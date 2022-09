Netflixin elokuva väittää näyttelijä Marilyn Monroen joutuneen Hollywoodissa hyväksikäytetyksi ennen kuin hänestä tuli iso tähti ja seksisymboli.

14 minuutin aplodit Venetsian elokuvajuhlilla syyskuun alussa tulivat varmasti tarpeeseen. Ne otti vastaan elämäkertaelokuvan Blondi tähti Ana de Armas, joka purskahti saamistaan suosionosoituksista itkuun.

De Armas näyttelee elokuvassa roolin, joka ei takuulla ollut helppo. Näyttelijä Marilyn Monroe oli jo eläessään maailman suurimpia elokuvatähtiä, jota seurattiin tarkasti – niin valkokankaalla kuin sen ulkopuolellakin.

Joyce Carol Oatesin yli 900-sivuiseen romaaniin perustuva draama kertoo Marilynin elämästä lapsuudesta tähteyteen, ja erityisesti sen vaikeuksista. Mukana on monia Marilyniin liitettyjä skandaaleita. Osa niistä on todellisia mutta monet täysin kuviteltuja – ja osa on sellaisia, joista on liikkunut vain huhuja. Oates itse on korostanut oman kirjansa olevan fiktiota.

Andrew Dominikin ohjaama elämäkertaelokuva sisältääkin villejä väitteitä: sen mukaan Marilyn olisi ollut ennen läpimurtoaan yhtä aikaa sekä Charlie Chaplinin pojan Cassin että näyttelijä Edward G. Robinsonin pojan Eddyn rakastaja. Tähden lapsuutta kuvataan muun muassa epävakaan äidin aiheuttamien traumojen kautta.

Elokuva myös väittää Marilynin joutuneen Hollywoodin tärkeän studiopomon raiskaamaksi ja vihjailee John F. Kennedyn pakottaneen tämän suuseksiin – samaan aikaan, kun presidentti itse seurasi televisiosta ohjusten liikuttelua.

Kaiken keskellä on Kuuban Havannassa syntyneen 34-vuotiaan Ana de Armasin tulkinta traagisesta näyttelijätähdestä, josta monet yrittivät hyötyä niin taloudellisesti kuin seksuaalisestikin.

Elokuva väittää Marilynillä olleen seksisuhde Cass Chaplinin (Xavier Samuel) ja Eddy G. Robinson Jr.:n (Evan Williams) kanssa.

Sovitus Oatesin romaanista on ollut tekeillä pitkään: pelkästään Dominik on työstänyt sitä vuodesta 2010 alkaen.

Dominik on aiemmin ohjannut muun muassa rikosdraaman Chopper (2000), muusikko Nick Cavesta kertovista dokumenteista One More Time with Feeling (2016) ja This Much I Know to Be True (2022) sekä lännendraamasta Jesse Jamesin salamurha pelkuri Robert Fordin toimesta (2007), jossa lännensankari Jesse Jamesia esitti Brad Pitt. Pitt on tuottanut myös Blondi-elokuvan.

Rahoituksen hankkiminen kohukirjasta tehdylle elokuvalle ei ohjaajan mukaan ollut Pittistäkään huolimatta helppoa. Elokuvan pelasti Netflixin mukaantulo.

Kuvauksista ei puuttunut symboliikkaa: ensimmäinen kuvauspäivä vuonna 2019 oli 4. elokuuta, joka on Marilynin kuolinpäivä. Tänä vuonna tähden kuolemasta tuli kuluneeksi 60 vuotta.

– Huone, jossa hän kuolee elokuvassa, on huone, jossa hän kuoli, ohjaaja Andrew Dominik huomautti Venetsian elokuvajuhlilla.

Marilynin roolia sovitettiin elokuvan pitkän tekoprosessin aikana muun muassa Naomi Wattsille ja Jessica Chastainille. Kun Ana de Armas valittiin Marilyniksi, monet hämmästelivät suhteellisen tuntemattoman kuubalais-espanjalaisen näyttelijän poimimista maailman kuuluisimpiin yhä kuuluvan näyttelijän rooliin.

Ohjaaja Andrew Dominik löysi päätähtensä nähtyään Eli Rothin ohjaaman eroottisen kauhutrillerin Knock Knock (2015). Siinä de Armas ja Lorenza Izzo esittivät arkkitehtia (Keanu Reeves) piinaavia nuoria naisia.

