Kyllästyttääkö Netflix? Katso jättivertailusta, mikä palvelu on sinulle paras – näin säästät myös rahaa

Suoratoistopalveluita on tarjolla Suomessa enemmän kuin koskaan, mutta harvalla on varaa tilata tai aikaa katsoa niitä kaikkia. IS-vertailun avulla selvität, mikä sopii parhaiten juuri sinun makuusi ja budjettiisi. Selvityksessä jokaisesta tuotteesta paljastui myös jotain erikoista.

Uutuussarjoja ja elokuvaensi-iltoja sekä kiinnostavia dokumentteja. Kaikki Suomen suoratoistopalvelut – sekä kuukausimaksulliset että ilmaiset – lupaavat käytännössä samaa, mutta melko erilaisin painotuksin.

Katsottavaa riittää: kun urheilupaketteja ei lasketa, Suomessa toimii 13 merkittävää netti-tv-palvelua. Osa niistä jakautuu vielä kahtia (ja Ruutu+ kolmeen osaan) sen mukaan, edellyttääkö käyttö mainosten katsomista vai ei.

Jos mukaan laskee AlfaTV:n ilmaisen Permanto-palvelun, määrä kasvaa 14:ään.

IS Tv-lehti vertaili suoratoistopalveluiden hintoja. Maksullisista palveluista kalleimmat maksavat 13 euroa kuukaudessa, halvimmat 6 euroa. Mainoksiin suostumalla hinta saattaa jonkin verran keventyä. Kokonaan ilmaisiakin suoratoistopalveluita vielä on, merkittävimpänä Ylen Areena-palvelu.

Taulukko suoratoistopalveluiden kuukausimaksuista. Vuosihinta on ilmoitettu vain, jos se on edullisempi kuin saman palvelun kuukausihinta kertaa 12:

Panokset kovenevat

Suomen maksullisista suoratoistopalveluista vanhin ja laajin on Netflix, joka aloitti toimintansa Suomessa kymmenen vuotta sitten, 18. lokakuuta 2012. Yhdessä Disney+:n kanssa Netflix on nykyään alan kansainvälisiä jättiläisiä.

Vaikka Netflix on viime aikoina pienentänyt alkuperäissarjojensa ja -elokuviensa tekemiseen käyttämiään rahoja, sen vuosittaiset satsaukset omiin sisältöihinsä ovat yhä aivan omaa luokkaansa lajityyppirajoista välittämättä: true crime -dokumentit paiskaavat Netflixillä kepeästi kättä hovidraamasarja The Crownin ja lukuisten deittirealitykisasarjojen kanssa.

Amazonin pyörittämä Prime Video tosin kiirehtii kovaa vauhtia perässä: sen uusi fantasiasarja Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset maksoi liki puoli miljardia euroa, mikä tekee siitä kaikkien aikojen kalleimman tv-sarjan.

Prinsessa Dianan roolissa The Crown -sarjan 9. marraskuuta alkavalla viidennellä kaudella nähdään australialainen Elizabeth Debicki.

Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset (Prime Video) on kaikkien aikojen kallein tv-sarja. Seppä Celebrimboria näyttelee Charles Edwards (edessä) ja Elrond Puolhaltiaa esittää Robert Aramayo.

Bond, Star Wars -hahmot ja muut supersankarit

Hiljattain Amazon hankki omistukseensa myös perinteikkään MGM-studion, mikä toi yhtiön syliin samalla muun muassa Rocky- ja James Bond -elokuvien levitysoikeudet.

Ainakin yksi 007-aiheinen realitykilpasarja on jo Prime Videolle tekeillä. Vielä tällä hetkellä tosin James Bond -seikkailujen suoratoisto-oikeudet ovat Suomessa Elisa Viihde Viaplay -palvelulla.

Ei Disneykään rahojaan säästele: pelkkänä lastenpalveluna syyskuussa 2020 aloittanut Disney+ sisältää nykyään katsottavaa myös teineille, nuorille aikuisille ja aikuisille.

Disneyn omistamien monien elokuva- ja tv-studioiden lisäksi palvelu satsaa isosti omistamiinsa viihdebrändeihin – tällä hetkellä erityisesti Marvelin supersankareihin ja Star Warsiin, jotka ovat viime vuosina laajentuneet myös monituisiksi tv-sarjoiksi.

Taulukko eri suoratoistopalveluiden tarjoamista ohjelmista on tämän jutun lopussa.

Vielä tällä hetkellä James Bond -seikkailut näkyvät suoratoistossa Elisa Viihde Viaplayn puolelta. Amazonin tekemän kaupan takia agentti 007 saattaa siirtyä jatkossa Prime Videon leipiin.

Animaatioseikkailu Sing 2 on Skyshowtimen ohjelmistossa lokakuussa.

Monia muutoksia

Paikoillaan eivät ole pysyneet Netflixin ja Prime Videon kansainväliset kilpailijatkaan. Amerikkalaisen kaapelikanava HBO:n pohjoismainen suoratoistopalvelu HBO Nordic muuttui viime syksynä HBO Maxiksi, johon nykyään sisältyy myös Warnerin elokuvastudion elokuvauutuudet.

