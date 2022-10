Signmarkin teinitytär liikuttui kyyneliin katsoessaan isäänsä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa – taustalla koskettava syy

Tanssii tähtien kanssa -kisa on nostanut tällä kaudella toden teolla esiin muusikot Benjamin Peltosen ja Signmarkin, jotka viehättävät kansaa paitsi tanssitaidoillaan, myös valtavalla positiivisuudellaan. Pysyykö hymy myös treenisalilla? Miehet kertovat, mitä kaikkea kauteen on tähän mennessä mahtunut.

Tänä syksynä Maikkarin sunnuntai-illan jättisatsaus tarjoaa aivan erityisen paljon positiivista energiaa, sillä Tanssii tähtien kanssa -osallistujien joukossa on kaksi varsin hymyilevää ja iloista tähtioppilasta: muusikot Benjamin Peltonen, 25, ja Signmark eli Marko Vuoriheimo, 44.

Positiivisuus on varsin aitoa, sillä myös kauden muut osallistujat kertovat, että kaksikko on jatkuvasti suu naurussa treenisalillakin.

– Olen aina ollut tällainen hymypoika. Vanhempani ostivat videokameran samoihin aikoihin kun synnyin vuonna 1978, ja jo sen aikaisista videoista näkee, että hymyilen tosi paljon, Signmark kertoo.

Benjamin Peltonen ja Signmark eli Marko Vuoriheimo ovat ilahduttaneet katsojia positiivisella ja iloisella energialla.

– Totta kai joskus on huonoja päiviä, kuten kaikilla, mutta yritän aina muistuttaa itseäni siitä, että täällä eletään vain kerran. En halua jäädä hakkaamaan päätäni seinään ikävien asioiden suhteen.

Benjamin on täysin samoilla linjoilla.

– Olen peruspositiivinen ihminen ja haluan aina pysyä mahdollisimman aitona. Uskon, että ihmiset rakastavat ennen kaikkea vilpittömyyttä, Benjamin sanoo.

– Musiikkiurani alussa yritin olla tosi cool, enkä koskaan hymyillyt promokuvissa, koska hymyilemistä pidettiin jotenkin arkisena. Oli coolia näyttää mahdollisimman kovalta. Lopulta aloin ihmetellä, miksen koskaan hymyile ja näytä aitoja tunteitani.

Benjamin on uskaltautunut vihdoin olemaan oma itsensä.

Nykyään Benjamin näyttää ajatuksensa julkisuudessa herkästi. Se nähtiin myös sunnuntain jaksossa, jossa Benjamin esiintyi tanssiparinsa Saana Akiolan kanssa tanssikisaa varten kirjoittamansa hyvin henkilökohtaisen Helvettiin-kappaleen kera.

– Siinä kuultiin minun oma tarinani. Kerroin vuosi sitten julkisesti seksuaalisesta suuntautumisestani, ja se avautuminen oli niin iso tekijä, että se näkyy nyt jopa tanssissani. Koen olevani vihdoin täysin vapaa, Benjamin kertoo.

Kappaleen nimi tulee siitä, että Benjaminin mukaan jotkut henkilöt edelleen ajattelevat homojen joutuvan helvettiin.

– Kappale tuo esiin sen, että olen rakastanut ja rakastan miestä, ja haluan olla juuri sitä, mitä olen. Olen oppinut, miten tärkeää itsensä ilmaiseminen on.

Benjamin sanoitti vain tätä ohjelmaa varten cha cha cha -esityksessä kuullun Helvettiin-kappaleen.

Tanssikisasta saatu palaute on ollut lähes puhtaasti positiivista niin Benjaminin kuin Signmarkin kohdalla.

Esiintymis- ja showtaitojen lisäksi kumpikin on loistanut lavalla myös tanssikyvyillään, sillä molemmat ovat oppineet hienosti eri lajien tanssiaskeleet.

Musiikkitaustan vuoksi rytmit ovat molemmilla hallussa, ja lanteet pyörivät oikeaan suuntaan.

Se on näkynyt niin tuomaripisteissä kuin yleisöäänissä. Signmark on ollut parinsa Anniina Koivuniemen kanssa pariinkin otteeseen illan paras pari, ja Benjamin on saanut vahvaa suitsutusta tuomaristolta.

Benjamin ja Saana olivat joukon paras pari kahden ensimmäisen lähetyksen jälkeen. Jivestä he nappasivat 20 pistettä.

– Suomen kansan reaktio on yllättänyt, sillä en olisi uskonut, että näin käy. Arvostan kovasti kaikkia palautteita, Signmark sanoo.

Ensimmäisenä kuurona tähtioppilaana kisassa mukana oleva Signmark on saanut kiitettävää palautetta jopa ulkomaita myöten.

