Erika Vikman tekee tv:ssä paljastuksen seksuaalisuudestaan – näin hänen ”pikkutuhma” imagonsa näkyy kotioloissa

Erika Vikman kertoo Vain elämää -päivänään, että hän nauttii siitä, että voi laulaa aiheista, joita pidetään tabuina.

Vain elämää -sarjassa vietetään perjantaina Erika Vikmanin päivää. Vikman nousi julkisuuteen tangokuningattarena ja loi myöhemmin uran omannäköisellä, suorasukaisella musiikillaan.

Vikman laulaa kappaleissaan avoimesti synneistä, seksuaalisuudesta ja hauskanpidosta. Hän kertoo Vain elämää -ohjelmassa, että nauttii siitä, kun voi tehdä musiikkia aiheista, joista muuten vaietaan.

– Tykkään laulaa aiheista, jotka ovat vähän tabuja, mutta kuitenkin tärkeitä. Tykkään olla pikkutuhma. Tykkään siitä, että ihmiset saa pukeutua mun keikoille seksikkäästi, nauttia itsestään ja toisistaan ja vapautua, Vikman kertoo tv:ssä.

Muun muassa Vikmanin Aikuisten rannekkeet -kappaleessa lauletaan ”aikuisten huvipuistosta”, jota verrataan nautintomaailmaan ja seksuaaliseen fantasiamaailmaan.

– Kuinka paljon siellä olisi asiaa ja kokeiltavaa, mutta helposti me ihmiset tässä suorituskeskeisessä yhteiskunnassa jätetään niitä kokeiluja väliin. Me ei uskalleta, meitä saattaa hävettää, me ei jakseta, me ollaan liian väsyneitä. Nyt puhun ihan itsestänikin, että kuinka paljon meiltä jää oikeasti näkemättä, Vikman analysoi.

– Eihän se sitä tarkoita, että itse toimisin niin kuin laulan. Se jääköön mysteeriksi, millainen minä olen, hän jatkaa.

Vikman kertoo muille Vain elämää -artisteille, että hänellä on tarve tuoda ulos seksuaalinen energiansa musiikkinsa kautta. Hän kertoo, ettei seksuaalisuus näy kotioloissa samalla tavalla kuin artistina.

– Mulla seksuaalinen energia tällä hetkellä vapautuu enemmän lavalla kuin kotona, Vikman myöntää.

Jyrki69 kokee, että Vikmanin kappaleissa pikkutuhmuus ja seksikkyys on älykästä ja uudenlaista.

– Se älytön pikkutuhma on huippua ja sitä kaikista kivointa, mutta sitä voi olla tuollakin tavalla, joka on täysin uutta, hän kehaisee.

Meiju Suvas puolestaan myöntää, että mitä enemmän ikää hänelle tulee, sitä suuremmaksi pikkutuhmuus kasvaa.

– Pikkutuhmasta tulee isompi tuhma, Suvas heittää.

– Apua, Vikman parkaisee.

Vain elämää Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20.00.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.