Seitsemäs kilpailija ulos Selviytyjistä – myöntää pelanneensa kyynärpäätaktiikalla ja paljastaa, mikä oli kurjinta

Seitsemäntenä Selviytyjät Suomesta pudonnut kilpailija tunnustaa pelanneensa tarkoituksella aggressiivisesti.

Sunnuntai-illan Selviytyjissä heimoneuvostossa istui Barat, joka äänesti ulos Wallu Valpion. Wallu heitti neuvostossa kohtalonnoppaa, mutta ei saanut koskemattomuutta.

– Epäilys oli, että jotain pahaa tapahtuu, ja se toteutui. Ehkä sen takia tää ei ole ollut niin rankka pudotus omasta mielestä, Wallu toteaa Pudonneen tilityksessä.

– Mä lähdin hyvin aggressiivisesti tähän kisaan, kyynärpäätaktiikalla. Ensimmäisellä tuotantokaudella en tajunnut puoleenväliin, miten tätä peliä pelataan. Nyt ajattelin, että lähdetään kunnolla runnomaan, Wallu sanoo.

Edellisellä kerralla Wallu viittaa Filippiineillä kuvattuun kauteen, jossa hän pääsi finaaliin ja sijoittui kolmanneksi.

Tällä kertaa putoaminen seitsemäntenä harmittaa.

– Olisin halunnut jatkaa 130-prosenttisesti. Mulla oli hyvä viba ja suunnitelmat heimojen yhdistymiseen, mutta jälkikäteen ajateltuna, olisihan lopusta tullut paljon raskaampi ja kivikkoisempi kuin mitä kuvittelin, koska olen älyttömän kiltti, rakkaus, solidaarisuus ja tasa-arvo -tyyppinen ihminen, Wallu maalailee, mutta kääntää kelkkansa seuraavassa lauseessa.

– On se aika herkullista, kun saa tiputettua jengiä jollain nerokkaalla systeemillä, ja nähdä, kun toinen itkee verta, kun se poistuu heimoneuvostosta.

Wallu tunnustaa Malesian olosuhteiden olleen rajummat kuin Filippiineillä.

– Varmaan kolme kertaa raskaampi oli tämä reissu kuin Selviytyjät Filippiineillä. Mutta niin kuin on sanottu, tänne kisaan lähdettiin ja tiedettiin, että jos tulee paskaa niskaan, sen kanssa on elettävä. En valittanut missään vaiheessa, että mulla on nälkä tai kylmä tai muuta. Tänne lähdettiin selviytymään, Wallu napauttaa.

– Jos ajatellaan ensimmäistä Virpin kanssa käymää tuottaria, silloin satoi ehkä puolitoista päivää maksimissaan 30 päivän aikana, kun finaaliin asti pääsin. Nyt satoi 17 päivänä ehkä 13. Vettä tuli maasta, sivuilta, joka puolelta. Se oli kokovartalosuihku. Mulla tuli välillä olo, että kannattaisi mennä mereen nukkumaan, koska olisin kuivempi siellä kuin rannalla.

