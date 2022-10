Perhetuttu kohtasi pedon kylpyhuoneessa – naiset kuvaavat yksityiskohtaisesti pornotähti Ron Jeremyn hyytävän toiminnan

Ron Jeremy on ollut vankilassa vuodesta 2020 asti odottaen tuomiota seksuaalirikossyytteistä. Kaksiosainen dokumentti Ron Jeremy: Pornokuninkaan tuho on järkyttävää katsottavaa.

Mikään ei ollut pyhää pornotähti Ron Jeremylle, 69. Ei edes 26 vuoden ystävyys. Uskovainen ystävä Charity Carson-Hawke vakuuttaa Ron Jeremy: Pornokuninkaan tuho -dokumentissa, ettei heidän välillään ollut koskaan mitään romanttista. Hän luotti ystävänsä arvostelukykyyn ja tutustutti perheensäkin tähteen.

– Mutta kun näin hänet viimeisen kerran, hän ei ollut se sama Ron Jeremy, jonka tunsin.

Carson-Hawke tapasi Jeremyn toukokuussa 2020 motellissa, joka sijaitsi vastapäätä pornotähden kotia. Mies selitti, ettei voinut mennä sotkuiseen kotiinsa ja pyysi naista tulemaan kanssaan vessaan. Tapahtumien muisteleminen saa Carson-Hawken itkemään.

– Silloin näin paholaisen todelliset kasvot. Hänestä tuli hyvin väkivaltainen, hän lukitsi oven, työnsi minut seinää vasten ja alkoi kouria ja repiä vaatteitani. Hän yritti raiskata minut. Taistelin kaikin tavoin vastaan. Onnistuin pääsemään vapaaksi. Olin yksi niistä onnekkaista, jotka pääsivät pakoon.

Kaksiosainen dokumentti kertoo kylmää kieltä siitä, millainen ihmishirviö pornoalan hauskana viiksiheppuna pidetty, 24-senttisellä peniksellään uransa luonut Jeremy (oikealta nimeltään Ronald Jeremy Hyatt) todellisuudessa on.

Vuonna 2020 kiinniotettua Jeremyä syytetään yli kolmestakymmenestä seksuaalirikoksesta. Asianomistajina on 21 naista, joiden ikähaarukka on ollut tekohetkellä 15–51 vuotta. Oikeudenkäynti on keskeytetty Jeremyn hauraan mielenterveyden takia.

Nyt näyttelijä on harmaantunut, epäsiisti ja hauras vanki, jota uhkaa satojen vuosien vankilatuomio.

Dokumentissa kuullaan Jeremyä syyttäviä naisia sekä heitä, jotka vannovat miehen syyttömyyttä.

Vuosina 2009 ja 2011 Suomessa käynyt Ron Jeremy oli alansa huippunimi, joka loi maineensa kookkaan peniksensä ohella tavismiehen imagollaan. Porno-ohjaaja Seymore Buttsin mukaan Jeremyllä oli kaksi intohimoa. Toinen oli vagina, toinen ruoka. Lempinimellä Siili (Hedgehog) tunnettu mies käytti kaiken ajan miettiäkseen, mistä saisi metsästettyä kumpaakin.

Dokumentin mukaan Jeremy on maannut 6000 naisen kanssa. Pornoelokuvia hän on tehnyt yli 2200 neljän vuosikymmenen aikana ja on alan tunnetuin nimi.

Entinen pornotähti Ginger Lynn on yksi naisista, joka sanoo joutuneensa Jeremyn raiskaamaksi. He kuvasivat yhdessä Surrender in Paradise -elokuvaa Havaijillla 1983. Lynn rakastui kuvauksissa salskeaan vastanäyttelijäänsä Jerry Butleriin.

– En halunnut Ronia. Hän oli vanha, karvainen ja haiseva, nainen kuvailee dokumentissa.

21-vuotissynttäreillään Lynn pelehti Butlerin kanssa rannalla, kun Jeremy yritti tulla mukaan. Rakastavaiset kielsivät miehen tulon. Kun Lynn palasi takaisin hotellille ja meni wc:n lavuaarille, hän tunsi jonkun seisovan takanaan. Se oli Jeremy, joka tarttui naista käsistä kiinni, veti hiuksista ja tunkeutui sisään väkivalloin. Lynn aneli itkien Jeremyä lopettamaan – turhaan.