– Kun kiitin lähetyksessä tuotantoa kuurojenviikon huomioinnista, sain sen jälkeen somessa viestejä kymmenistä eri maista, jopa Australiasta, Jenkeistä ja Etelä-Amerikasta saakka.

Signmark on saanut positiivista palautetta ympäri maailmaa.

Yhteistä näille tähtioppilaille on valtava kunnianhimo ja halu oppia ja onnistua. Jos tuomarit ovat antaneet hieman heikompia pisteitä ja kriittistä palautetta, molemmat ovat saaneet siitä vain lisää virtaa.

Kun Signmarkin ja Anniinan foxtrot ei täysin vakuuttanut tuomaristoa, se sai parin tsemppaamaan entisestään.

– Tykkään haasteista ja pinnistelystä, ja tiukempi palaute saa minut vain skarppaamaan entistä enemmän. Olin itse asiassa tyytyväinen huonommista pisteistä, sillä se oli hyvä herätys itselleni, että keskity, nyt pitää hioa tekniikkaa, Signmark sanoo.

Signmarkin haasteena jokaisen uuden tanssin kohdalla on jo se, ettei hän kuule musiikkia. Hänen oppimisprosessinsa onkin hieman erilainen kuin muiden.

– Löydän rytmin basson iskujen kautta ja kuulen melodiat silmien kautta. Kun osaan perusaskeleet tarkasti, pääsen rytmiin kiinni.

– Onkin ihan mieletön fiilis aina, kun opin uuden tanssin. Se löytämisen riemu on vähän sama kuin lapsella, joka oppii pyöräilemään.

Signmark kuvailee uuden tanssin oppimista uskomattomaksi oppimiskokemukseksi.

Signmark pyörittää tanssitreenien ohella tulkkaus- ja käännöstöihin keskittyvää liiketoimintaa ja kolmilapsista perhearkea, mutta ehtii kaiken tämän lomassa viettää treenisalilla noin 4–5 tuntia päivässä.

– Ensireaktioni ohjelmaan pyydettäessä oli se, että ehdinkö ja jaksanko osallistua tähän projektiin, mutta totesin nopeasti, että tämä on ihan mahtava juttu, mennään vaan!

Benjamin ja Signmark ovat niitä kilpailijoita, jotka haluavat tehdä kaiken mahdollisimman hyvin.

– Hiomme Saanan kanssa tansseja ihan loppuun asti, ja tykkään siitä, että Saana vaatii minulta paljon. Rakastan oppia uusia asioita, ja olen aika perfektionisti, Benjamin myöntää.

– En pysty nauttimaan live-esiintymisestä, jos en osaa kaikkea kunnolla. On tärkeää, että Saana antaa minulle myös positiivista palautetta ja kannustusta.

Benjamin kertoo olevansa hyvin kunnianhimoinen treenaaja.

Benjamin painottaa oman asenteen merkitystä oppimisprosessissa.

– Halu osata tanssia on niin iso, että treenaan sen vuoksi tosi paljon. Olen laittanut tähän runsaasti aikaa ja teen kaiken täysillä, jotta voin olla itseeni tyytyväinen.

Kumpikin kehuu omaa tanssiopettajaansa, sillä tämän merkitys ohjelmassa on valtava.

– Me olemme kuin kadonneet sisarukset – Saana on aivan paras tyyppi! Benjamin hehkuttaa.

– Meillä on treenisalilla tosi hauskaa. Saana on vaativa, mutta hän kuuntelee myös minun toiveitani – ja se näkyy tekemisessä. Meillä on täysin samat ajatukset siitä, miltä esityksemme pitäisi näyttää ja tuntua.

Signmark puolestaan kehuu Anniinan viittomien oppimista ja rohkeaa elekielen käyttöä uutta tanssia opetellessa. Nämä helpottavat treenitilannetta.

Signmark hehkuttaa parinsa Anniina Koivuniemen oppimia viittomakielentaitoja.

– Anniina on ihana, huolellinen ja tarkka, ja hän osaa katsoa kokonaisuutta ja yksityiskohtia tosi hienosti. Hänen tyylinsä sopii minulle loistavasti, Signmark kertoo.

– Anniina on myös oppinut viittomakieltä jo sen verran, että tulkkia ei tarvita lainkaan niin usein tanssitreeneissä kuin aiemmin. Olen opettanut viittomakieltä ammattikorkeakoulussa lehtorina, ja voin sillä kokemuksella sanoa, että Anniinalla on uskomaton motoriikka – hänestä tulisi loistava viittomakielen tulkki.

Haasteita treeneissä ovat kummallekin tuottaneet lähinnä eri kilpatanssien vaihtelevat rytmit.

– Popmusiikissa mennään aina neljän tahdissa. Itselleni oli vaikeaa ymmärtää, että yhtäkkiä rumbassa lähdetäänkin liikkeelle kakkosiskulla. Sen opettelu oli melkoinen työmaa, Benjamin nauraa.

