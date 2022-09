Selviytyjissä shokkipudotus: kotiin lähetetty kilpailija järkyttyi totaalisesti – kyyneleet purkautuivat hotellilla

Varo juonipaljastuksia! Selviytyjien putoajalla ei ollut harmainta aavistusta siitä, että muu heimo oli päättänyt äänestää häntä.

Selviytyjät Suomi -sarjan sunnuntain jaksossa nähtiin yllätyspudotus, kun Timur-heimo lähetti kotiin kilpailijan, jonka äänestämistä ei oltu suunniteltu kameroiden edessä.

Jos et halua nähdä juonipaljastuksia, älä lue artikkelia pidemmälle!

Koskemattomuuskisan hävinnyt Timur oli supissut äänestävänsä pois kisasta Jasmiinan, jonka valitus kiristi hermoja leirissä. Heimoneuvostossa lappuihin kirjoitettiin kuitenkin Miss Suomi Essi Unkurin nimi, joka äänestettiin ulos äänivyöryllä.

Lue lisää: Tunteet kuumenevat Selviytyjissä – Leo täräyttää kameroille suoran mieli­piteensä Jasmiinan käytöksestä: "En kestä enää"

Tilanne tuli Essille totaalisena shokkina, sillä hän ei ollut aavistanut saavansa ääniä heimoltaan.

– Oli aika sekavat tunnelmat. Ensimmäisenä mielessä oli tietenkin se, että mitä tuolla tapahtui, miten olen tässä? Tuli ihan puun takaa. Tietyllä tavalla huojentunut fiilis, että pääsee soittamaan kotiin ja suihkuun, mutta totta kai olisin halunnut jatkaa kisassa, Essi kertoo Pudonneen tilityksessä.

– Matto vedettiin jalkojen alta. En tiennyt yhtään. Kaikki äänesti mua! Piti olla ihan selkee, että Jasmiina lähtee, kaikki sanoi niin, hän jatkaa.

Essi Unkuri oli viides Selviytyjistä pudonnut kilpailija.

Essi avautuu kameralle, että heimoneuvostoon saapuessa hänellä oli hyvin itsevarma olo, ja kaikki oli ollut hänelle selkeää jo useamman päivän ajan. Hän oli varma, että Jasmiina lähtisi kotiin ja uskoi äänestävänsä häntä koko muun heimon kanssa.

– Olin puhunut kaikkien kanssa jopa erikseen asiasta, eikä tämä tullut edes minun aloitteesta, Essi kertoo.

Essi myöntää, että hän luuli aivan loppuun asti olevansa pelin päällä. Aluksi hän otti pelitaktiikakseen toimia ikään kuin muiden pelinappulana. Äänestyksen lopputulos paljasti, ettei hänen taktiikkansa toiminutkaan niin hyvin kuin hän uskoi.

– Olen ihan shokissa. En tiedä mitä sanoa.

Viidakossa eläminen oli Essin mukaan aluksi yllättävän helppoa. Hän sai nukuttua, eikä nälkä vaivannut ensimmäisinä päivinä. Essin mielestä muut kilpailijat olivat mukavia ja hän tykkäsi Selviytyjissä mukana olemisesta. Parin viikon jälkeen tilanne kuitenkin muuttui, ja viidakkoelämä alkoi tuntua raskaalta sekä henkisesti että fyysisesti.

– Aika paljon olen ottanut osumaa, antibioottikuurit on meneillään, kun on tulehdus ranteessa ja kyljessä. Mutta olen ylpeä niistä, on ainakin tehty jotain, eikä vaan seisty siellä. Nää on taisteluarvet, ylpeydellä esittelen, Essi sanoo teipattua kättään esitellen.

Omaan hotellihuoneeseensa päästyään Essi kaivoi heti esiin puhelimensa ja huomasi, että hänen poikaystävänsä oli lähetellyt viestejä koko kisan ajan.

Pian Essi soitti tunteikkaan puhelun poikaystävälleen. Kyyneleet nousivat hänen silmiinsä heti alkutervehdysten aikana.

– Ei poikaystäväkään tiennyt, mitä pitää sanoa, oli aika sokissa. Viimeksi se oli laittanut tänä aamuna viestiä, että se oli nähnyt unta, että tulin kotiin. Jotain ennettä siinä oli, Essi hymyilee.

Selviytyjät Suomi sunnuntaisin kello 19.30 Nelosella ja Ruudussa.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.