– Hän ei sanonut mitään, vaan piti suutani kiinni kädellään.

Lynn ei kertonut tapahtuneesta tuolloin poliisille. Seuraavana päivänä hän joutui harrastamaan seksiä kuvauksissa Jeremyn kanssa. Hän kysyi Jeremyltä, miksi tämä raiskasi hänet. Tämä vain vastasi luulleensa naisen halunneen sitä.

Lynnin ystävä ja ex-pornotähti Christy Canyon sanoo, ettei ollut koskaan ajatellut Jeremyn olevan peto, vaan enemmänkin perverssi. Jeremy ei tehnyt hänelle mitään sopimatonta, eikä Canyon nähnyt miehen pakottavan ketään seksiin.

– Toisaalta minun tietojeni mukaan Ginger ei ole mikään valehtelija, hän jatkaa.

” Monet sanovat, että miten muka voi raiskata pornotähden. Todellisuus on, että sitä raiskaa pornotähden samalla tavoin kuin muutkin – rikkomalla suostumustamme.

Alan liiton puheenjohtaja Alana Evans kertoo joutuneensa itsekin Jeremyn kourimaksi. Hän on myös omin silmin nähnyt, kun Jeremy raiskasi hänen pornotähtiystävänsä Lianne Youngin vakioravintolassaan Rainbow Bar & Grillissä keskellä ihmisjoukkoa. Tilannetta todistaneet vähättelivät tapausta ja kohauttelivat olkiaan, että tuollainen Ron on, ja seksityöläisenä se on vain hyväksyttävä.

– Monet sanovat, että miten muka voi raiskata pornotähden. Todellisuus on, että sitä raiskaa pornotähden samalla tavoin kuin muutkin – rikkomalla suostumustamme, Evans huomauttaa.

Jo vuosia ennen seksuaalirikossyytteiden tuloa julki naiset olivat alkaneet vältellä Jeremyä.

Suomessakin vieraillut Ron Jeremy teki urallaan yli 2200 pornoelokuvaa.

– Mitä enemmän aikaa kului, entistä vähemmän oli naisia, jotka halusivat tehdä kohtauksia hänen kanssaan, Evans sanoo.

Evansin mukaan Jeremy lakkasi pitämästä huolta hygieniastaan. Hän haisi, ei käynyt suihkussa, antoi karvoituksensa rehottaa ja kyntensä kasvaa pitkinä.

Samaa sanoo Jeremyn kanssa 20 vuotta assistenttina työskennellyt Moss Krivin. Hän kuvailee hetkeä, jolloin Jeremy yritti virtsata porealtaaseen ja päätyi kastelemaan virtsallaan hänen kylppäritarvikkeensa. Mies ei pahoitellut.

– Hän ei koskaan ajatellut tekojensa seurauksia, Krivin sanoo.

Mutta ihmiset ympäri maailman tykkäsivät Ron Jeremystä. Pornoalan heikentyessä Jeremy brändäsi itsensä viihdealalla. Hän teki rahaa rommibisneksessä ja muilla nimikkotuotteillaan.

” Moss Krivin kuvailee hetkeä, jolloin Jeremy yritti virtsata porealtaaseen ja päätyi kastelemaan virtsallaan hänen kylppäritarvikkeensa.

Maailmanmenestykseksi nousseen Ron de Jeremy -rommin takana oli muuten suomalaisfirma. Tosi-tv-ohjelmat toivat miehelle uusia faneja: päätyipä Jeremy jopa Norjan Big Brotheriin 2011.

Ron Jeremyn todellinen karva paljastui koko maailmalle 2017, kun pornotähti Ginger Banks avautui miehen teoista YouTube-videolla.

Sen jälkeen yhä useammat naiset kertoivat kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta syyttäen teoista Ron Jeremyä. Kohujen seurauksena Jeremyn työt loppuivat ja hän sai porttikiellon alan gaaloihin. Hänet vangittiin 2020.

Narkolepsiasta ja mielenterveysongelmista kärsivä Jeremy on vakuuttanut syyttömyyttään. Hänen olemuksensa hapsottavine partoineen on kaukana siitä, millaisena maailma pornokuninkaansa muistaa. Jos Jeremy tuomitaan, häntä voi odottaa 300 vuoden linnatuomio.

Ron Jeremy: Pornokuninkaan tuho keskiviikkona 12.10. alkaen TV2 klo 21.45 Maanantaina 10.10. Yle Areena