Omalla kuntotasolla on merkitystä siihen, kuinka paljon tähtioppilaat jaksavat treenata. Se puoli on kummallakin kisaajalla kunnossa.

Signmarkin kunto on kohdillaan ja tanssi on kepeän näköistä, sillä hän harrastaa aktiivisesti rullahiihtoa ja hiihtoa.

Benjamin kertoo juoksevansa aktiivisesti kympin lenkkejä, Signmark puolestaan on entinen jääkiekkoilija, joka harrastaa nykyään rullahiihtoa ja hiihtoa.

– Aloitin viime joulukuussa täysin nollista, ja hiihdin talven aikana 1 300 kilometriä. Päätin aloittaa jonkun sellaisen lajin treenaamisen, josta en tykkää yhtään, ja sitten se lähti vähän lapasesta, Signmark paljastaa.

Hiihtoharrastus on helppoa, koska sitä voi tehdä milloin tahansa aikatauluista riippumatta.

– Kun kotona on kolme lasta, on vaikea sitoutua mihinkään urheilulajiin, jossa pitää olla tiettyjen vuorojen aikana treenaamassa.

Signmarkin 2-, 6- ja 14-vuotiaat lapset ovat kannustaneet isäänsä ahkerasti tanssiohjelman osalta. Teini-ikäinen Celina on itsekin harrastanut aktiivisesti tanssia.

– Celinalle oli tullut kyyneleet silmiin, kun hän oli katsellut meidän foxtrotia. Hän oli liikuttunut, koska hänestä oli kuulemma ihana nähdä, kun isä tekee asioita kunnolla.

Signmark ja Anniina tanssivat foxtrot-esityksensä Sinulle lauluni teen -kappaleen tahdissa.

– Olemme kiistelleet Celinan kanssa siitä, onko tanssi urheilua, ja nyt olen selvästi hävinnyt sen skaban, Signmark nauraa.

Tanssiohjelmaan osallistuminen on ollut sekä Benjaminille että Signmarkille jo nyt uskomaton elämys.

– Harva realityohjelma Suomessa on näin siisti, sillä tässä ei tarvitse itse tiputtaa ketään pois – vain oma suoritus ratkaisee, jo lapsesta saakka tanssiohjelmaan osallistumisesta unelmoinut Benjamin pohtii.

– Tämä tanssikupla on myös mahtava, sillä me kaikki kilpailijat olemme samassa tilanteessa haavoittuvaisina ja auki – ja se yhdistää meitä tosi vahvasti. Elämässä ei ole tällä hetkellä mitään muuta, ja kaikki kilpailijat ovat kuin perheenjäseniä.

Benjamin sanoo, ettei usko saavansa tällaisia kokemuksia kovinkaan usein.

– Sellaiset tilaisuudet ovat hyvin harvassa, että saa elää monta kuukautta tietynlaisen kuplan sisällä. Kaikki ihmiset ovat aivan ihania, ja yleinen ilmapiiri on vain se, että nyt tanssitaan! Kukaan ei mieti salilla sitä, kuka tippuu seuraavaksi.

Benjamin unelmoi tanssikisasta jo pikkupoikana, kun hän katseli ohjelmaa kotona perheen kanssa.

Myös Signmark hehkuttaa, ettei ole koskaan ollut mukana samankaltaisessa ”kuplassa”.

– Tämä on yksi parhaista kuplista, missä olen koskaan ollut. Porukka on uskomaton, ja siitä on tullut mieletön fiilis, miten minut on otettu vastaan.

Kummallekin miljoonayleisön edessä esiintyminen antaa vain lisäpotkua.

– Aiemmasta esiintymiskokemuksesta on tietysti tosi paljon hyötyä siinä, etten jännitä itse esiintymistä. Rakastan sunnuntain suoria lähetyksiä, ja olen tanssistudiolla aina ihan liian aikaisin paikalla. Olen selvästi syntynyt showmieheksi, kun nautin tällaisesta koneistosta, Benjamin nauraa.

Tämän viikon sunnuntaina nähdään parinvaihtoviikko, ja luvassa on seuraavat tanssiparit ja -lajit:

Maaret Kallio ja Katri Mäkinen: Samba

Jaakko Loikkanen ja Kerttu Nieminen: Hidas valssi

Siim Liivik ja Ansku Bergström: Paso doble

Sonja Kailassaari ja Anniina Koivuniemi: Rumba

Benjamin Peltonen ja Sami Helenius: Quickstep

Signmark ja Saana Akiola: Cha cha cha

Mikko Nousiainen ja Matti Puro: Paso doble

Tanssii tähtien kanssa sunnuntaisin MTV3 klo 19.30.