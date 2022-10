Puistattava ja puuduttava Marilyn-elokuva sekä typerä Grand Tour -sekoilu Lapissa – tässä ovat tv-viikon topit ja flopit

Tv-lehden toimitus perkaa viime aikojen kiinnostavimmat ja masentavimmat tekeleet tv-maailmasta

FLOPIT

Blondi, Netflix

Jo pelkkä Blondin kestoaika (2 tuntia 47 minuuttia) meinasi laittaa katsojan toisiin ajatuksiin uunituoreen Netflix-elokuvan katsomisesta. Lisäksi Andrew Dominikin psykologinen trilleri alkaa vallan verkkaisella ja pitkitetyllä kuvauksella Marilynin lapsuusvuosista, mikä ei toimi suoranaisena kiinnostuksenherättäjänä.

Blondi kestää lähes kolme tuntia.

Unenomaisesti ja viipyilevästi kuvatun pitkäpiimäisen kertomuksen päätähti on Marilynia esittävä suurisilmäinen Ana de Armas. Vaikka hän loistaa roolissaan ja on melkein identtisen näköinen, on silti vaikea saada kiinni tästä Marilynista. Veitset esiin -elokuvassa nähdystä veikeydestä ja hehkusta on paljon poissa.

Lue lisää: Marilyn Monroen traagista elämää ruotiva uutuus­elokuva täynnä rajuja huhuja: hyväksi­käyttöä, raiskaus, äidistä traumoja?

Katsoja olisi odottanut Hollywoodin kulta-ajan kuvausta, säihkettä ja säkenöintiä, mutta Blondi on synkkä kertomus, jossa ei ole juurikaan mitään positiivista. Toki Marilynin elämä oli täynnä surua ja skandaaleja, joten miksi sitä turhaan krumeluuraamaan ja kaunistelemaan. Mutta katsoja kaipaisi silti joitakin myönteisiä hetkiä Marilyn-elokuvaan.

The Grand Tour: A Scandi Flick, amazon Prime Video

Jeremy Clarkson, James May ja Richard Hammond reissaavat The Grand Tour -sarjan viidennen kauden aloitusjaksossa läpi Norjan, Ruotsin ja Suomen Lapin. Kolmikon meno alkaa muistuttaa enemmän Jackass-porukan sekoilua kuin auto-ohjelmaa. Aikuisten äijien toisilleen tekemät typerät kepposet ja muista piittaamaton sikailu eivät jaksa huvittaa.

Lue lisää: Top Gear -tähden ralliauto upposi Saariselällä jäihin – kuvasivat Suomessa kaikessa hiljaisuudessa, takana raju onnettomuus

Lue lisää: Tältä näyttää, kun Top Gear -tähdet sekoilevat halki Lapin – suomalainen käytäntö saa kolmikon kauhistelemaan

James May, Jeremy Clarkson ja Richard Hammond tekevät hurjan matkan Norjasta Suomeen.

Katsojalle jakson ainoa kiinnostava asia on Lapin maisemien ihaileminen.

Grand Designs Suomi, MTV3

Ohjelman juontajaksi pestattu arkkitehti Samppa Lappalainen on iloinen löytö ohjelman juontajaksi, mutta ohjelmaan valitut rakennuskohteet sen sijaan saavat pohtimaan, ovatko nämä todella ”grandia”, jotain ihmeellistä? Jos kausia tulee lisää, kaipaan kohteiksi selvästi erikoisia ja suurellisia projekteja, joissa katsojalle annetaan mahdollisuus ällistyä näkemästään.

Ovatko Grand Designs Suomi -kohteet tarpeeksi loistokkaita?

Lue lisää: Tänään tv:ssä: Unelmamökin pystytys haastavalle rinnetontille paljastaa puolisosta uusia puolia – tältä näyttävät suomalaisten kunnianhimoiset rakennushankkeet

TOPIT

Maajussille morsian, MTV3

Ah, kylläpä tätä ohjelmaa ehtikin jo kaivata, sillä mukana on niin ihastuttavan tavallisen epätavallisia ihmisiä, että koko Suomen kirjo on jälleen edustettuna! Erityisen kiinnostavaa on seurata tämän vuoden maajussittaria, joilla on selkeästi (liiankin) tarkka näkemys siitä, millaisen kumppanin he haluavat. Miehet jäävät hiljaisiksi, kun suorasanaiset kolmikymppiset äiti-ihmiset Anna-Reetta ja Victoria tenttaavat, ymmärtävätkö miehet, mihin he todella ovat hakeutumassa.

Heartbreak High, Netflix

Mehevän ja pakko katsoa putkeen -teinisarjan tarjoilee tällä kertaa Australia. Sarja kertoo bestiksistä Amerie (Ayesha Madon) ja Harper (Asher Yasbincek), joiden välit menevät poikki, kun Harper alkaa mystisesti vihata Amerieta.

Bestikset Amerie ja Harper ajautuvat eri teille samoihin aikoihin, kun heidän koulukavereistaan tekemä seksikartta paljastuu.

Molemmat huokailevat jumalaisen komean Dustyn (Josh Heuston) perään, mutta myös Australian alkuperäisväestöön kuuluva Malakai (Thomas Weatherall) aiheuttaa tuntemuksia Ameriessa.

Josh Heuston pelehtii Amerien ja Harperin kanssa.

ARTO NYBERG, TV1

Arto Nybergin keskusteluohjelman vieraaksi saapui taannoin laulaja Jari Sillanpää, joka on pysytellyt poissa julkisuudesta rikos- ja syöksykierteensä takia. Kiertueelle lähtevä Sillanpää sanoi elämän alkavan vihdoinkin voittaa. Katsoja arvostaa, ettei juontaja Nyberg nöyristellyt eikä mielistellyt vieraansa edessä, vaan otti suoraan esiin tapahtuneet tiukkaankin sävyyn. Sillanpää myönsi Nybergille alkaneensa käyttää huumeita uutenavuotena 2014. Hän syytti eroaan, työpaineitaan ja ystäviään, jotka tarjosivat hänelle metamfetamiinia. Sen jälkeen se oli menoa. Sillanpää vakuutti Nybergille pystyneensä lopettamaan huumeidenkäytön ja muut laittomuudet. Tangokuningas vuodelta 1995 sanoi, etteivät päihteet johda pitkässä juoksussa mihinkään. Hän päätti laittaa uransa niiden edelle.

Lue koko artikkeli uudesta IS Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 5.10.–12.10. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

Tilaa Tv-lehti kotiisi täältä!