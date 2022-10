Spede Pasasen näytteleminen oli Riku Niemiselle äärimmäisen rankka kokemus – lataa suorat sanat viihdemogulin ”pimeästä puolesta”

Riku Nieminen hyppää syksyllä 2023 ensi-iltansa saavassa elokuvassa Spede Pasasen rooliin. Viihdelegendan esittäminen oli hänelle rankka kokemus.

Helsingissä sijaitsevassa Svenska Teaternissa on hämärä valaistus, ja katsomossa sen permannolla istuu iso joukko beigeen ja ruskeaan pukeutuneita ihmisiä. Lavalla häärii kuvausryhmä, jonka edessä seisoo tutun oloinen ja näköinen hahmo: viihdealan moniosaaja Spede Pasaseksi maskeerattu Riku Nieminen. Nieminen on kuin ilmetty Spede aina partaa, asua ja puheen välissä vilahtelevaa ”eh”-täytesanaa myöten. Kädet heiluvat ja pää on sopivasti vinossa, kun hän esiintyy lavalla.

Meneillään on uuden Spede-elokuvan 1970-luvulle sijoittuvan kohtauksen kuvaukset. Siinä Uuno Turhapuro -elokuva on saanut yleisöltä kiitosta, mutta kriitikoilta murskakritiikkiä, ja Spede järjestää juhlanäytöksen elokuvansa kunniaksi.

Pian Niemisen – tai siis Pasasen – viereen toikkaroi Vesa-Matti Loiria esittävä Aku Sipola. Hän kaatuu lavalle suurieleisesti loirimaiseen tyyliin. Yleisö mylvii ja toimittajia esittävät avustajat tiedustelevat Uunon hampaista. Hetken tunnelma on kuin suoraan 70-luvulta, kunnes on ruokatauon aika.

Spene ja Vesku eli Riku Nieminen ja Aku Sipola Svenska Teaternin lavalla elokuvan kohtauksessa.

Näin syntyy Uunon hampaat, Spede vitsailee ja esittää lyövänsä Vesa-Matti Loiria.

Spede-elokuvan kuvaukset aloitettiin Liettuassa syyskuun alussa ja nyt niitä jatketaan Suomessa. Niemisen ja Sipolan lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Joonas Nordman (Ere Kokkonen), Lauri Tilkanen (Jukka Virtanen), Mikko Töyssy (Simo Salminen), Minka Kuustonen (Pirjo Pasanen) ja Helmi-Leena Nummela (Marjatta Raita). Sen on ohjannut Aleksi Delikouras ja käsikirjoittanut Antti Heikkinen.

Elokuva pohjautuu Tuomas Marjamäen Spede, nimittäin (2017) ja Uuno on numero yksi - Turhapuron koko tarina (2021) -teoksiin.

Nieminen on katsonut suurta rooliaan varten tuntitolkulla vanhoja Spede-taltiointeja ja lukenut tähden elämäkertoja. Hän on kuullut myös paljon tarinoita siitä, millainen Spede oli. Niiden kautta on piirtynyt kuva ihmisestä, joka ei juuri pysynyt paikoillaan.

– Hänellä oli aina monta rautaa tulessa sekä hyvässä että pahassa. Hänellä oli jatkuvasti sellainen olo, että pitäisi olla jossakin muualla kuin siinä missä milloinkin oli, Nieminen analysoi.

Niemisen ennakkotiedot Spedestä olivat melko hatarat: hän oli katsonut Speden spelejä lapsena 1990-luvulla ja nähnyt pätkän hänestä Uuno-elokuvien Härski Hartikaisena.

– Minulla ei ollut mitään muuta käsitystä. Se oli antoisinta tässä valmistautumisessa, että huomasi ja näki, miten paljon Pertillä oli tekosia.

Riku Nieminen muuntautui Spedeksi maskitiimin käsissä. Hiukset hän kasvatti itse.

Vuonna 2001 kuollut Spede oli aikansa supertähti. Kansa rakasti häntä, mutta kriitikot lyttäsivät hänen tekeleensä. Viime aikoina on tullut ilmi myös Speden pimeämpi puoli, kun julkisuudesta tutut naiset ovat kertoneet joutuneensa Speden ahdistelemaksi. Lenita Airisto kertoi keväällä Noitanaisen ilosanoma -kirjassaan, että Spede yritti raiskata hänet. Katariina Souri puolestaan paljasti, että viskiä juonut viihdemoguli ahdisteli häntä asunnollaan.

Niemiselle moniulotteisen tähden esittäminen oli haaste.

– Hän oli Me too -ihminen. Speden rooli on kuitenkin näyttelijälle hyvin mielenkiintoinen ja herkullinen rooli siinä mielessä, että hänessä on kaikilla mittareilla miinusmerkkisiä puolia. Sen tutkiminen ja ilmentäminen jollain tavalla on hyvin mielenkiintoista, hän sanoo.

Spedestä ilmi tulleet asiat ovat Niemisen mukaan järkyttäviä. Hän tuomitsee jyrkästi vallan väärinkäytön.

– Kaikenlainen vallankäyttö ja etenkin sellainen vallankäyttö on hyvin arveluttavaa ja vastenmielistä. Kun joku saa valtaa, niin se ei muuta sitä ihmistä, vaan paljastaa millainen se ihminen pohjimmiltaan on. Näin minä ainakin uskon ja tulkitsen.

– Nämä ilmi tulleet asiat ovat yksi Speden puolista ja se on valitettavaa. Sitä kulttuuria en soisi millekään alalle, missään, ikinä.

Nieminen kertoo tehneensä parhaansa tutkiakseen kaikkia Pasasen eri puolia ja luoneensa niiden pohjalta oman tulkintansa hänestä.

Speden hahmon omaksuminen on ollut Niemiselle rankka ja intensiivinen kokemus. Elokuvan kuvausten jälkeen Niemisellä on tiedossa loma Kreikassa.

– On pakko sanoa, että Speden näytteleminen on ollut todella rankkaa sekä fyysisesti että henkisesti. Luojan kiitos pääsen vähän lomalle ja Spede jää hetkeksi sivuun.