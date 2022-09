Elämäni biisi: Ilmari Saarelainen kohtasi kansainvälisen legendan tamperelaisessa kapakassa vessareissulla – sitten hän teki jotain odottamatonta

Ilmari Saarelainen muisteli tv:ssä unohtumatonta kohtaamistaan laulajalegendan kanssa.

Lauantai-illan Elämäni biisi -ohjelmassa näyttelijä Ilmari Saarelainen muisteli ikimuistoista kohtaamistaan jazzlegenda Ella Fitzgeraldin kanssa. Saarelainen oli valinnut kappaleekseen Kasmirin esittämän You Are the Sunshine of My Life.

1970-luvun alussa Fitzgerald oli saapunut Tampereelle esiintymään.

– Me teatterilaiset varasimme pöydän Oscarin Cabaree -nimisestä ravintolasta. Istuimme ja seurasimme, kun tähteä saatettiin esiintymislavalle, Saarelainen, 78, muisteli Ylen ohjelmassa.

Fitzgerald esitti tamperelaisyleisölle You Are the Sunshine of My Life -kappaleen, ja Saarelainen seurueineen seurasi esitystä häkeltyneenä.

Esityksen jälkeen Fitzgerald saatettiin lavalta pois. Saarelainen ruokaili ystäviensä kanssa ja lähti käväisemään vessassa. Sitten portailla vastassa oli melkoinen yllätys – itse legenda.

– Kipitän toilettiin portaita alas ja palaan sieltä ylös, niin madame seisoo siinä turkiksissaan kaksi setää vierellään. Olin häntä aivan lähellä ja sanoin hänelle: ”You are the sunshine of my life”. Hän hymähtää, ja sitten tulee se huono kotikasvatus, koska minä annan suukon hänen poskelleen, Saarinen kertoo tehneensä hetken mielijohteesta.

– Ja ne sedät... Hyvä, ettei minulla ole nenä poskella, koska yhtä hyvin olisi voinut tapahtua jotakin.

Tilanne sai vielä uusia kierroksia.

– Siinä oli ahdasta ja peräännyin seinää vasten, kun he menivät rappusia alas. Hän kompastuu ja laskeutuu ikävä kyllä pepulleen niiden turkiksiensa kanssa. Hän katsoo ylös tätä ääliötä ja sanoo saman lauseen minulle kostoksi sieltä rappusilta: ”You are the sunshine of my life”, Saarelainen kertoi.

Ella Fitzgerald oli 1900-luvun merkittävimpiä jazzmuusikoita. Hän menehtyi vuonna 1996.

Saarelaisen oli vaikeaa uskoa tapahtunutta todeksi.

– No, mitäpä tuosta. Halvaannuin vähän, mutta juoksin sinne perään, ja viisi mustaa autoa ehti lähteä ravintolan edestä. Täytyy sanoa, että sinne lähti myös pienen aloittelevan näyttelijän pikkusydän, eikä ole tullut takaisin, hän muotoili.

Juontaja Katja Ståhl heitti kysymyksen, miten vaimo on suhtautunut siihen, että laulajatähti vei mukanaan palasen sydämestä.

– Olemme tulleet loisteliaasti toimeen. Sydämettömän ihmisen kanssa on helppo elää, Saarelainen vitsaili vastaukseksi.

Yleisö ryhtyi raikuviin aplodeihin tarinan kuultuaan. Myös ohjelman muita vieraita kertomus viihdytti. Paikalla olivat Elias Salonen, Katri Helena, Linnea Leino ja Pirkko Mannola.