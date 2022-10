Pukuhuoneen kaapin salainen kaksoispohja piilotti turmiollisen salaisuuden

Valkokankaan tragediat -sarjassa vuorossa on Uuno Laakso. Näyttelijä oli suomalaisen elokuvan hauskuuttaja, jonka oma elämä oli tulvillaan koomikon kyyneleitä.

Näyttelijä Uuno Laakso (1896–1956) oli suomalaisen elokuvan hauska mies, joka ehti esiintyä yli 50 elokuvassa. Tunnetuimpia niistä ovat Siltalan pehtoori (1934), Tulitikkuja lainaamassa (1938) ja Särkelä itte (1947). Myös Suomen Kansallisteatterissa Laakso teki huikean uran.

– Hän oli legenda. Yhdessä Aku Korhosen kanssa hän hallitsi Kansallisteatterin näyttämöä ja suomalaista elokuvaa, sanoo elokuvatutkija Sakari Toiviainen.

– Hän oli etevä näyttelijä, Kansallisteatterin kantahahmoja. Kantahahmo hän oli myös elämäntaiteilijana. Hän saattoi ravintolassa tilata koko salille ruuat ja juomat ja juhlia sydämensä pohjasta, kertoo Toiviainen.

Koomikon oma elämä oli hyvinkin traagista. Masennus riivasi Laaksoa. Hän kuoli unilääkkeiden yliannokseen itsenäisyyspäivänä 1956.

Jälkeensä Laakso jätti kirjeen, jossa hän kertoi, ettei jaksa elää enää.

– Sellainen klisee on, että koomikolla on kyyneleensä. En tiedä miten yleistä se on, mutta kyllä kai Laakson kohdalla noin voi sanoa.

Monenlaiset vaikeudet kasaantuivat Laakson tielle. Talous oli hunningolla. Tuli avioero. Uuno ja Rakel Laakson poika Risto sairastui 1940-luvulla vakavasti ja kuoli syksyllä 1956 vain hetkeä ennen isäänsä. Kuulo heikkeni, ja se vaikeutti työntekoa. Alkoholi sai miehestä yliotteen.

– Näitä asioita on ennustuksenomaisesti käsitelty melodraamassa Silmät hämärässä (1952). Tuntuu kuin elokuva olisi ennustanut Uunon tulevaisuutta, kertoo elokuvatutkija Juha Seitajärvi.

– Hän esittää elokuvassa rappiolla olevaa näyttelijää. Siinä on yhtymäkohtia siihen, mitä tuli parin vuoden sisällä tapahtumaan hänen omassa elämässään.

Mieltä masensi myös se, että sydänystävä Aku Korhosen kanssa välit menivät poikki.

– Aku Korhonen nappasi Uunon nenän edestä tämän menestysroolin, Molièren Saiturin, ja lähti sen kanssa kiertueelle. Kaikki olivat sitä mieltä, että rooli istuu nimenomaan Uunolle, kertoo Seitajärvi.

Aku Korhonen (vas.) ja Uuno Laakso elokuvassa Tulitikkuja lainaamassa. Vastanäyttelijät olivat läheisiä ystäviä, mutta välit menivät poikki.

Saiturilla Uuno Laakso vietti 35-vuotistaiteilijajuhlaansa. Ensi-illassa menestys oli valtaisa. Suosionosoituksista ei tahtonut tulla loppua.

Alkoholi oli saanut Uuno Laaksosta vahvan otteen. Oopperalaulaja Pekka Salomaa muistelee kirjassaan erästä Laakson ohjauskeikkaa Forssassa.

Näyttämölle tuotiin keinutuoli, jossa Laakso istui, mutta ei juurikaan ohjannut. Vieressä oli salkku ja siellä pullo, josta Laakso naukkaili jotain kirkasta.

Kansallisteatterissa Uuno Laakson pukuhuoneen kaapissa oli kaksoispohja. Kun sen ensimmäistä lautaa nosti, sieltä löytyi pullo, josta hän esityksen jälkeen saattoi ottaa paukut. Laakson epäiltiin naukkailleen jotain ennen esitystäkin, sillä joskus hän laittoi roolihenkilöiden repliikkeihin omiaan.

Kun Kansallisteatteri vieraili Saiturin kanssa Pariisissa, Uuno Laakso velvoitettiin olemaan työkunnossa.

– Hänen suhteensa alkoholiin oli osoittautunut ongelmalliseksi huolestuttavissa määrin, kertoi näyttelijä Matti Ranin muistelmissaan.

Salaisella järjestelyllä Laaksolle pestattiin varamieheksi Kaarlo Halttunen, jos Uuno sattuisi Pariisissa retkahtamaan.

Siellä Laakso pysyi vesilinjalla. Sen sijaan varamies alkoi lipsua. Hänen liikkeistään muulla seurueella ei ollut tietoakaan.

– Jälkeenpäin koiranleuat sanoivatkin, että olipa hyvä, että Uuno sattui tulemaan mukaan, kun varamies oli tillin tallin, Ranin muisteli.

Kansallisteatterissa Laakso ja Halttunen näyttelivät Saituria vuorotellen. Harjoituksissa Halttunen kurkki salaa parvelta, miten Laakso roolin tekee. Laakso hermostui.

– Pariisin vierailun jälkeen Uuno Laakson voimat alkoivat ehtyä. Saiturin roolin vuorotteleminen sai hänet ajoittain raivoihinsa, muisteli Matti Ranin.

Teatterista ei löytynyt enää jonkin ajan jälkeen rooleja.

– Useat ystävät kiinnittivät huomionsa heikkoon työtilanteeseen, joka vei Uunon alakuloisuuteen ja masennuksen syövereihin, muisteli Ranin.

Laakso sai vielä roolin Molièren Oppineet naiset -näytelmässä. Matti Ranin sai luvan ottaa harjoituksista kuvia lehdistöä varten. Näytelmässä Uuno Laakson roolihahmon kuului olla masentunut, mutta nyt esiintyminen ei ollut enää näyttelemistä.

– Siinä istui Uuno Laakso, joka oli rusentunut koko elämän taakan alle, Ranin muisteli.

Viimeisissä harjoituksissa Uuno Laakso oli Raninin mukaan muissa maailmoissa. Hän kiersi kehää eikä ottanut kontaktia kehenkään.

Seuraavana päivänä hän ei enää saapunut harjoituksiin. Työkaverit arvelivat, että mies nukkuu. Laakso käytti unilääkkeitä jopa niin paljon, että ystävät olivat joskus viime tipassa onnistuneet pelastamaan hänet.

– Teatterille tuli tieto, että Uuno oli luopunut elämästä, Ranin muisteli.

Näyttelijäliiton puheenjohtajalle Jalmari Rinteelle Laakso jätti kirjeen, jossa pyysi anteeksi heikkouttaan ja sitä, ettei jaksanut enää elää. Teatterinjohtaja Arvi Kivimaata Laakso puolestaan syytti epäoikeudenmukaisesta kohtelusta.

Ranin kertoo kirjassaan, ettei hän liikutukseltaan muistanut kirjeestä paljoakaan. Tämän kohdan hän Laakson viestistä muisti: ”Joulun kynttilät eivät enää loista minulle.”

Myöhemmin Arvi Kivimaa puolustautui Laakson syytöksiltä. Hän vetosi Laakson vaihtelevaan työkuntoon sekä siihen, että muutkin näyttelijät tarvitsevat tukea. Hän ei voinut tukea vain yhtä näyttelijää.

– Uunolla oli ylikorostunut taiteilijaego, jolle mikään huomio ei ollut tarpeeksi, Matti Ranin luonnehti muistelmissaan.