Uutisankkuri Jaakko Loikkasella on erikoinen tapa opetella TTK-tansseja – tähtivalmentaja Ansku: "En ole moista nähnyt"

Jaakko Loikkanen räjäytti potin ja oli sunnuntai-illan paras tanssija tuomari- ja katsojapisteiden perusteella.

Tanssii tähtien kanssa -kisassa nähtiin onnistumisia sunnuntai-iltana. Yhden sellaisen teki uutisankkuri Jaakko Loikkanen tähtivalmentajansa Ansku Bergströmin kanssa, sillä olivat illan paras pari tuomari- ja katsojapisteiden perusteella. Tuomareilta he saivat vauhdikkaasta quickstepistään 27 pistettä.

Suoran lähetyksen jälkeen tv-kasvo oli silmin nähden häkeltynyt.

– Tuli todella yllätyksenä, Loikkanen kuvaili.

– En muista, koska viimeksi olisin ollut TTK-parini kanssa illan paras pari. Se oli yllätys, mutta pakko sanoa, että Jaakko kyllä veti esityksen todella hyvin, Bergström jatkoi.

Jaakko Loikkanen tanssahteli katsojien sydämiin.

Uutisankkuri kertoo treenanneensa tanssia varten ahkerasti. Hänellä on oma erikoinen tapansa opetella koreografia.

– Tällä kertaa kirjoitin paperille koko koreografian, koska siinä oli niin paljon askeleita. Se helpotti opettelemista, kun tiesi kokoajan, montako hyppyä on tietyssä kohdassa.

– En ole omien valmennettavieni kanssa moista nähnyt aiemmin, Bergström kommentoi valmennettavansa tapaa.

Oman arjen sovittaminen tanssitreeneihin on Loikkasen mukaan sujunut hyvin. Tällä hetkellä hänen ei tarvitse olla MTV3-kanavan iltauutisissa.

– En ole nyt tehnyt uutisvuoroja iltaisin, eli sen verran työnantaja on tullut vastaan.

– Ansku on sen jo huomannut, että minulla on rajallinen kapasiteetti. Teemme niin paljon kuin pystyn ja sitten kun en pysty, on parempi lopettaa treenit ja jatkaa seuraavana päivänä.

Treenien sovittaminen perhearkeen on ollut palapeliä.

– Keskiviikkoisin teen pidemmän työpäivän, mutta esimerkiksi maanantaisin ja tiistaisin treenaamme aamulla, iltapäivällä teen töitä, sitten olen illan isä, ja kun lapset ovat menneet nukkumaan, jatkan hieman töitä.

MTV:n uutisankkuri on tuttu kasvoille lukuisille suomalaisille. Hänet on totuttu näkemään tv-ruuduissa formaalissa roolissa, mutta TTK:ssa hänen on täytynyt heittäytyä miljoonayleisön edessä.

– Omassa työssäni ei kuulu tuoda persoonaani esiin. Olen kuitenkin muutenkin tarkka, mitä kerron yksityiselämästäni julkisuuteen, joten ensi viikollakin kerron vain sen, mikä tuntuu sopivalta, hän vihjaa viitaten ensi viikon jaksoon, jossa kisaajat kertovat oman tarinansa.

Loikkanen iloitsee saamastaan katsojien kannustavasta ja positiivisesta palautteesta.

– Kauhean kivasti ihmiset elävät mukana, hän hymyili.

On hän jopa saanut vinkkejä faneiltaan.

– Olen saanut varsin yksityiskohtaisiakin vinkkejä. Ne on koskeneet esimerkiksi tanssiasentoa tai nilkan asentoa.

Illan päätteeksi yhden parin taival tanssikilpailussa päättyi. Tuomariston ja yleisön äänten jälkeen Joel Harkimo ja Tiia Elg joutuivat jättämään kilpailun.