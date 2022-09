Main ContentPlaceholder

Oscar-voittaja Jeff Bridges oli kuolla kesken uutuussarjansa kuvausten ja makasi kuukausia sairaalassa – paljastaa IS:lle lohduttomat seuraukset

Disney+ -kanavan tänään alkava suursatsaus The Old Man olisi saattanut jäädä tekemättä, sillä sarjan päätähti Jeff Bridges joutui juuri syövästä parannuttuaan viideksi kuukaudeksi sairaalaan kesken kuvausten – koronan vuoksi. Bridges kertoo tapahtumista IS TV-lehden haastattelussa.

Hollywoodin nimitähtiin lukeutuva Jeff Bridges kertoo IS Tv-lehden haastattelussa taistelustaan koronan kanssa The Old Man -sarjan kuvausten aikaan.

Oscar-voittaja Jeff Bridgesin, 72, tähdittämä uusi Disney+ -jännityssarja The Old Man pohjautuu Thomas Perryn vuonna 2017 valmistuneeseen bestseller-romaaniin. Bridges esittää sarjassa entistä CIA-agenttia Dan Chasea, joka on livistänyt CIA:sta vuosikymmeniä sitten ja pitänyt siitä asti matalaa profiilia. Bridges kertoo IS Tv-lehdelle, että hän innostui agenttiroolista, kun luki tarinaan pohjautuvan kirjan. Päärooliin suostuminen ei kuitenkaan ollut läpihuutojuttu, sillä hän oli vastikään sairastanut syövän. – Tiesin, että tämä rooli tarkoittaisi suurta vastuunottoa ja sitoutumista, Jeff Bridges kertoo videopuhelun välityksellä Kaliforniasta. The Old Man -kuvauksiin tuli yli puolen vuoden tauko, kun Bridges joutui viideksi kuukaudeksi sairaalaan. Elokuvarooleihin tottunut näyttelijä jännitti myös sarjojen tiivistä tuotantoaikataulua, sillä Bridges muistaa seuranneensa jo pikkupoikana näyttelijäisänsä Lloyd Bridgesin kiireisiä tv-kuvauksia. – Tein päätöksen vasta, kun sain jutella sarjan tuottajien Jonathan E. Steinbergin ja Robert Levinen kanssa. Suostuin, kun tajusin, miten upeasta jutusta on kyse ja miten hienon tiimin kanssa saan tehdä töitä. Moni hyvä asia on siitä kiinni. Sarjan alkaessa Dan Chasea ei uskoisi entiseksi agentiksi. Aluksi Chase vaikuttaa vain harmittomalta, hieman huonokuntoiselta eläkeläiseltä, joka asuu erittäin vaatimattomasti syrjäisessä pikkukylässä. Bridges kertoo, että sairastelustaan ja iästään johtuen hänestä myös tuntui samalta kuin miltä Chase sarjassa näyttää. – Kuten sarjan nimikin kertoo, olen itsekin jo vanha mies, Bridges hymähtää. Kesken kuvausten Bridgesin terveys romahti, sillä hän sairastui vakavaan koronatautiin. Kuvauksissa oli kuukausien tauko, sillä Bridges oli viisi kuukautta sairaalassa. Syöpähoidot olivat tuhonneet kehon oman immuniteetin. – Kävin hyvin lähellä kuolemaa, Bridges on kertonut People-lehdelle. Pahimmasta selvittyään hän kärsi pitkään vakavista muistiongelmista, jotka ovat näyttelijäntyössä erityisen ongelmallisia. – Kuvausten jatkuessa jouduin valmistautumaan vuorosanojen opetteluun ekstrahuolella, sillä minulla oli ongelmia erityisesti nimien muistamisen kanssa, hän kertoo nyt. Hänen muistiaan testattiin ennen kuvausten jatkumista, ja vuorosanojen opettelu sujui lopulta hyvin. – Teimme John Lithgow’n kanssa putkeen esimerkiksi kaksi 20-minuuttista kohtausta, joten siinä oli aika paljon muistettavaa. John Lithgow näyttelee sarjassa FBI:n vastatiedusteluosaston apulaisjohtajaa Harold Harperia, jolla on monimutkainen menneisyys ex-kollegansa Chasen kanssa. Chasen vakoojatausta paljastuu vasta, kun Chase havahtuu siihen, että hänen kodissaan on salamurhaaja, joka yrittää tappaa hänet. Kun tieto Chasen olinpaikasta selviää, myös Harper kutsutaan metsästämään miestä. Jeff Bridges näyttelee entistä CIA-agenttia, joka on piileskellyt vuosikausia. Nyt hänet yritetään tappaa. Miksi Chasea jahdataan ja miksi hän aikanaan lähti CIA:sta? Tämä jää aluksi avoimeksi, kun Chase lähtee ajamaan halki maan – kohdatakseen oman menneisyytensä. Bridges kertoo, että agentinrooliin valmistautuminen tapahtui loistavien stunt-koordinaattoreiden ja CIA-toimijoiden avulla. – Näyttelijäntyössä hienoa on se, miten eri alojen eksperttien opastuksella oppii täysin uusia taitoja. Myös vakavat sairaudet ovat Bridgesin mukaan niitä tilanteita, jolloin elämästä oppii eniten. – Kun mietin, mitä kaikkea sairastelu opetti, se toi vain vahvemmin esiin sen ihmisen, joka olen syvällä sisimmässäni. Sarjan muissa rooleissa nähdään Alia Shawkat, E.J. Bonilla, Gbenga Akinnagbe ja Amy Brenneman. Sarjan yhtenä tuottajana ja ohjaajana nähdään uuden Hämähäkkimies-trilogian ohjannut Jon Watts. Näyttelijäisältään vahvan kannatuksen uralleen saanut Bridges kertoo, minkä tärkeimmän opin hän on isältään saanut. – Hänelle tärkeintä oli luoda työympäristöön iloinen ja hyvä tunnelma, sillä se rentouttaa kaikki muutkin. Tätä olen halunnut jakaa itsekin, sillä elämme täällä vain kerran ja on tärkeää ottaa ilo irti kivasta yhteistyöstä. The Old Man keskiviikkona 28.9. alkaen Disney+