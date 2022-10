Sonja Kailassaari puhui suorassa lähetyksessä tärkeästä aiheesta – kertoo nyt, millainen bonusaikuinen hän on kihlattunsa Aku Hirviniemen tyttärille

Sonja Kailassaari omisti sunnuntain lähetyksessä tanssinsa isoisälleen, joka oli tärkeä bonusaikuinen Kailassaaren elämässä.

Sunnuntain Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä juontaja Sonja Kailassaari ja Matti Puro saivat illan parhaat pisteet. Riemu repesi heti kaksikon tanssin jälkeen, sillä he saivat ensimmäisinä tällä kaudella yhdeltä tuomarilta täydet kymmenen pistettä.

– Pääni räjähti ja mieleni sekosi, kroppani muuttui jotenkin lakuksi, Kailassaari kommentoi lähetyksen jälkeen.

– Se oli niin ihanaa ja tietenkin se on minulle iso asia, mutta se on myös Matille. Hän on saanut minusta irti sen ja se on myös hänelle se kymppi. Tulee myös sellainen apua, kympistä on aina vain alaspäin matka.

Kun tuomareiden ja yleisön äänet laskettiin yhteen, Kailassaari ja Puro olivat myös yhteispisteissä illan paras pari. Kauden ensimmäinen kymppi ja se saavat Kailassaaren häkeltymään vain enemmän.

– Aivan käsittämätöntä. En olisi todellakaan odottanut, vaikka saimme tuomareilta niin hyvät pisteet. Meni ihan jauhot suuhun.

Sunnuntain jaksossa teemana oli kilpailijoiden henkilökohtaiset tarinat. Kailassaari kertoi tarinan isoisästään, jolle hänen illan valssinsa oli omistettu.

– Olen ottanut ensimmäiset tanssiaskeleeni hänen kanssaan. Hän on kannattanut, kannustanut ja rohkaissut liikkumaan. Ihan hänen viimeiseen kuolinvuoteensa asti tanssin hänelle ja meillä oli se yhteinen juttu.

Kailassaari puhuu isoisästään oli Felix Forsmanista, joka kuvasi Kulkurin valssi -elokuvan. Forsman ei ole Kailassaarelle biologisesti sukua.

– Se on minulle tärkeä asia, että on ollut paljon bonusaikuisia ja tuoda se asia esiin, koska se on niin yleistä tänä päivänä. Onhan se upeaa, että hän on ollut elokuvakuvaajana Kulkurin valssissa ja me saimme tanssia tänään valssin. Jotenkin miten kaikki kiteytyi, se oli unelmien täyttymys.

Kailassaari on itse bonusaikuinen kihlattunsa Aku Hirviniemen tyttärille.

– Yritän olla turvallinen ja kannustava, rohkaiseva. Yritän viedä eteenpäin sitä, mitä minun bonusaikuiseni ovat elämässäni olleet.

Tanssiparit arvottiin seuraavaan Tanssii tähtien kanssa -lähetykseen.

Kailassaari huokui suoran lähetyksen jälkeen iloista energiaa, eikä hän meinannut oikein löytää sanoja suuhunsa. Hänelle itselleen yllätyksenä tullut pistetulos ei kuitenkaan luo paineita seuraavaan lähetykseen.

Silloin tähtiparit sekoitetaan, kun luvassa on parinvaihtoviikko. Arvonnassa Kailassaaren pariksi valikoitui tähtiopettaja Anniina Koivuniemi.

– Tulee olemaan ihan uskomaton matka jakaa tämä jonkun toisen kanssa, kun on syntynyt se luotto oman parin kanssa. Sitten kun tulee joku toinen, se tulee olemaan todella mielenkiintoista, mutta odotan sitä ihan sikana. Varsinkin kun siinä on Anniina, joka on mielettömän upea.

Tanssiparin välinen luotto on tärkeää, koska suorat lähetykset tuntuvat Kailassaaresta aina jännittäviltä. Niihin liittyy myös hänen mielestään yllättävin asia Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

– Yllättävintä on se, että kaikista näistä suorista lähetyksistä selviää hengissä, Kailassaari nauraa.

– Oikeasti se jännitys ja se kaikki mikä liittyy ja kulminoituu siihen liveen, se on tuntunut aivan käsittämättömän isolta ja suurelta asialta. Sitten kuitenkin tulee se hetki, se menee ohi ja seuraavana päivänä alkaa joku uusi asia.

Hän on myös ollut häkeltynyt siitä, kuinka hyvä ilmapiiri kilpailijoiden kesken on.

– Se, miten kannustamme toisiamme ja sellaista pitäisi olla muuallakin maailmassa, että aina muistetaan kannustaa toisiamme.