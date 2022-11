Vesa-Matti Loirin ystävät paljastavat tv:ssä elämänsä Loiri-biisit – aavemaisen tarinan jälkeen yksi vieraista ei pysty estämään liikutustaan

Vesa-Matti Loiri sai oman Elämäni Biisi -jakson. Pyhäinpäivän ohjelmassa Loirin ystävät kertovat jopa yliluonnollisia sävyjä saavia tarinoita hiljattain edesmenneestä taiteilijasta.

On arkipäivä Länsi-Tampereella. Parkkipaikka syrjäisen, tehtaalta näyttävän rakennuksen edustalla täyttyy. Autoista purkautuu ulos huoliteltuja ihmisiä. Moni on pynttäytynyt parhaimpaansa.

Ei muuta kuin jonon päähän odottamaan, sillä kohta ollaan telkkarissa!

Kansa jonottaa suositun Elämäni biisi -musiikkiviihdeohjelman kuvauksiin Tampereen Tohlopissa.

Jono vie Mediapolikseksi kutsuttuun media-alan tuotantolaitokseen. Tänä syksyisenä iltapäivänä siellä tallennetaan megasuositun Elämäni Biisi -ohjelman jakso, jonka ytimessä on Vesa-Matti Loirin (1945–2022) musiikki.

Show käynnistyy oivaltavasti jazzmies Loirin omalla suosikkimusiikilla, kun Kalle Torniaisen johtama orkesteri täräyttää komeasti Weather Report -yhtyeen Birdlandin. Loiri loi svengaavaan biisiin aikanaan omat, ikääntyneistä jazzmuusikoista kertovat sanansa. Kappale sai nimen Ukkolaan.

Hetken päästä Loiri on lavalla itse laulamassa ja soittamassa Huilumiestä, 42 vuoden takaista Huilumiestä. Loirin kuva heijastetaan Lenni-Kalle Taipaleen flyygelin kanteen, ja Elämäni Biisi -orkesteri komppaa.

Kiitos nykytekniikan, Vesa-Matti Loiri pääsi itsekin esiintymään nimikko-ohjelmassaan.

Nykytekniikalle kiitos: viimeistään tämä esitys tuo Veskun yleisön ja ohjelman vieraiden iholle.

Tunnelma on luotu. Ja se kestää. Ja syvenee – mystisiin mittoihin.

Siitä huolehtivat vieraat, joista jokaisen suhde koomikko-näyttelijä-muusikko Loiriin oli/on erityinen, jopa taianomainen. Selväksi tulee, että Loiri oli enemmän kuin tavallinen ystävä.

Armi Toivanen ja Olli Ahvenlahti kertovat pyhäinpäivän iltana TV1:stä tulevassa Elämäni Biisi -ohjelmassa lähes hyytävistä Loiri-kokemuksistaan.

Hurjimman, jopa aavemaisen tarinan kertoo pitkän linjan kapellimestari Olli Ahvenlahti. Loirin luoman Jean-Pierre Kusela -hahmon pianisti Puppena tunnetun Ahvenlahden perustelut oman elämänsä Loiri-biisille ovat omiaan kuljettamaan kylmiä väreitä katsojan selkäpiissä.

Nuorempaa polvea edustava näyttelijä Armi Toivanen ehti tuntea näyttelijäkollega Loirin alle kymmenen vuotta, mutta kaksikko ehti luoda vahvan yhteyden. Myös Toivasen tarina Loirista käy yliluonnollisen puolella.

Vieraista vuonna 1949 syntyneet Olli Ahvenlahti ja Rea Mauranen ovat lähinnä vuonna 1945 syntyneen Vesa-Matti Loirin ikää.

Näyttelijä Rea Mauraseen Loiri vaikutti kohtalokkaasti jo ennen kuin saman ikäluokan näyttelijät edes tunsivat toisiaan. Kiitos kuului Loirin 1970-luvun alun levylle, joka muutti Maurasen elämän suunnan.

Uudelleensyntymiseen uskonut Loiri vaikutti vahvasti myös näyttelijä Hannele Lauriin. Elämäni Biisi -jaksossa Lauri kertoo hänen ja Loirin avioitumissuunnitelmasta.

