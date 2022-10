TTK-kilpailija Sonja Kailassaari paljastaa erikoisen tapansa tanssien harjoitteluun – voi tehdä sängyllä maaten

Juontaja Sonja Kailassaari on löytänyt itselleen tanssitreenien rinnalle tavan harjoitella, joka ei vaadi liikkumista.

Illan Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa nähtiin näyttäviä asuja, kun teemana oli tällä viikolla Euroviisut. Samalla kilpailijoille luotiin haastetta, kun vietettiin parinvaihtoviikkoa.

Edellisenä sunnuntaina juontaja Sonja Kailassaari oli opettajansa Matti Puron kanssa illan paras pari. Tänä sunnuntaina Kailassaari tanssi Anniina Koivuniemen opeilla.

– Oli ihanaa, meillä on ollut superkiva viikko. Meillä on toiminut todella hyvin ja Anniina on super tyyppi, niin on kiva myös hengailla ja ottaa iisisti välillä.

Koivuniemi myötäilee vieressä ja kertoo, että koko viikko on tuntunut kaverin kanssa hengaamiselta. Kaksikko esitti rumban Conchita Wurstin Rise like a Phoenix -kappaleen tahtiin.

Sen harjoittelu on ollut vaativaa.

– Se on ihan hirveää, kun tietää, miltä sen pitäisi näyttää. Sitten kun katsoo, ettei toi yhtään näytä siltä. Pitää kuitenkin olla armollinen itselleen, viikon aikana on saatu aikaiseksi tällainen upea kokonaisuus, Kailassaari sanoo.

– Se on mielestäni kuin taikuutta.

Anniinan ja Sonjan rumba oli näyttävä esitys illan TTK-lähetyksessä.

Kilpailussa tanssit täytyy aina opetella nopeasti. Kailassaari on huomannut, että eräs tietty tapa on auttanut häntä opettelemaan tansseja paremmin.

Hän nimittäin katsoo iltaisin kotona videolta nauhaa siitä, kun hän on tähtiopettajansa kanssa harjoitellut kyseistä tanssia.

– Teen samaa myös Matin kanssa, se on yllättävän tehokas. Jotain tapahtuu, koska en kehollisesti tee, mutta aivoni kuitenkin rekisteröivät sen liikkeen.

Harjoittelukeinona se on ollut Kailassaarelle itselleen yllättävän hyvä.

– Makaan vain sängyssä ja en tee mitään. Syön karkkia ja katson niitä videoita, näinkin voi treenata.

Koivuniemi myös vahvistaa tavan olleen toimiva.

– Sen huomasi ihan treenisalillakin. Se liike ei välttämättä onnistu siinä hetkessä, kun opettelemme sitä, mutta seuraavana päivänä Sonja osaa sen.