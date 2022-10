Super Mario -elokuvan trailerista nousi someraivo – Hollywood-näyttelijälle sataa kritiikkiä

Hollywoodin kovapalkkaisimman näyttelijän Chris Prattin ääninäyttely ei vakuuta Mario-elokuvan faneja.

Monien rakastamaan Mario-pelisarjaan perustuvan The Super Mario Bros. -elokuvan traileri julkaistiin hiljattain.

Itse elokuvan visuaalinen ilme on saanut faneilta kiitosta, mutta nyt päänäyttelijän nimi trendaa sosiaalisessa mediassa – eikä erityisen positiivisessa mielessä.

Chris Prattin äänityöskentely sai aikaan vahvan reaktion sosiaalisessa mediassa.

Hollywood-näyttelijä Chris Pratt on antanut äänensä rakastetulle Mario-hahmolle, eivätkä fanit ole vakuuttuneita miehen työnjäljestä.

Videopeleissä Mariolla on vahva italialaisaksentti, mutta fanien mielestä Prattin aksentti ei kuulosta tarpeeksi italialaiselta.

– Jos kuuntelet tarkkaan, Chris Prattin Mario-ääni ei oikeastaan ole hänen luonnollinen äänensä, vaan hän puhuu Brooklynin aksentilla, eräs käyttäjä analysoi näyttelijän suoritusta.

– Chris Prattin ääni on ärsyttävä, mutta kaikki muu Mario-trailerissa näyttää uskomattoman hyvältä. Odotan oikeasti innolla elokuvan näkemistä, toinen käyttäjä kirjoittaa.

Moni näyttäisi olevan sitä mieltä, että Pratt kuulostaa trailerissa vain itseltään.

– Hauskinta on, että Chris Pratt on sanonut tehneensä todella paljon töitä Mario-äänensä eteen – vain kuulostaakseen itseltään, eräs käyttäjä kirjoittaa.

– Katsoppa tuota, hän kuulostaa...Chris Prattilta.

– Mitä ihmettä se on vain Chris Prattin normaali ääni.

Aiheesta on tehty tähän mennessä jo monia vitsejä.

– Jos Chris Pratt voi ääninäytellä Mariota, sinä voit hakea siihen miettimääsi työpaikkaan, eräs käyttäjä kirjoittaa humoristisesti.

Osa jopa odottaa, että fanit tekisivät elokuvan julkaisun jälkeen omat äänensä Prattin äänen tilalle.

– Mario-elokuva näyttää kauniilta. Odotan innolla fanien dubbauksia, jotka tulevat kokonaan korvaamaan Chris Prattin.

Trailerin julkaisun myötä elokuvan ääninäyttely on saanut myös faneilta kiitosta. Näyttelijä Jack Black on antanut äänensä Bowser-hahmolle, johon fanit vaikuttavat olevan tyytyväisiä.

– Jack Black ääninäyttelee, mutta Chris Pratt ei todellakaan tee niin.

Chris Pratt tunnetaan muun muassa Jurassic World ja Guardians of The Galaxy -hittielokuvista. Hän on aikaisemmin ollut ääninäyttelijänä Eteenpäin -elokuvassa.

Viime vuonna Pratt oli Hollywoodin parhaiten palkattu näyttelijä, sillä tähti tienasi Amazonin The Terminal List -sarjasta lähes 1,2 miljoonaa euroa jaksolta.

Hän on naimisissa kirjailija Katherine Schwarzeneggerin kanssa, joka on Arnold Schwarzeneggerin tytär.

Mario-elokuva saa ensi-iltansa huhtikuussa 2023. Muita elokuvan tähtiä ovat Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key ja Seth Rogen.