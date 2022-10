Yllätyskäänne! Big Brother -kilpailija purskahti vuolaaseen itkuun ja ilmoitti lähtevänsä talosta

Karvan ilmoitti muille Big Brother -asukkaille lähtevänsä talosta.

Torstaipäivä Big Brother -talossa sa yllättävän käänteen kun Karvan kertoi muille asukkaille jättävänsä leikin kesken. Karvan pyyhki kyyneliään kertoessaan muille tilanteestaan.

– Mun on pakko sanoa, että mun asuminen täällä BB-talossa tulee päättymään tänään. Se on puhtaasti siitä, etten ole voinut täällä hyvin. Olen yrittänyt peitellä sitä, Karvan sanoi itkien.

Muut asukkaat kuuntelivat Karvanin kertomaa vakavana.

– Oon sanonut teille, että joskus sitä luulee, että haluaa jotain, ja sit kun täällä on, niin se ei olekaan sitä mitä haluaa, Karvan kuvaili.

Asukkaista Tuula murtui kyyneliin kuunnellessaan Karvanin sanoja.

– En oo voinut hetkeen aikaan hyvin, koska multa on viety yksi asia, mikä on aina auttanut mua asioissa, jos olen voinut huonosti. Luulin, että pystyn olemaan ilman sitä, mutta rehellisesti en voi. Mulla on ollut tosi vaikee olla täällä, Karvan sanoi.

Hän sanoi haluavansa puhua pahasta olostaan muille kaunistelematta ja rehellisesti.

– Tää ei valitettavasti ole sitä mitä haluan. Mulla on kotipuolessa asioita, mitkä tekee mut onnelliseksi ja uskon, että sen kautta tulen nousemaan maailman huipulle. Mut nähdään mieluummin sitä kautta julkisuudessa, kuin että istuisin vaan täällä, enkä saa tehtyä mitään. Oon vaan paikallani.

– Tykkään liikkua ja kamppailla, se on ollut mun koko elämä. Mua harmittaa tosi paljon se, kuinka lujaa luuli haluavani tätä.

30-vuotias Karvan on vapaaottelija ja koulunkäynninohjaaja.

Karvan sanoi viihtyneensä talossa muiden kanssa, mutta hän sanoo miettineensä lähtöä ja viikon ajan.

– Olen ollut iloinen talossa teidän kanssa, en ole teeskennellyt mitään. Mua vaivaa tosi paljon se, etten voi tehdä täällä sitä mitä rakastan.

Nabaz ja Miikka sanoivat arvostavansa Karvania ja hänen rehellisyyttään paljon.

– Sä oot rohkee. Hyvää matkaa, Nabaz kehui.

Muut asukkaat itkivät vuolaasti ja halasivat Karvania.

– Mä arvostan teitä tosi paljon, Karvan kiitti muita.