Tänään tv:ssä: Sointu Borgin kauppaama design-ryijy on ”joidenkin mielestä” liian härski seinälle ripustettavaksi – mitä itse näet tässä?

Sointu Borgin kauppaama ryijy saa huutokaupassa aikaan hihityksiä.

Maanantain Suomen huutokauppakeisari -ohjelman jaksossa vuoden 2021 Diili-voittaja ja yrittäjä Sointu Borg kaupittelee sukulaisiltaan saamiaan tavaroita.

– Kyllä meikäläinen jonkun verran osaa kauppaa vääntää, Sointu sanoo itsevarmana kameroille.

Sointu Borg tuli tunnetuksi vuoden 2021 Diili-voittajan. Hän julkaisi hiljattain omaelämäkerrallisen kirjan Röyhkeästi rohkea – Kuinka haistattaa asialliset vitut.

Tavaroiden joukossa on muun muassa reppureissusta ostettuja elokuvajulisteita ja mustaksi maalattu lamppu. Eniten huomio kiinnittyy kuitenkin isoon ryijyyn.

– Sen tarina on se, että sitä ei haluttu laittaa seinille, koska joidenkin mielestä se oli liian härski. Ei mun mielestä, Sointu kertoo.

Huutokauppakeisari Aki Palsamäki ja Heli Palsamäki naureskelevat ja vitsailevat, mikä siinä ryijyssä niin härskiä on.

– Kyllä minä tuon ryijyn heti tunnistin, se on Kaisa-Leena Halmeen suunnittelema eli Design by Kaisa-Leena Halme ja ryijyn nimi on Kehrä, Aki taustoittaa.

Huutokauppakeisari kysyy virnistellen myös Soinnulta, laittaisiko tämä itse kyseisen ryijyn seinälleen.

– Totta kai laittaisin. Varsinkin tuon, Sointu nauraa.

Sointu Borgin kauppaama ryijy oli hänen sukulaistensa mielestä liian härski.

Kun on aika puhua hinnasta, alkaa kovat neuvottelut. Kameroille Sointu toteaa tomerasti, ettei aio myydä tavaroita alle 250 eurolla.

– Jos ei se mene läpi, niin pakkaan kimpsuni ja kampsuni ja lähden täältä pois. En ole tänne tullut nöyrtymään.

Sointu asettaa kaikille tavaroilleen kovan hinnan ja pyytää Akilta ja Heliltä niistä 550 euroa. Aki rupeaa heti tinkimään ja tarjoaa 120 euroa.

– Et sä Mansen likkaa kuule yhtään vedä himppeliin tässä, Sointu naureskelee.

Sointu tekee vastatarjouksena 450 euroa, eikä kuulemma suostu myymään alle 300 euron.

– Sointu pelaa nyt kyllä kovaa peliä, saa nähdä, jäänkö kakkoseksi, Aki sanoo kameroille.

Lopulta kovan pohtimisen jälkeen kolmikko pääsee kuitenkin yhteisymmärrykseen, ja Sointu myy tavarat Akille ja Helille 200 eurolla.

Heli ja Aki Palsamäki pyörittävät suosittua huutokauppaa Uuraisten Hirvaskankaalla.

Huutokaupassa ryijy saa aikaan hihittelyä paikalle saapuneiden ihmisten keskuudessa.

– Mikäs miehiä rupesi naurattamaan, tämä muistuttaa kuulema auringonlaskua, Aki vitsailee.

Hihittelystä huolimatta ryijystä tarjotaan lopulta 105 euroa. Siihen myös itse Huutokauppakeisari kertoo olevansa tyytyväinen, sillä se osuu hänen ryijylle asettamaan hinta-arvioon.

Suomen huutokauppakeisari Ruudussa ja Nelosella maanantaisin klo 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen Media ovat osa samaa Sanoma-konsernia.