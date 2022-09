Illalla tv:ssä: Kuka varasti lapset, talon ja koko elämän? Karmiva brittitrilleri saa tuskan hien pisaroimaan

Lomamatkalta palaava nainen huomaa kaiken tärkeän elämässään muuttuneen – karmealla tavalla.

Tv-lehti arvioi: Jo toukokuussa Yle Areenaan tullut trilleri Varastettu elämä alkaa nyt perinteisen television puolella – ja tehokkaasti alkaakin. Fi Lawson palaa mukavalta reissulta kotiin, mutta kotitalossa odottaa tuntematon nuori pariskunta, joka on ostanut kämpän naisen tietämättä.

Kaikki on hävinnyt, ihanat huonekalut, henkilökohtaiset esineet ja tärkeät muistot. Lapsetkin ovat kateissa, vaikka ex-mies Bram on luvannut huolehtia heistä. Kauppakirjassa on Bramin allekirjoituksen lisäksi myös Fin oma allekirjoitus hänen hämmästyksekseen.

Tuskan hiki alkaa pisaroida hätääntyneen Fin otsalla, kun hän tivaa nuorelta parilta, mitä on tapahtunut. Nämä ovat ymmällään Fin reaktiosta.

Aviopuoliso Bramia näyttele Martin Compston.

Fi ja Bram ovat yhdessä omistaneet talon, vaikka suhde onkin ollut katkolla.

Hienosti aletaan takautumien kautta keriä auki sitä, mikä parin eron aiheutti, miten se vaikutti Fin ystävyyssuhteisiin, millaisia ovat uudet treffikumppanit ja mitä kaikkea ihmettä oikein on tapahtunut.

Kutkuttavan jännittävä sarja perustuu Louise Candlishin romaaniin Our House (2018), jonka sujuvasta tv-muokkauksesta vastaa Simon Ashdown. Kyseessä ei ole perinteinen pettämis- ja erotarina, eikä myöskään se, että ex-puoliso haluaisi välttämättä toiselle pahaa.

Pari on ajautunut sellaisiin vaikeuksiin, että molempien kannalta hirvittävä umpikuja näyttäisi olevan edessä.

Rupert Penry-Jones nähdään Fin uutena deittailukumppanina.

Fin roolissa on monista tv-sarjoista tuttu ja Downton Abbey -elokuvissakin nähty Tuppence Middleton, joka tekee panikoivan roolinsa mainiosti. Bramia näyttelee vakuuttava Martin Compston.

Hyvissä sivurooleissa ovat Fin ystävää esittävä Weruche Opia sekä Rupert Penry-Jones ja Buket Komur uusina seksi- ja deittailukumppaneina, jotka sekoittavat tunteiden pakkaa tehokkaasti.

Varastettu elämä, Perjantaina 22.9. TV1 klo 22.00