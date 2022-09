Tunnistaisitko? Suomalaistenkin tuntema brittitähti on kuin Boris Johnsonin kopio!

Brittitähti Kenneth Branaghin rooli This England -sarjassa entisenä pääministerinä Boris Johnsonina ei ohjaajan mukaan ollut helppo.

Brittitähti Kenneth Branagh (vas.) näyttelee This England -sarjassa Britannian entistä pääministeriä Boris Johnsonia (oik.).

Yhdennäköisyys on hätkähdyttävä. Draamasarjassa This England Britannian entistä pääministeriä Boris Johnsonia ei kuitenkaan esitä Johnson itse, vaan brittitähti Kenneth Branagh.

Shakespeare-roolien lisäksi Branagh tunnetaan hyvin sekä Wallander-rikoselokuvien brittisovituksista että Agatha Christien romaaneista sovitetuista uusista dekkarielokuvista Idän pikajunan arvoitus (2017) ja Kuolema Niilillä (2022), joissa hän esittää mestarietsivä Hercule Poirotia.

Monet muistavat Branaghin myös fantasiaseikkailusta Harry Potter ja salaisuuksien kammio (2002), jossa hän esitti julkkisvelho Gilderoy Lockhartia.

Suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplayn esittämä This England -sarja seuraa Johnsonin vetämän brittihallituksen toimia keväällä 2020. Johnson on saanut myöhemmin voimakasta arvostelua tavoista, joilla se hoiti koronaviruksen aiheuttamaa kriisiä ja Britannian sulkua.

Samoihin kevätkuukausiin osui Johnsonin avioero toisesta vaimostaan Marina Wheeleristä ja uutinen, jonka mukaan hän odotti tyttöystävänsä Carrie Symondsin kanssa lasta, joka oli Johnsonille kuudes.

Kuusiosaisen sarjan on käsikirjoittanut Michael Winterbottom, joka on jakanut jaksojen ohjaamisen Julian Jarroldin kanssa. Winterbottom tietää, ettei Branaghin rooli Johnsonina ollut helppo.

– Niin paljon siitä, mitä ihmiset näkevät, on jo itsessään esitystä – jossa on loputtomia kerroksia. Kukaan ei tiedä, mihin ne loppuvat, Winterbottom kuvaili oikeaa Johnsonia Financial Times -lehdelle.

Lue lisää: Kommentti: Varmalta voittajalta vaikuttava Liz Truss perii Boris Johnsonin konkurssi­pesän

Usko tai älä, tässä kuvassa on näyttelijä Kenneth Branagh.

Oikea pääministeri Boris Johnson ja vaimo Carrie Johnson kuvattiin pääministerin virka-asunnon ulkopuolella 6. syyskuuta, jolloin oli Johnsonin viimeinen päivä Britannian pääministerinä.

Tv-sarja paljastaa ohjaajan mukaan Johnsonin humaanin puolen.

– Meidän Boriksemme on paljon itsereflektiivisempi kuin hän todennäköisesti on oikeassa elämässä. Ehkäpä meidän versiomme on lähempänä sitä, jollaisen britit olisivat halunneet hänen olleen, Winterbottom jatkoi.

Branagh on tuore Oscar-voittaja: hän voitti palkinnon keväällä Belfast-draaman käsikirjoituksesta.

Carrie Symondsin (nykyään Carrie Johnson) roolin sarjassa tekee Ophelia Lovibond.

Lue lisää: Köysirataan juuttuminen, lapsen taklaaminen... Boris Johnson teki itsestään media­hahmon tempauksillaan – muistatko nämä hetket?

This England -sarja näyttää Branaghin esittämän Boris Johnsonin myös sairaalan potilaana.

This England -sarja kertoo Britannian lähimenneisyydestä keväästä 2020 alkaen.

This England, torstaista 29.9. alkaen suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplay.