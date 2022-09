Tänään tv:ssä: "Tuhopornoksi" haukuttu jännäri sai murskakritiikit – supertähti Morgan Freeman suostui tekeleeseen vain yhdestä suorasukaisesta syystä

Tänään Subilla nähtävässä London Has Fallen -trillerissä Britannian pääkaupunki pannaan remonttiin. Elokuvaa syytettiin aikoinaan rasistiseksi ”tuhopornoksi”.

Tänä vuonna 85 vuotta täyttänyt näyttelijälegenda Morgan Freeman on todellinen työn sankari. Hän on ehtinyt kuluvana vuonna tähdittämään kesällä ilmestynyttä Paradise Highway -elokuvaa, minkä lisäksi karismaattisella mestarilla on työn alla vielä neljä rainaa lisää. Eläkkeelle mies ei näytä haikailevan.

Vaan kun kovasti häärii, tulee hommia paiskittua välillä myös kepeämmin perustein.

Tämän myös Freeman on aikoinaan myöntänyt. Hän on perustellut rooliaan tänään Sub-kanavalla nähtävässä London Has Fallen -toimintaelokuvassa harvinaisen rehellisesti:

– Money, money, money, moo-ney, hän lauleskeli elokuvan ilmestymisen aikoihin Digital Spy -median haastattelussa Diili-ohjelman tunnussäveltä tapaillen.

Joskus helppo fyrkka vain kiinnostaa. Tämä pätee myös seitsemällä vuosikymmenellä valkokankaalla viihtyneeseen elokuvan veteraaniin.

– Ison tuotannon toimintaelokuvat maksavat hyvin, Freeman kuittasi haastattelussa.

– Nämä elokuvat keräävät katsojia, koska ne herättävät keskustelua, eli se tuottaa itsensä takaisin.

Hän on asian ytimessä: 60 miljoonan budjetin spektaakkeli on tuottanut päälle 200 miljoonan edestä tuloja.

– Sitten tuotantoyhtiö menee ja tekee uuden leffan. Etkä voi koskaan tietää, soittavatko he juuri sinulle takaisin, Freeman tokaisi.

Pakko siis paukuttaa ja napata taskurahat povariin, voi vastauksesta tulkita.

London Has Fallen -elokuvassa Gerard Butler ja Aaron Eckhart jahtaavat terroristeja muun muassa metrotunnelissa.

Elokuvassa G7-maiden johtajat kokoontuvat Lontooseen äkillisesti kuolleen Britannian pääministerin hautajaisiin. Tapahtumaa rummutetaan ”maailman vartioiduimmaksi”, mutta meno äityy rajuksi, kun yllättäen islamistiterroristit iskevät keskelle pääkaupunkia.

Maamerkkejä ei säästellä: Kovia kokevat niin Trafalgar Square kuin Westminster Abbey -kirkkokin. Useampi valtionpäämies saa terrori-iskuissa surmansa. Myös Yhdysvaltain presidentti joutuu pulaan, ja Freemanin esittämä Alan Trumbull -niminen varapresidentti ryhtyy pelastustoimiin.

Taloudellisesta menestyksestä huolimatta pläjäys sai aikoinaan murskaavan vastaanoton.

Esimerkiksi Independent kertoo spektaakkelia kutsutun ”terrorisploitaatioksi”, ”tuhopornoksi” ja tarpeettomaksi pelotteluksi – muutamia alatyylisempiä luonnehdintoja säästelemättä.

Elokuvan terroristit ovat pakistanilaisia ja liikkeellä selkeän uskonnollisin perustein. He haluavat kostaa ”lännelle” maahansa tehdyn lennokki-iskun.

Asetelmaa moitittiin Independentin mukaan räikeän islamofobiseksi. Asiaa ei myöskään paranna se, että Gerard Butlerin esittämä agentti Mike Banning kehottaa elokuvassa hyökkääjiä painumaan ”takaisin sinne V***upäästaniin, vai mistä olettekaan kotoisin.”

Lisäksi elokuvan yhteydessä ihmeteltiin, miten sen ohjannut iranilais-ruotsalainen Babak Najafi on hyväksynyt moiset rasistiset stereotypiat.

Myös elokuvan ajankohtaa pidettiin mauttomana. Vuoden 2015 Pariisin terrori-iskut (Charlie Hebdo -lehteä vastaan tammikuussa ja muun muassa Bataclan-konserttisaliin marraskuussa) olivat vielä tuoreessa muistissa.

London Has Fallen on toinen osa Has Fallen -elokuvasarjassa. Se seuraa Gerard Butlerin esittämän Yhdysvaltain salaisen palvelun agentin Mike Banningin reippaita otteita.

London Has Fallen on toinen osa Has Fallen -nimistä elokuvasarjaa. Toistaiseksi kolmiosaisesta kokonaisuudesta on odotettavissa vielä ainakin kolme elokuvaa lisää. Sen ensimmäinen osa Olympus Has Fallen ilmestyi vuonna 2013 ja kolmas Angel Has Fallen vuonna 2019.

Morgan Freeman on näytellyt kaikissa kolmessa elokuvassa samaista Yhdysvaltain varapresidenttiä. Kolmososassa hän on tosin ylennyt jo presidentiksi.

London Has Fallen Sub-kanavalla 28.9. kello 21.