Hämmentävä tilanne Remppa vai muutto -ohjelmassa: Anne Ramsayn ilme on näkemisen arvoinen, kun hän kuulee lohjalaispariskunnan budjetin

Remppa vai muutto Suomi -sarjassa etsitään isoa taloa pienellä budjetilla.

Suositussa Remppa vai muutto Suomessa autetaan Terhi-Marieta ja Petteriä, jotka asuvat poikansa kanssa Lohjan Nummenkylässä 300 neliön hirsilinnassa.

Terhi-Marie ja Petteri ovat varanneet ohjelmassa tehtävälle remontille 70 000 euron budjetin, jota he joutuvat korottamaan 10 000 eurolla. Muuttobudjetti on 300 000. Vaikka uusi koti saisi olla entistä pienempi, muuton haavelistalla on asioita, jotka saavat kiinteistönvälittäjä Anne Ramsayn nielaisemaan pari ylimääräistä kertaa.

Perhe toivoo, että uudessa kodissa olisi kolme makuuhuonetta, järkevästi käytetyt neliöt ja sijainti lähellä entistä kotia järvimaisemalla.

Anne hakee nappikohteen löytämiseen apua kollegoiltaan, joista jokainen toteaa, että budjetti on pieni toiveisiin nähden.

Unelmien kotia lähdetään hakemaan pienillä vesielementeillä. Anne puhkuu tarmoa esitellessään perheelle idyllisen puutarhan ympäröimän omakotitalon merellisestä Inkoosta.

Terhi-Marie ja Petteri etsivät perheelleen uutta kotia samalla, kun Marko Paananen toteuttaa ison remontin heidän talossaan.

Terhi-Marie innostuu talon ulkokuoresta, mutta Petteri on epäileväinen.

– Jaaha, kivitalo. No, annetaan mahdollisuus.

Sisällä Terhi-Marie pettyy.

– Päältä lupasi enemmän, mitä sisältä tulikaan. Olisin toivonut enemmän mielikuvituksellisuutta!

Anne toivoo, että pihan lampi ilahduttaisi perhettä.

– Lampi on siitä hasardi, että koirat haluavat hirveästi olla uimassa siellä, koiria harrastava Terhi-Marie kommentoi.

– Hehän ovat toivoneet vesielementtiä! Järveä, lampea, jokea, uima-allasta, mitä ikinä – tässähän se on! Miten se ei yhtäkkiä kelpaa? Anne huokaa.

– Palaute oli tosi ristiriitainen, oli kiva mutta ei silti, Anne jatkaa.

Terhi-Marie palaa talon kuistilla vielä hänen ja miehensä suurimpaan toiveeseen, veteen.

– Kyllähän se ranta olisi tosi kiva tai joki tai puro, Terhi-Marie luettelee.

– Mut eiks lampi kelvannut? Anne kysyy.

– Lampi on hyvä yritys jo, Terhi-Marie vastaa.

Remppa vai muutto Suomi torstaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.