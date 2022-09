Yksi seikka Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa jakoi katsojien mielipiteet – näin asiantuntijat kommentoivat kritiikkiä

Ensitreffit alttarilla -kaudesta on käyty aktiivisesti keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Ensitreffit alttarilla -asiantuntijakolmikko saapui sunnuntai-iltana Tanssii tähtien kanssa -ohjelman studioyleisöön. Haastattelussa he kertoivat uudesta kaudesta.

Ensitreffit alttarilla -suosikkiohjelmassa parit ovat palanneet häämatkoiltaan kotiin ja päässeet aloittamaan yhteistä arkea. Katsojat ovat nyt päässeet tutustumaan pareihin viiden jakson verran.

Uudistetulla kaudella mukana kolme pariskuntaa. Kausi on hieman edelliskausia lyhyempi, sillä jaksoja on 12, mikä näkyy siinä, että kautta on hieman tiivistetty ja tapahtumien kulkua nopeutettu.

Osa katsojista on kritisoinut sitä, että ensimmäisissä jaksoissa edettiin liian nopeasti ja osallistujat jäivät tunnetasolla etäisiksi.

– Jutelkaa meillekin niitä syvällisiä, eräs katsoja kirjoittaa Twitterissä viitaten siihen, etteivät parien syvälliset keskustelut päätyneet tv-ruutuun.

– Hennillä ja Miikalla menee kyllä tosi hyvin. Tuntuu, että molemmat Otto ja Lauri ovat aika etäisiä. Lauri nyt totesikin, ettei oo vielä tunteita. Otosta ei oikeen saa mitään irti. Minkälainen on muiden fiilis? pohtii toinen.

Ohjelman asiantuntijat, erityistason seksuaaliterapeutti Tapani Alanen, pastori Kari Kanala ja ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymaa kommentoivat palautetta IS:lle.

– Minulle ei suoraan ole tullut tuollaista palautetta, vaan pikemminkin on pidetty siitä, että edettiin vauhdilla ja päästiin pian seuraamaan parien arkea. Mutta tiedän, että jonkin verran somessa on tuollaista keskustelua ollut. En kuitenkaan usko, että se on valtavirran mielipide, Myllymaa sanoo.

– Isossa kuvassa jos kylmästi katsoo minuutteja, niin kun on 12 jaksoa ja 3 paria, jokaisella on enemmän ruutuaikaa eli heihin poraudutaan syvemmin kuin aiemmin, Kanala puolestaan huomauttaa.

Sosiaalisessa mediassa on pohdittu, onko Sallan ja Laurin välillä tarpeeksi kemiaa.

Sosiaalisessa mediassa osa on myös kommentoinut kautta ”tasaisen tylsäksi”.

– Jo nyt Ensitreffit alttarilla -tekijät yrittävät ihan tosissaan etsiä yhteensopivia ja harmoniassa eläviä pareja, kun pitäisi tehdä - kuten muualla - viihdeohjelmaa, jonka katsojat eivät kuole tylsyyteen, eräs katsoja ruotii Twitterissä.

– Tylsää, toinen kommentoi.

– Tällä kaudella draama on kyllä loistanut poissaolollaan, parit aika tasapainoisia, ja vielä ei ole nähty yhtään riitaa tai edes kinastelua, eräs kirjoittaa ohjelman anonyymillä keskustelukanavalla.

– Miten näin tylsä kausi on saatu aikaan, veteleekö formaatti jo viimeisiään?

Osa katsojista on eri mieltä. Toisten mielestä tasapainoisuus on merkki parivalintojen onnistumisesta, eivätkä he kaipaa ohjelmaan ylimääräisiä konflikteja.

Tapani Alanen muistuttaa, ettei ohjelman tavoitteena ole synnyttää draamaa, vaan löytää pareille loppuelämän kumppanit.

– Draamaa tulee, jos on tullakseen. Kyse on heidän elämästään, Alanen alleviivaa.

– Eipä sitä voi etukäteen tietää, keillä pareilla lähtee sujumaan hyvin ja keillä tulee konflikteja. Olemme tietysti parien tukena, jos sellaisia tulee, Myllymaa jatkaa.

– Kannattaa katsoa kausi loppuun asti, Kanala puolestaan vihjaa.

Otto on ohjelman ensimmäinen osallistuja, jolla on edellisestä suhteestaan lapsi.

Kari Kanala muistuttaa, että ohjelmassa ollaan vielä alkumetreillä ja parit ovat vielä tutustumisvaiheessa.

– Alussa kaikki tapahtuu nopeasti, joten se prosessointi käydään ensin omassa päässä. Vasta sen jälkeen ajatuksia alkaa virrata enemmän kameroille, hän selvittää.

– Arki on ehdottomasti kaikkein mielenkiintoisin vaihe. Se näyttää, miten parin elämä todella yhdessä rullaa.

Tuoreessa jaksossa Kari Kanala totesi, että Hennin ja Miikan tulevaisuus näyttää hyvältä: heidän on helppo olla toistensa lähellä.

On kausi poikinut rutkasti positiivistakin palautetta. Sosiaalisessa mediassa monet iloitsevat, että parit ovat tasapainoisia sekä kuvailevat parien valintaa onnistuneeksi.

– Ihania pareja. Valloittavia ihmisiä. Heistä saa paljon energiaa myös näin television välityksellä. Viihdyn. Tähän syksyyn en kaipaa mitään gateja, katsoja kommentoi.

– Tämä on yksi minun suosikkiohjelmistani. Aitoja ihmisiä aidossa elämässä, kirjoittaa toinen.

Hanna Myllymaa kertoo saaneensa positiivista palautetta siitä, että osallistujat ovat hyvin samaistuttavia.

– Moni pystyy peilaamaan parien tilanteita omaan parisuhteeseensa.

Ensitreffit alttarilla maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ti 30.8. klo 21 alkaen. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.