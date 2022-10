Huskytilalla asuva Eliel, 12, on Eränkävijöiden uusin kasvo – haaveilee ensi kesänä hiihtävänsä äidin kanssa Grönlannin halki

Eränkävijöiden uudella kaudella mukana oleva Eliel Ikonen treenaa sarjassa koiravaljakkokisoihin. Metsästystä, kalastusta ja vuorikiipeilyä harrastava enontekiöläinen on myös eräretkien konkari.

Eränkävijöiden tuoreen kauden uusi tulokas Eliel Ikonen on kaksikielinen maailmankansalainen – ja ohjelman historian nuorin päähenkilö. Sarjassa seurataan vanhempiensa kanssa huskytilalla asuvan, kuvausten aikaan 11-vuotiaan Elielin eräelämää ja treenaamista Norjassa järjestettäviin kansainvälisiin koiravaljakkokisoihin.

Enontekiöläisellä pihamaalla kajahtelee englanninkielisiä käskyjä.

– Sit! Stay! Eliel komentaa ohjelmassa koiriaan.

– Käytämme englantia muuten, paitsi suomeksi sanomme ”alas” eli maahan, Eliel kertoo puhelimessa kotoaan Hetasta.

Perheellä on 174 huskyä, joista osa on rescuekoiria. Eliel muistaa kaikkien nimet. Hänellä on myös seitsemän omaa koiraa: Domino, Diablo, Tryfan, Atlas, Sonic, Jumbo ja pentukoira Nova. Huskyt ovat Elielin mukaan ihmisille todella ystävällisiä.

– Siksi ne eivät olisi kovin hyviä vartiokoiria!

Jo pienestä asti luonnossa liikkunut Eliel, nyt 12-vuotias, harrastaa muun muassa kalastusta, metsästystä, pyöräilyä, melontaa, koripalloa sekä vuorihiihtoa ja -kiipeilyä.

– Koska täällä Enontekiöllä ei voi tehdä semmoisia kaupunkimaisia juttuja, olen melkein aina ollut vapaa-ajalla mettässä.

Vuorikiipeilyä Eliel on päässyt kokeilemaan äitinsä Anna McCormackin kotiseuduilla Isossa-Britanniassa. Snowdon-vuorella Walesissa Eliel on kiipeillyt kahdesti.

– Vuoren jännittävin kohta on Crib Goch, mikä on kuin veitsenterä, jolla seisotaan. Vuorella kuolee kahdeksan ihmistä joka vuosi. Siellä on yhdellä puolella tiputus, ja se on pelottava, Eliel muistelee.

Kuulostaa hurjalta – varsinkin, kun Eliel kiipeili reitin ensimmäisen kerran ollessaan vain 5-vuotias.

– Se oli vähemmän pelottavaa 5-vuotiaana kuin viime vuonna, koska silloin en vielä osannut pelätä!

Eliel on käynyt myös monilla ikimuistoisilla eräreissuilla. Viikon kanoottiretki oppaan kanssa Muotkajärvellä on jäänyt erityisesti mieleen.

Huskytilan arkeen päästään samalla tutustumaan sarjassa.

– Se oli ehkä paras reissu, koska siellä sai tehdä vapaasti tulen ja herätä milloin halusi, sillä oli kesäloma. Ja sai mennä vapaasti patikoimaan!

Seikkailuhenkisyytensä Eliel on perinyt vanhemmiltaan. Pasi Ikonen ja Anna McCormack tapasivat Himalajalla Raid Gauloises -seikkailukilpailussa. Ammattimaisestikin maailmalla kisannut kaksikko asui pari vuotta Etelä-Suomessa, mutta lumen kaipuu veti kohti Lappia.

– Ja kun muuttaa pohjoiseen, pitää vielä keksiä, mitä tekee työkseen. Me perustimme huskytarhan, Anna kertoo.

Koirat ovat tärkeitä eläinrakkaalle Elielille, joka haaveilee jatkavansa tarhan pitämistä aikuisena. Ammatiltaan hän haluaisi olla eläinlääkäri.

Uusia eränkävijöitä etsittiin ohjelmaan julkisella haulla. Elielin täti vinkkasi, että mukaan halutaan nuoria päähenkilöitä. Elieliä ja Pasia mietitytti se, että aiemmin ohjelmassa on ollut lähinnä metsästystä ja kalastusta, joita Eliel vasta aloitteli. Sen vuoksi hakeminen oli jäädä.

– Eliel ajatteli, ettei kuitenkaan pääsisi mukaan. Sanoin, etten halua hänen ottavan sellaista luovuttaja-asennetta, Anna muistelee.

Elielillä oli muukin syy hakuvideon kuvaamiseen.

– Olin kiinnostunut tekemään Youtube-videoita ja ajattelin, että oppisin editoimaan niitä paremmin.

Hakeminen kannatti, sillä sympaattinen poika hurmasi ohjelman tekijät. Kuvausryhmä vieraili Enontekiöllä vuoden aikana yli kymmenen kertaa. Kameroihinkin tottui.

– Kuvausporukassa oli mukavia ihmisiä. Oli myös kivaa, kun sain nähdä, miten kaikki tapahtuu niissä elokuvajutuissa, Eliel kertoo.

Eräs muisto kuvauksista huvittaa häntä.

Eliel Ikonen valmistelee rekeä äitinsä Anna McCormackin kanssa.

– Tuotanto pyysi koko ajan äitiä ja iskää tekemään juttuja mönkijällä, ja ohjelmassa näyttää siltä, että me jäämme jatkuvasti kiinni jonnekin!

Hän ei ollut aiemmin katsonut Eränkävijöitä, mutta tutustui sarjaan sittemmin. Tuoreesta kaudesta hän on nähnyt vain pätkiä.

– Iskä on sanonut, että saat nähdä sitten, kun se tulee tv:stä. Mie oon tässä istunut odottamassa!

Jaksoissa on myös mukana Elielin ystävä Kalle. Muutkin kaverit tietävät Elielin osallistumisesta sarjaan.

– Eivät he siitä ole kovin kiinnostuneita. Varmaan katsovat ainakin pari jaksoa, koska minä olen siinä.

Eliel ei usko, että hänet alettaisiin tunnistaa ohjelman jälkeen, saati pyytää yhteiskuviin.

– Se olisi vähän outoa, hän pohtii.

Uusia eräseikkailuja Eliel odottaa jo innolla. Tulevaisuudessa siintää ainakin pitkä reissu äidin kanssa.

– Me saatamme mennä ensi vuonna Grönlannin yli hiihtämällä. Se kestäisi kuukauden, Eliel paljastaa.

Eränkävijät sunnuntaina 2.10. alkaen TV1 klo 18.15, koko kausi Yle Areenassa