Myös Ilkka Vainiolla ja Hannele Laurilla on omat erityiset muistonsa Loirista.

Sanoittaja, musiikkituottaja Ilkka Vainiolle Loirin magia tuli tutuksi jo 1960-luvun lopulla, kun Vainio oli vielä alle kymmenen. Kun Loiri kyläili Vainioiden kulttuurikodissa, oli hän tietystä syystä lasten suosikki.

Jakson biisikattaus on – Loirin repertuaarin mukaisesti – laaja. Mukana on vakituisen kaartin lisäksi yksi yllätysesiintyjä, jota ei ensisijaisesti vokalistina tunneta. Näyttelijä Martti Suosalon hillitön, poskilihaksiin sattuva esitys on upea kunnianosoitus koomikko-Loirille.

Mutta valinnoissa mennään silti enemmän sille Loirin herkemmälle, runolliselle puolelle. Kokonaisuus teki vieraisiin lähtemättömän vaikutuksen.

Hannele Lauri tunsi, että Loiri oli läsnä kuvauksissa.

– Tuli olo, että Vesku on läsnä, Lauri tiivisti tunteet tallennuksen jälkeen.

– Oli helvetin hyvä kuunnella muiden tarinoita. Niissä oli paljon sellaista, mitä en tiennyt, Mauranen kiitteli puolestaan.

Ilkka Vainion mukaan ohjelma oli paras, missä hän on itse saanut koskaan olla mukana.

Vainio oli kiitollinen kutsusta ohjelmaan eikä säästellyt ylisanoja:

– Tämä oli tärkein jakso, mitä voi kuvitella. Paras ohjelma, missä olen koskaan ollut. Tunnelma oli aivan maaginen!

Tunnelma kuvauksissa oli maaginen ellei peräti aavemainen.

Herkimmälle Loiri-jakso veti Ahvenlahden.

– Oli erittäin haikea olo. En voinut näköjään kertoa omaa tarinaani liikuttamatta.

Paljon jäi kertomattakin. Kuten syy siihen, miksi Ahvenlahti toimi urkurina Loirin hautajaisissa. Taustalla olivat kaksikon yhteiset reissut, joiden varrella ajettiin usein Mäntyharjun kirkon ohi.

Olli Ahvenlahti harmitteli, että häneltä ja Loirilta jäi yksi spesiaali kirkkokonsertti tekemättä. Loirin haave toteutui vasta hänen kuoltuaan.

– Vesku vannotti mulle, että menisimme joskus sinne tai johonkin muuhun kirkkoon kahdestaan ja soittaisin hänelle Bachia ja muita hyviä biisejä. Vesku ottaisi mukaan pienen konjakkipullon.

– Vesku muistutteli aina asiasta, mutta se jäi toteuttamatta. Hautajaisissa ympyrä viimein sulkeutui. Tiedän, että Vesku kuunteli ja ajatteli, että tulihan tää tehtyä.

Elämäni Biisi -ohjelman Loiri-jakso TV1:ssä lauantaina 5. marraskuuta kello 21.

Vesa-Matti Loiri sai aikaan suuren elämänmuutoksen Rea Maurasessa – jo ennen kuin näyttelijät edes tunsivat toisiaan. Mauranen paljastaa erikoisen tarinansa Elämänsä Biisin Loiri-jaksossa pyhäinpäivänä.

Ilkka Vainio, Hannele Lauri, juontaja Katja Ståhl, Rea Mauranen, Armi Toivanen ja Olli Ahvenlahti poseerasivat kameroille yhdessä ohjelman tallennuksen päätyttyä.

Ohjelmassa laulamassa olivat muun muassa Arja Saijonmaa ja Juha-Pekka Leppäluoto.

Loiri-jakson päätteeksi eli varsinaisen kilpailun jälkeen kuultiin yllättävä veto, kun lavalle astui Tero Vesterisen, Jore Marjarannan ja Juha-Pekka Leppäluodon ”poikatrio” laulamaan Nick Kerhshaw´n vuoden 1984 hittiä The Riddle. Kappale oli myös Vesa-Matti Loirin mieleen.

