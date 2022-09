Suuri pettymys Remppa vai muutto -sarjassa: Anne Ramsaylla on lohjalaisparille hyytävä yllätys 80 000 euron remontin jälkeen

Remontoidun hirsilinnan myyntihinta ei vastaa parin toiveita.

Remppa vai muutto Suomi -sarjan tuoreimmassa jaksossa uudistettiin Lohjan Nummenkylässä sijaitseva 300 neliöinen hirsilinna.

Terhi-Marien ja Petterin neljästä lapsesta kolme on muuttanut pois, ja elämänmuutoksen jälkeen kodissa oli liikaa tilaa siitäkin huolimatta, että rakas koiraharrastus vaatii oman paikkansa.

Perhe toivoi rempalta neliöiden järkeistämistä ja muutosta märkätiloihin, saunaan, suihkuun ja kodinhoitohuoneeseen.

Marko Paanaselle esitetyllä muutoslistalla oli myös toive energiatehokkaammasta kodista.

Remonttibudjetti oli 80 000 euroa. Marko Paanasen tiimi asensi hirsitalon isoon saliin uuden lattian, hirsiseiniä korostettiin viherkasveilla ja kalustuksella, jonka avulla tila jaettiin ruokailu- ja oleskeluosioihin.

Hirsilinnan eteinen ennen remonttia.

Tältä eteinen näyttää remontin jälkeen.

Energiatehokkuutta parannettiin lisäämällä kotiin kolme ilmalämpöpumppua.

Kylpyhuoneelle Marko puhkaisi tilaa takkahuoneen puolelta ja uudisti kodinhoitotilan sekä vessan omaksi kokonaisuudekseen.

Takkahuone ennen remonttia.

Tältä takkahuone näyttää remontin jälkeen.

Kun Marko Paananen esittelee remontin perheelle, uusi takkahuone kylpytiloineen kerää Petteriltä ja Terhi-Marielta ihastuneita huudahduksia.

– Tästä tuli kodikas! Petteri hymyilee.

Hirsilinnan iso sali näytti tältä ennen remonttia.

Iso sali koki valtavan muodonmuutoksen.

Tältä ruokailutila näytti ennen remonttia.

Marko Paanasen tiimi asensi hirsitalon isoon saliin uuden lattian, hirsiseiniä korostettiin viherkasveilla ja kalustuksella, jonka avulla tila jaettiin ruokailu- ja oleskeluosioihin.

Petteri ja Terhi-Marie ovat lähes sanattomia nähdessään kodin pesutilojen muutoksen.

– Ihana, Petteri huokaa.

– Ihana, sano uudestaan toi! Terhi-Marie nauraa.

Kodinhoitohuone ennen remonttia.

Kodinhoitohuone remontin jälkeen.

Markon remontti kerää parilta suitsutusta, mutta kiinteistönvälittäjä Anne Ramsaylla on parille yllättäviä uutisia. Talon remonttiin upposi 80 000 euroa, mutta talon myyntihinta ei kaikesta panostuksesta huolimatta ole noussut.

– Ostitte tämän talon 2007 ja maksoitte tästä 460 000 euroa. Teidän remonttibudjetti oli 80 000, ja jos tässä markkinassa laitettaisiin talo uudestaan myyntiin, sen myyntihinta olisi 460 000, Anne paljastaa.

Anne sanoo maailmantilanteen olevan hankala ja sen vaikuttavan talon myyntihintaan.

– Tämä energia-asia vaikuttaa tosi paljon tässä maailmantilanteessa, ja tällä hetkellä Lohjalta saa samalla hinnalla uuden talon maalämmöllä. Markkina on vähän erilainen kuin se oli aikaisemmin, Anne perustelee.

Hinta yllättää Petterin ja Terhi-Marien.

– Kyllä arvioitu hinta vaikuttaa siihen, mikä meidän päätös on. Täällä on asuttu 15 vuotta, meidän jokainen lapsi on oppinut tuossa uima-altaassa uimaan, tää on koti meille kaikille, Petteri pohtii ennen kuin perhe paljastaa, valitsevatko he rempan vai muuton.

Remppa vai muutto Suomi torstaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.