Knock Knock oli De Armasin ensimmäinen Hollywood-rooli, mutta sitä edelsi jo teini-ikäisenä käynnistynyt ura Kuubassa ja Espanjassa.

Kauhuelokuva Knock Knock oli Ana de Armasin (vas.) ensimmäinen Hollywood-rooli. Hänen rinnallaan toisena arvaamattomana naisena nähtiin Lorenza Izzo.

Ensimmäisen elokuvaosansa de Armas sai jo 16-vuotiaana tavattuaan eräillä syntymäpäiväjuhlilla kuubalaisen näyttelijän Jorge Perugorrían.

Tämä suositteli nuorta naista elokuvansa Una rosa de Francia (2006) ohjaajalle Manuel Gutiérrez Aragónille, joka valitsi hänet esittämään 1950-luvun Havannaan sijoittuvassa tarinassa varakkaiden vanhempien miesten seuralaiseksi koulutettua tyttöä.

Espanjaan de Armas muutti 18-vuotiaana. Muutto oli mahdollista kaksoiskansalaisuuden takia: hänen isovanhempansa olivat Kuubaan muuttaneita espanjalaissiirtolaisia.

– Lähtiessäni taskussani oli 200 euroa, jotka olin säästänyt kuubalaisen elokuvani El edén perdido palkkiosta, ja sanoin vanhemmilleni, että tulen takaisin, kun rahani loppuvat, de Armas kuvaili On Cuba -lehden haastattelussa 2016.

– Tietenkään niin ei tapahtunut: rahani loppuivat viikossa, enkä palannut takaisin.

Madridissa de Armasista tuli pian tähti sisäoppilaitokseen sijoittuvan suositun teinidraamasarjan El Internado ansiosta. Tv-sarja pyöri 2007–2010 peräti kuuden kauden ajan.

Teinidraamasarja El Internado teki Ana de Armasista (toinen vas.) tähden Espanjassa.

Blade Runner 2049 -elokuvassa Ana de Armas näytteli naisen muodon ottavaa tekoälyä. Agentti K:ta elokuvassa esitti Ryan Gosling.

Hollywoodin monista pienistä sivurooleista merkittävin oli Blade Runner -klassikon jatko-osassa Blade Runner 2049 (2017), jossa hän esitti naisen muodon ottavaa tekoälyn hologrammia. Suomessa elokuva muistetaan myös Krista Kososen pikkuroolista.

De Armasin isoksi läpimurroksi osoittautui 2019 ilmestynyt kepeä murhamysteeri­dekkari Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä, jossa hänen näyttelemästään nuoresta taloudenhoitajasta paljastuu yllättäviä piirteitä.

Sen jälkeen de Armasin ura on ollutkin yhtä nousukiitoa: seikkailussa 007 No Time to Die (2021) hän oli Daniel Craigin esittämää James Bondia avustava sähäkkä agentti, Ben Affleckin eroottisessa trillerissä Deep Water (2022) juonitteleva vaimo ja toimintatrillerissä The Gray Man (2022) Ryan Goslingin rinnalla toimiva CIA-agentti.

Ana de Armas esitti Palomaa, James Bondia auttavaa CIA-agenttia, seikkailussa 007 No Time to Die.

Ana de Armas pääsi luomaan elokuvaa varten monia Marilynin kuuluisia poseerauksia, kuten tämä Kesäleski-elokuvan kohtauksen.

Marilynin rooli vaati näyttelijätähdeltä paljon. De Armas treenasi Marilynin tapaa puhua yhdeksän kuukauden ajan.

– Marilyn oli ainoa asia, jota ajattelin, josta näin unta, josta pystyin puhumaan. Hän oli koko ajan kanssani, näyttelijä kertoi Venetsiassa.

Kuvauksissa hän puki päivittäin ylleen omat tummat hiuksensa peittäneen suojan, jonka päälle elokuvan monet Marilyn-peruukit sovitettiin.

Yhtenä kuvauspaikkana oli talo, jossa Marilyn aikoinaan asui.

– Se vaikutti minuun voimakkaasti, ilmassa tuntui olevan silloin jotain, de Armas kuvaili.

Blondi, keskiviikosta 28.9. alkaen suoratoistopalvelu Netflix.