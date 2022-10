Supertähti Idris Elba lähettää painavan viestin suomalaisnuorille

Nyrkkeilyharrastuksesta opitut taidot ovat vieneet Idris Elbaa eteenpäin läpi menestyksekkään uran. Uudessa tv-ohjelmassa hän auttaa vähäosaisia brittinuoria perustamalla nyrkkeilykoulun.

Palkittu näyttelijä Idris Elba auttaa heikommassa asemassa olevia brittinuoria löytämään oikean suunnan elämälleen. Muun muassa suosittua Luther-sarjaa tähdittänyt Elba perustaa kokeellisen nyrkkeilykoulun Idris Elba’s Fight School -ohjelmassa.

Sarjan kahdeksalla nuorella on omat haasteensa elämässä, mutta jokainen heistä haluaa paremman tulevaisuuden.

– Kun katson taaksepäin omia kokemuksiani, muistan kuinka suuri vaikutus nyrkkeilyllä voi olla heikommassa asemassa oleville ja kuinka se antaa heille tarkoituksen tunteen, tähti kertoi BBC:lle ohjelman taustoista.

Idris Elba perustaa kokeellisen nyrkkeilykoulun tv-ohjelmassa.

Yksi maailman vaikutusvaltaisimmista näyttelijöistä on myös tuottaja, muusikko ja dj. Muun muassa Avengers- ja The Suicide Squad -elokuvissa näytellyt Elba on erittäin menestynyt nykyisin, mutta myös hänellä on ollut omat haasteensa elämässä.

Lapsesta saakka astmasta kärsinyt Elba laitettiin syntymäkaupungissaan Lontoossa kouluun, jossa lapset tarvitsivat erityistä apua.

– Olin astmaattinen, mutta voin hyvin niin kauan kuin en juoksennellut ympäriinsä. Mutta sitten olin tässä koulussa, joka oli täynnä lapsia, joilla oli hyvin rajuja vammoja ja lapsia, jotka olivat pahoja. Minut viskattiin sinne sekaan, Elba on kertonut Radio Timesin haastattelussa.

Idris Elba oli mukana The Wire -sarjassa 2002–2004.

Syyskuun 6. päivä 50 vuotta täyttänyt Elba liittyi nuorena nyrkkeilyklubiin, jossa valmentaja otti hänet siipiensä suojaan. Hollywood-tähti on kertonut sen olleen hänen elämänsä käännekohta. Hän oppi kurinalaisuutta ja kontrollia päästäkseen elämässä eteenpäin.

Golden Globe -palkittu näyttelijä kertoo Tv-lehdelle, että nyrkkeilyharrastuksen alkaessa hän oli juuri rakastunut näyttelemiseen.

– Olin enemmän huolissani kasvojeni vahingoittumisesta lyönnistä kuin urheilun syvällisyydestä.

Hän oppi kuitenkin nopeasti, että nyrkkeily oli paljon enemmän kuin pelkkiä fyysisiä ominaisuuksia. Se sisälsi myös meditaatiota. Valmentajista tuli mentoreita.

– He opettivat minulle, kuinka saada pää mukaan peliin ja pitää se pelissä – taito, mikä on epäilemättä vienyt minua läpi urani.

Idris Elba tähditti The Suicide Squad -elokuvaa vuonna 2021.

Ulkopuoliselle nyrkkeily saattaa vaikuttaa hurjalta mäiskimiseltä. Time-lehden 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle vuonna 2016 nimetty Elba kertoo itse saavuttaneensa tietynlaisen rauhan nyrkkeillessään.

– Kun astuin sisälle kehään, minulla oli velvollisuus sulkea mielestä kaikki melu ja keskittyä otteluun. Mielessä ei ole tilaa muulle kuin itsensä puolustamiselle. Kyky sulkea mieli on se, mistä sain rauhan – se hiljentää monet negatiiviset ajatukset, mikä oli elintärkeää näille nuorille, näyttelijä sanoo Tv-lehdelle.

– Kyllä, nyrkkeilyssä on kyse taistelemista, mutta niin on elämäkin. Taito sitoutua henkiseen harjoitteluun ja ohjata energiaa yhteen asiaan on rauhoittavaa.

Omaa potentiaalia tai elämän tarkoitusta hakeville suomalaisnuorille Idris Elba vinkkaakin nimenomaan etsimään jotain, mihin voi keskittyä.

– Joillekin se saattaa olla urheilun aloitus, toisille se voi olla laulutunnit. Tämä askel kohti itsekuria vie eteenpäin ja mahdollistaa hoitamaan velvollisuuksia huolimatta siitä, miltä tuntuu fyysisesti tai henkisesti.

Idris Elba’s Fight School -ohjelmassa tähti auttaa kahdeksaa nuorta.

Maailmantähti otti oppia ohjelman rohkeilta nuorilta.

– Suurin osa sarjasta käsitteli pelkojen kohtaamista. Nuoret olivat hyvin inspiroivia ja valmiita sukeltamaan pää edellä aktiviteetteihin, joita he eivät olleet aiemmin kokeneet. Tällainen oppimisenhalu on tarttunut minuunkin.

People-lehden maailman seksikkäimmäksi mieheksi äänestetyn Elban nyrkkeilyprojekti on kahdeksalle nuorelle elämää mullistava kokemus. Intensiivisen nyrkkeilykurssin tarkoituksena on, että nuoret oppivat kurinalaisuutta, kunnianhimoa ja henkistä sinnikkyyttä. Uusien taitojen avulla he saavat erilaisia työkaluja elämään.

Nuoret treenaavat kahdesti päivässä, kuutena päivänä viikossa. Kokeilu huipentuu viralliseen amatööriotteluun. Sarjassa on mukana on menestyviä valmentajia Britanniasta.

Viisi kertaa Emmy-ehdokkaana ollut Elba sai idean nyrkkeilykouluun nähdessään Etelä-Afrikassa, kuinka nuoret saivat elämäänsä voimaa ja kuinka heidän elämänsä muuttui paikallisen nyrkkeilyseuran ansiosta.

Idris Elba’s Fight School, C More / BritBox