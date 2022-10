Tänään tv:ssä: Hollywood-hurmurin naisseikkailut lyövät ällikällä – harrasti väitteiden mukaan seksiä yli 12 000 naisen kanssa

Nyt jo 85-vuotias Hollywood-tähti oli aikansa hurmuri, ja tänään nähdään yksi hänen kulta-aikansa roolitöistä, Shampoo-elokuva vuodelta 1975.

Kuka on tämä Bonnie ja Clyde -elokuvan hurmuri Gene Hackmanin (vas.) vierellä?

Warren BeAtty muistetaan siitä, miten hän sekoili vuoden 2017 Oscar-gaalassa Faye Dunawayn kanssa ja julisti parhaaksi elokuvaksi vahingossa La La Landin. Lopultahan palkinto meni oikeaan osoitteeseen, eli Moonlightille.

Haihtuvaa on mainen kunnia. Sekoileva näyttelijä sentään on ainoana maailmassa kerännyt kahtena eri vuonna neljä Oscar-ehdokkuutta: näyttelijänä, ohjaajana, käsikirjoittajana ja tuottajana.

Elokuvat olivat Taivas saa odottaa (1978) ja Punaiset (1981). Maineikas ohjaaja Arthur Penn kehui Beattya Hollywoodin ahkerimmaksi mieheksi.

Punaiset-elokuvaan (Reds, 1981) kuvattiin Leningradiin sijoittuvia kohtauksia Helsingissä. Kuvassa ohjaaja-pääosanesittäjä Warren Beatty seuraa tilannetta Helsingin Senaatintorilla.

Warren Beatty (s. 1937) seurasi filmiuralle isosiskoaan Shirley MacLainea.

Debyytti Elia Kazanin melodraamassa Kuumetta veressä (1961) johti muutaman elokuvan haeskelun jälkeen Bonnie ja Clydeen (1967), jonka Beatty jo tuotti.

Uurastajana Beatty on tunnettu myös toisella elämänalueella. Vuoden 2010 Beatty-elämäkerrassaan Peter Biskind laski, että tämä olisi ehtinyt harrastaa seksiä 12 775 naisen kanssa.

Vaikka tähti itse on kieltänyt arvion, on naistenmiehen maineelle kertynyt vastinetta.

Valloitusten listaa riittää musiikkimaailman tähdistä (Carly Simon, Joni Mitchell, Diana Ross, Madonna…) ja malleista (Stephanie Seymour, Elle Macpherson) näyttelijöihin (Jane Fonda, Julie Christie, Goldie Hawn, Isabelle Adjani…).

Tiedetäänkin, että Beattylla on ollut pitempi tai pikaisempi suhde useimpien naispuolisten vastanäyttelijöidensä kanssa. Yksi heistä muuten oli juuri Dunaway, Arthur Pennin kulttiklassikon Bonnie ja Clyden toinen tähti.

Parivaljakolla on ollut aina jonkinlaista kahnausta keskenään, ja on arveltu, että Oscar-sähellyskin oli jatkoa heidän keskinäisille jäynilleen.

Me Too -paljastuksilta ja skandaaleilta Beatty on hämmästyttävää kyllä säästynyt. Voisiko naistenmies todellakin olla myös herrasmies?

– Warren kerää naisia teollisessa mittakaavassa, mutta hän tekee sen charmilla, määritteli jo debyyttielokuvan vastanäyttelijä Natalie Wood aikanaan.

Vuonna 1992 solmittu avioliitto Annette Beningin kanssa on ollut kaikesta päätellen onnellinen, ja se on tuottanut neljä lasta.

Komeaa Beattya on himoittu ja palkittu, mutta mikä on hänen luonteensa näyttelijänä?

Saman sukupolven Jack Nicholsonissa on luovaa hulluutta, Robert De Nirossa muuntautumiskykyä ja Al Pacinossa pinnan alla kuplivaa raivoa. Heidän rinnallaan Beatty on auttamatta hailakampi hahmo.

Warren Beatty ja Jack Nicholson (vas.) olivat aikansa suuria tähtiä.

Beattyssa on kuitenkin sulavuutta, joka tuo mieleen aiempien vuosikymmenien filmitähdet, Gregory Peckit ja muut. Häntä on pidetty linkkinä vanhan ja uuden Hollywoodin välillä, mikä varmasti on lisännyt filmikaupungin kiintymystä.

Shampoo, perjantaina 7.10. Teema & Fem klo 21.55.