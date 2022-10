Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Kotkalaisesta Liisasta, 23, kirjoitettiin järkyttäviä viestejä, kun hän esiintyi bikineissä tv:ssä – lataa nyt suorat sanat karuista kommenteista

Ammattikoulun autopuolen käynyt Liisa on yksi Temptation Islandin sinkuista. Hän on saanut törkykommentteja vartalostaan, vaikkei sarja ole vielä edes alkanut. Liisan mukaan on todella väärin, että ihmiset haukkuvat toisiaan netissä.

