helenius kehuu Peltosen olevan nopea oppimaan. Apuna on käytetty myös erilaisia ääniä, jotka tarkoittavat erilaisia askelia.

– Siitä tulee sellainen laulu loppujen lopuksi, Peltonen vitsailee.

Ensi viikolla Peltonen palaa jälleen Saana Akiolan oppien pariin.

Tällä kaudella Peltonen on saanut nauttia jonkinlaisesta ennakkosuosikin asemasta. Moni kannustaa häntä kilpailussa, mikä lämmittää laulajan sydäntä.

– Minusta on mahtavaa, että ihmiset ehkä ensimmäistä kertaa alkavat ymmärtämään ja minulla on sellainen olo, että minusta tykätään nyt. Mikä on todella mahtavaa, kun on tehnyt todella pitkään tätä ja ehkä ihmisillä on ollut vaikea ymmärtää, kuka olen tyyppinä.

Peltonen iloitsee erityisesti viimeisen vuoden aikana löytyneestä vapaudesta. Se on löytynyt sen jälkeen, kun hän kertoi julkisesti olevansa homoseksuaali.

– Kun on ollut todella vapautuneesti oma itsensä, niin on se ihanaa, jos ihmiset tykkäävät ja kannustavat.