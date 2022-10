Nina, 33, iski silmänsä tv:ssä vilahtaneeseen maajussiin ja se oli menoa – pisti nyt Johanin, 44, ”pakkolomalle” Temptation Islandille

Johan ja Nina löysivät toisensa Maajussille morsian -sarjan avulla. Nyt pari laittaa suhteensa testiin Temptation Islandissa. – Nina laittoi mut pakkolomalle, Johan toteaa.

Maajussille morsian -sarjan esittelyvideoilla nähtiin vuonna 2019 marjamehu- ja simatilaa pyörittävä Johan, 44. Koskenpäästä kotoisin oleva maajussi etsi rakkautta tv:ssä, muttei päätynyt mukaan itse ohjelmaan. Sen sijaan hän sai heti sarjan kuvausten alkutaipaleella kirjeen, joka kolahti kovaa.

Kirjoittaja oli Nina, 33, joka näki Johanin esittelyvideon tv:ssä ja iski tähän silmänsä.

– Katsoin heti, että onpa kuuma pakkaus. Ajattelin, että ton mä haluan, Nina kertoo nauraen.

– Niin, olin 20 kiloa kevyempi silloin, Johan vitsailee.

Nina etsi rakkautta tositarkoitusella, sillä hänellä oli entuudestaan jo pari lasta. Hän koki, että Johan vaikutti mieheltä, jonka kanssa voisi jakaa elämän.

– Minua ei kiinnosta mitkään kissa ja hiiri -leikit, vaan halusin löytää ihan oikean rakkauden.

Parin ensimmäinen kohtaaminen oli juna-asemalla Johanin kotipaikkakunnalla. He eivät saaneet näyttäytyä yhdessä Maajussille morsiamen kuvausten aikana, joten Johan istui salamyhkäisesti autossaan ja avasi sen takakontin Ninan laukkua varten.

– Kun näin Johanin ekan kerran, niin se oli kyllä rakkautta ensi silmäyksellä. Tiesin heti, että tässä se on, Nina sanoo.

Nyt kolme vuotta myöhemmin pari on uuden edessä, sillä he osallistuvat Temptation Islandiin yhdessä kolmen muun pariskunnan kanssa.

Pari päätyi mukaan sarjaan Ninan aloitteesta. Hän koki, että Johan tarvitsee lomaa töistä, yrittäjän arjesta ja pitkästä koronakurimuksesta. Johan oli uppoutunut liian syvälle yritykseensä, ja Nina toivoi saavansa enemmän huomiota puolisoltaan.

– Nina laittoi mut pakkolomalle. Ja kaiken lisäksi Temppareihin, Johan nauraa.

– Olimme haaveilleet ulkomaanmatkoista ja houkutteli lähteä lomalle, Nina selittää.

Vaikka aloite Temppareihin lähtemisestä tuli Ninalta itseltään, pelkäsi hän päätöksen olevan väärä. Mitä jos jompi kumpi tekisi jotain peruuttamatonta houkutusten keskellä ja suhde tuhoutuisi?

– On todella pelottavaa, kun menet mukaan tuollaiseen peliin sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa haluat viettää loppuelämäsi. Me olemme varmaan hulluja, kun lähdimme mukaan, hän sanoo.

Pari ei käynyt ennen kuvauksia juurikaan keskusteluja siitä mitä he saavat tai eivät saa tehdä sinkkujen kanssa. Sen sijaan he luottivat, että parisuhteen rajat olivat selvillä automaattisesti.

– Kyllä se pitää tietää, miten saa käyttäytyä parisuhteessa ihan puhumattakin, Nina sanoo.

Temptation Islandilla nähdään jälleen neljä paria. Mukana ovat Ninan ja Johanin (oik.) lisäksi oululaiset Semi ja Julia (vas.), lahtelaiset Arttu ja Leenu ja seinäjokelaiset Mika ja Pirita.

Ennen Temppareiden kuvauksia Johan ja Nina olivat olleet erossa vain muutaman päivän. Heidän yhteinen arkensa oli pyörinyt kolmen vuoden ajan hyvin pitkälti neljän seinän sisällä alun salailun ja myöhemmin koronan takia.

– Minulle tämä oli ennen kaikkea sitä, että oppisin näkemään muutakin kuin vain sen työn ja oppisin ehkä tuntemaan ikävää, Johan.

– Tässä mentiin kyllä kerralla syvään päätyyn ilman kellukkeita, hän jatkaa.

Pari toivoi myös oppivansa arvostamaan toistensa hyviä puolia ja asioita, joita arjessa pitää itsestäänselvyytenä.

– Ei sitä aina muista kiireen keskellä arvostaa sitä, miten hyvää seuraa toinen on tai miten hieno ihminen siinä vierellä on, he sanovat.

Kun puolisosta oli aika erota kuvausten ajaksi, yllätti tilanteen rankkuus parin.

– Sitä on ihan nenä punaisena ja tippa silmässä. Siinä tuli miehellä itku, kun joutui eroon toisesta, Johan myöntää.

– Väkisin mietti, että oliko tuo viimeinen hetki, kun oltiin yhdessä. Se oli todella pelottava tilanne, Nina toteaa.

Iso yllätys oli myös se, millainen Tempparit-reissusta lopulta oli.

– Tämä matka oli lopulta paljon parempi kuin mitä kuvittelin. Olisin kuvitellut, että tuo olisi pahempi paikka, hän toteaa salamyhkäisesti.

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin Nelosella 19. lokakuuta alkaen.