Jättiläismäisistä satsauksista kuten Game of Thronesin tarinaa jatkavasta House of the Dragon -fantasiasarjasta huolimatta HBO Maxin tulevaisuus on kuitenkin tällä hetkellä sumuinen, sillä tänä kesänä palvelusta hävisi emoyhtiön säästöjen takia iso osa pohjoismaisista sarjoista.

Vanha Paramount+ jäi sekin juuri historiaan, kun Skyshowtime otti sen paikan. Samalla palvelu laajeni Universal-studion uutuuselokuvilla. Kahden perinteikkään Hollywood-studion yhteinen ohjelmistotarjonta tarkoittaa, että tulevina kuukausina Skyshowtimen suoratoistoensi-iltoihin kuuluvat muun muassa tämän vuoden suurin elokuvateatterihitti Top Gun: Maverick sekä dinosaurussarjan kolmas osa Jurassic World: Dominion.

HBO Maxin jättisatsaus on Game of Thronesin tarinamaailmaan sijoittuva House of the Dragon, joka kertoo Targaryenin lohikäärmesuvun valtataistelusta. Aikuista Rhaenyraa näyttelee Emma D’Arcy ja prinssi Daemonia esittää Matt Smith.

Tom Cruisen hävittäjäspektaakkeli Top Gun: Maverick saa lähitulevaisuudessa suoratoistoensi-iltansa hiljattain perustetussa Skyshowtime-palvelussa.

Häviäjiä ja voittajia?

Juuri nyt häviäjänä suoratoistopalvelujen muutosten keskellä on Netflix. Aloittaessaan vuosikymmen sitten Netflix saattoi kehua tarjoavansa katsottavaksi niin Hollywoodin elokuvauutuuksia kuin monia nimekkäitä sarjojakin. Viime vuosina elokuvastudiot ja tv-toimijat ovat perustuneet tiheään omia suoratoistopalveluitaan, mikä on suoraan kaventanut uutuuselokuvatarjontaa Netflixissä.

Ilmiö selittää paitsi sen, miksi Netflixissä on entistä vähemmän valkokankailta tuttuja uusia elokuvia, myös sen, miksi eri suoratoistopalveluita on Suomenkin kokoisessa varsin pienessä määrässä niin monta.

Nykyään Netflixin isoimpana valttina ovat lukuisat alkuperäisohjelmat, joita ei voi katsoa muualta: tuoreisiin uutuuksiin kuuluu muun muassa Marilyn Monroen traagisesta elämästä liioitellenkin kertova elämäkertaelokuva Blondi. Monien kriitikoiden mukaan määrä on alkanut kuitenkin näkyä laadussa, ja Netflixin omien ohjelmien taso olisi viime vuosina laskenut.

Voi ennustaa, että jatkossa palveluiden määrä supistuu nykyisestä. Jo nyt tiedetään, että HBO Max ja Discovery+ lopettavat Suomessa itsenäisinä keväällä 2024, jolloin ne yhdistyvät uudeksi palveluksi. Säästöjen ohella kyse on yhtiöiden tarpeesta kerätä yhden palvelun alle enemmän katsottavaa, jotta ne pärjäävät koko ajan kiristyvässä katsojakilpailussa.

C Morella nähtävän Exit-sarjan Jemina Sillanpää, Max Ovaska, Jarkko Lahti, Olli Rahkonen ja Jarkko Niemi. Kyseessä on suomalainen versio norjalaisesta Exit-sarjasta, joka satirisoi pörssi- ja sijoituspiirien räikeimpiä ylilyöntejä.

Ted Lasso on AppleTV+:n vetonauloja. Palkitun menestyssarjan pääosassa on monista Hollywood-komedioista tuttu Jason Sudeikis.

Mainoksia vai ei?

Tv-kanavien omia suoratoistopalveluita voi Suomessa katsoa ilmaiseksikin: Yle Areenan lisäksi näihin kuuluvat Nelosen tv-kanavien pyörittämä Ruutu, MTV:n kanavien MTV Katsomo, TV5:n ja sen ympärillä olevien tv-kanavien yhteinen Discovery-palvelu sekä AlfaTV:n Permanto. Kaikissa paitsi Areenassa maksuttomuutta rahoitetaan mainoksilla.

Myös maksulliset palvelut ovat ottaneet viime vuosina käyttöön välimalleja. Näissä palveluissa kuukausimaksu on halvempi, kun asiakas suostuu katsomaan myös mainoksia.

Mainoksia sisältävissä maksullisissa suoratoistopalveluissa tilaushinnat vaihtelevat 5 eurosta (Discovery+) 7 euroon (Ruutu+ ja C More TV) – tosin C More TV:tä myydään vain emoyhtiö Telian puhelinliittymäasiakkaille, ja se sisältää pääasiassa vain MTV:n omia alkuperäissisältöjä, ei esimerkiksi Britboxin brittisarjoja.

Myös Netflix ja Disney+ ovat vihjanneet perustavansa lähikuukausina palvelustaan nykyistä edullisemman mainosversion Yhdysvalloissa. Näiden aloituspäivästä Suomessa ei toistaiseksi ole tietoa.

Taulukko eri suoratoistopalveluiden tarjoamista ohjelmista alla. Vaihda kuvaa painamalla kuvan oikeasta laidasta tai mobiililaitteissa pyyhkäisemällä kuvaa oikealta vasemmalle: