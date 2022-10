Tangokuningatar Pirita, 37, paljastaa, miksi lähti Temppareihin Mika-puolisonsa, 33, kanssa – sängyssä tapahtui iltaisin hermoja raastavia asioita

Vuoden 2019 tangokuningatar Pirita ja hänen puolisonsa Mika lähtivät Temptation Islandille päästäkseen eroon suhteensa kolmannesta pyörästä eli Mikan puhelimesta.

Pirita ja Mika lähtivät Temppareihin kokeilemaan, millaista on olla erossa tiiviin yhteiselon jälkeen.

Temptation Island Suomi -sarjassa nähdään tulevalla kaudella aiempaa varttuneempia pariskuntia. Parikymppisten sijaan mukana on myös kolmekymppisiä pareja, joista yksi on tangokuningatar Pirita Niemenmaa, 37, ja hänen puolisonsa Mika, 33.

Kolme vuotta yhdessä ollut pari tapasi Tinderissä, jossa Mika pamautti Piritalle kovasta kiinnostuksesta kielivän "supertykkäyksen”. Jo samana iltana Mika matkusti Seinäjoelle, pari ystävystyi ja myöhemmin rakastui.

Samaan aikaan Pirita voitti Tangomarkkinat ja hänet kruunattiin vuoden 2019 tangokuningattareksi. Hänen arkensa muuttui yhdessä yössä, kun keikkakalenteri täyttyi ja huomiota tulvi ovista ja ikkunoista.

– Se oli kovaa menoa. Se oli suuri unelmani, joka täyttyi, mutta sitten tuli korona ja tangovuoteni katkesi siihen, Pirita kertoo IS:lle.

Pirita kruunattiin tangokuningattareksi kesällä 2019 kotikaupungissaan Seinäjoella.

Piritan saama huomio ja vasta alkanut parisuhde olivat haastava yhdistelmä. Mika oli aluksi mustasukkainen puolisostaan, joka viipotti keikkareissuilla.

– Tilanne oli niin uusi, ettei siihen osannut suhtautua. Onneksi luottamus tuli nopeasti, eikä ollut mitään syytä olla mustasukkainen, Mika sanoo.

Myöhemmin parin suhteen kiistakapuloiksi ovat nousseet Mikan puhelin ja Piritan neuvominen. Mika oli ennen Temptation Islandille lähtöä pahasti älypuhelinriippuvainen. Laite meni usein Piritan edelle ja tunki mukaan parin välisiin hetkiin.

– Ruutuaika oli varsinkin talvella aika kova. Lähdimme hakemaan siihen minun puoleltani isointa muutosta, Mika myöntää.

– Mikan puhelimen käyttö oli etenkin iltaisin tosi suurta. Kun piti mennä nukkumaan, hän otti puhelimen esiin ja katsoi videoita, joilla kiinalaiset syö ruokaa. Mua ärsytti se ääni, kun yritin nukkua. Se oli tosi rasittavaa, Pirita selittää.

Temppareiden kolme viikkoa kestäneiden kuvausten aikana Mika joutui vieroittautumaan puhelimestaan väkisin.

– Ensimmäinen viikko oli tuskaa ja ihan järkyttävää, mutta kyllä siihen sitten alkoi tottumaan.

– Eihän siellä ollut muuta vaihtoehtoa, kun olla ilman sitä puhelinta. Ja tietysti myös Piritaa.

Pirita puolestaan oli ennen reissua kova neuvomaan ja ohjeistamaan. Mika kokee, että Pirita on välillä kontrollifriikki, joka haluaa puuttua kaikkeen.

– Olen kova sanomaan, miten asiat pitäisi tehdä. Esimerkiksi autolla ajaminen on sellainen asia. Olen kova ohjaamaan siitä sivusta ja sitten Mika hermostuu, Pirita myöntää.

Haastavaa parille on ollut myös Piritan epävarmuus. Hän ei luota itseensä ja taitoihinsa, ja epävarmuus kalvaa usein erityisesti oman ulkonäön suhteen.

– En näe peilistä koskaan mitään kauhean hyvää. Temptation Islandilla minun piti olla bikineissä kameran edessä. En olisi ikinä uskonut, että pystyn siihen, joten tavallaan voitin itseni siellä.

– Vertaan myös herkästi itseäni muihin naisiin. Mietin, että voi ei, tuo on paljon kauniimpi, sillä on hienompi kroppa ja hän on varmasti kivempi kuin minä.

Epävarmuus on heijastunut myös parisuhteeseen. Mikaa harmittaa, kun Pirita mollaa itseään jatkuvasti. Kun hän yrittää auttaa ja tsempata puolisoaan, kaikuvat kehut usein kuuroille korville.

– Se on välillä aika raskasta. Joudut päivässä sanomaan tuhat kertaa saman asian, että olet tosi nätti, mutta silti ei uskota. Jos joku muu sanoo sen, niin ollaan ihan ”että vau oikeesti”, mutta minun sanomiseni on ihan tyhjää, Mika kertoo.

Pirita on ollut Temptation Island -fani jo sarjan alkuajoilta saakka. Hän ei kuitenkaan koskaan kuvitellut itse hakevansa mukaan ohjelmaan. Tilanne muuttui, kun paria pyydettiin mukaan sarjan uudelle kaudelle.

– Varmaan lähdimme mukaan siksi, että tämä on hieno kokemus. Voiko tuollaisesta oikeasti kieltäytyä, jos kutsutaan mukaan?

Pari lähti ennen kaikkea kokeilemaan sitä, millaista on olla pitkään erossa tiiviin yhdessä olon jälkeen. Hyvin nopeasti kävi selväksi, että molemminpuolinen ikävä iski päin kasvoja ja nosti pintaan tunneryöpyn.

– Muistan sen hetken, kun meidät erotettiin ja mulle tuli hirveä päänsärky, kun jännitys purkautui. Alkuun itkin todella paljon, enkä ole koskaan aiemmin tuntenut sellaista ikävää, Pirita sanoo.

– Kyllä tuo oli tosi kova pala, Mika jatkaa.

Temptation Island Nelosella keskiviikkoisin 19. lokakuuta alkaen.

