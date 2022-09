Kurre Westerlund joutui viranomaisten syyniin lentokentällä Las Vegasissa – virkailija ei uskonut kuulemaansa ja heitti tujun kommentin

Syksyn sävel -voittaja Kurre Westerlund yrittää voittaa kisan uudelleen. Laulaja teki kappaleensa rakastamassaan kaupungissa Las Vegasissa, jossa hän on käynyt 78 kertaa.

Kurre Westerlund on käynyt 78 kertaa Las Vegasissa.

Syksyn sävelessä kisaa tänä vuonna kaksi kisan aikaisempaa voittajaa. Kurt ”Kurre” Westerlund voitti kilpailun ja nousi kansansuosioon herkällä kappaleellaan Jäit sateen taa vuonna 1991. Kolme vuotta myöhemmin voittajaksi valittiin Eija Kantola laulullaan Yön hiljaisuus. Toiselle sijalle nousi tuolloin Tauski Peltonen Sinä vain -biisillään. Myös Tauski mittelöi tänä vuonna Syksyn sävelen voitosta.

Yhteensä AlfaTV:n järjestämään kisaan ottaa osaa 20 eri artistia.

– Olen hirveän kilpailuhenkinen. Totta kai otan järjen käteen, mutta aina kun lähtee kisaan, haluaa tehdä parhaansa ja menestyä. Valehtelisin, jos väittäisin, etten haluaisi voittaa, Kurre tunnustaa.

Kurre palaa takaisin kisaan isolla balladilla, jonka hän on tehnyt ammattilaisten kanssa Las Vegasissa. Sä oot aina mulle syy -kappaleen on säveltänyt Malice in Wonderland -yhtyeestä tuttu Chris Wicked. Kappaleen tuotti Barry Manilow’n, Liza Minnellin ja Whitney Houstonin kanssa yhteistyötä tehnyt Joey Melotti.

Syksyn säveleen osallistuu 20 eri artistia. Mikael Konttisen ja Lola Odusogan juontama kisa jakautuu kahteen eri semifinaaliin ja päättyy finaaliin, joka järjestetään 15. lokakuuta.

– Musta on ihanaa, että se on vaikea biisi. Kaikki instrumentit on soitettu oikeilla soittimilla, ei ole tehty koneella. Kyllä kappaleessa kuulee amerikkalaisen tekemisen. Sitä voi verrata Barry Manilow’n ja Rat Packin aikaan.

Sä oot aina mulle syy -kappaleen suomalaiset sanat on tehnyt Kati Valjus.

– Sanat kertovat tämän päivän elämäntilanteestani, Kurre paljastaa.

Kurre menetti vaimonsa Kirsi Westerlundin syövälle toukokuussa 2020. Pari ehti olla naimisissa vuodesta 2004 asti, ja heillä on kaksi lasta. Viime vuonna Kurre kertoi julkisuudessa seurustelevansa Jenna Välikankaan kanssa. Pari asuu nykyisin avoliitossa.

– Olen onnellinen siitä, että saan olla onnellinen. Se merkitsee tosi paljon ja vaikuttaa kaikkiin muihin asioihin, kuten musiikin tekemiseen. Joskus sanoin, että ensin tulee perhe, työ ja terveys. Totuus on se, että ensin tulee terveys. Jos ei ole terveyttä, ei ole muutakaan elämää. Niin kauan kun saa olla terve ja olla onnellinen, niin herranjestas, silloin on maailma auki!

Kurre voisi viettää kuukaudenkin putkeen Las Vegasissa, jossa viihdytään yleensä vain viikonloppu.

Perhe palasi vastikään Las Vegasista. Kasinokaupunki Nevadassa on Kurren intohimojen kohde. Hän on käynyt siellä peräti 78 kertaa!

– Joku tykkää Rodoksesta, joku tykkää Thaikuista, minä rakastan Las Vegasia ja olen siitä ylpeä. Siellä levottoman ihmisen sielu lepää.

Kurre kuulee jatkuvasti vähätteleviä kommentteja Las Vegasista. Samoihin kommentteihin hän on törmännyt myös Las Vegasin lentokentällä kuulusteluissa maahantuloviranomaisten kanssa. Se, että suomalainen on käynyt Las Vegasissa 78 kertaa, herättää hyvin paljon kummastusta.

– He ovat nähneet, että käyn paljon Las Vegasissa ja ihmetelleet sitä. Sanoin, että tämä on intohimoni. Tullivirkailija sanoi, etteihän Las Vegas voi olla kenenkään intohimo, tänne tullaan vain kahdeksi tai kolmeksi yöksi. Tuumasin, että viihtyisin täällä vaikka kuukauden.

Virkailija pyöritteli sitten päätään ja totesi, että crazy guy from Finland (hullu äijä Suomesta).

Edellisellä matkalla tapahtui sellaista, mitä Kurre ei ole nevadalaiskaupungissa koskaan kokenut. Heidän hotellillaan sattui välikohtaus, jossa ampuja tulitti serkkunsa hengiltä hotellihuoneessa ja ampui kahta naista. Naiset selvisivät, ja ampuja saatiin kiinni.

– Hotellissa oli täyskaaos, ja turvamiehet juoksivat ympäriinsä. Sellaista en ollut ikinä nähnyt. Monellakin tavalla matka oli vähän haastava, kun Palm Springsiin ajaessa jouduimme keskelle myrskyä, ja yhtäkkiä tielle tuli tulva ja hälytysviestit alkoivat piipata varoituksia.

Syksyn sävel 2022: Semifinaali 1 lauantaina 1.10. alkaen AlfaTV klo 21.00

